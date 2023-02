Umfragen und das wirkliche Leben

Wie­der ein­mal haut dpa, dies­mal in eige­ner Sache, eine Nach­richt raus, und unbe­se­hen wird sie über­all ver­brei­tet. Man fragt sich: Wo leben die eigentlich?

»Prä­ven­ti­on

Umfra­ge: Viel­fach Bereit­schaft zu frei­wil­li­gem Corona-Schutz

Berlin.

Das bal­di­ge Ende der staat­li­chen Coro­na-Vor­ga­ben trifft laut einer Umfra­ge mehr­heit­lich auf Zustim­mung – frei­wil­lig wol­len nach eige­nen Anga­ben aber vie­le wei­ter auf bestimm­ten Schutz achten…

Bei einem posi­ti­ven Coro­na-Test auf jeden Fall frei­wil­lig selbst iso­lie­ren wür­den sich nach eige­nen Anga­ben 51 Pro­zent – wahr­schein­lich 27 Pro­zent… Als Situa­tio­nen und Orte, wo man wei­ter frei­wil­lig Mas­ke tra­gen wür­de oder es schon macht, wur­den Arzt­pra­xen mit 55 Pro­zent am häu­figs­ten genannt. Es folg­ten Bus­se und Bah­nen im Nah­ver­kehr (30 Pro­zent), län­ge­re Fern­rei­sen in Flug­zeu­gen, Zügen und Bus­sen (24 Pro­zent) und Geschäf­te (16 Prozent). ..«

aerz​te​zei​tung​.de (26.2.23)



Das soll "eine Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts You­Gov im Auf­trag der Deut­schen Pres­se-Agen­tur" erge­ben haben. Ende Janu­ar wuß­te die Fir­ma: "43 Pro­zent der Befrag­ten gaben in einer aktu­el­len Umfra­ge an, dass sie 'sehr wahr­schein­lich' oder 'eher wahr­schein­lich' wei­ter einen Mund-Nasen-Schutz in Bah­nen und Bus­sen tra­gen wol­len", s. Aktu­el­les aus den Toll­häu­sern (20.1.23). Ende Dezem­ber wur­den noch 52 Pro­zent ver­mel­det (Die Mas­ke bleibt "anti­fa­schis­tisch"). Im letzt­ge­nann­ten Bei­trag war zu lesen:

»Civey, You­Gov und Co

Wie Umfra­gen unse­re Mei­nung beeinflussen

… Da ist zum einen die Kri­tik an Anbie­tern wie Civey und You­Gov, die zwar Reprä­sen­ta­ti­vi­tät rekla­mie­ren, aber ihre Befra­gun­gen auf Online-Panels stüt­zen, also auf Daten­ban­ken mit den Adres­sen von Men­schen, die sich bereit erklärt haben, bei Umfra­gen mit­zu­ma­chen. Sie sind aber eben­so wenig reprä­sen­ta­tiv für die Bevöl­ke­rung wie die Leser von Tages­zei­tun­gen oder Online-Por­ta­len, die die Insti­tu­te regel­mä­ßig zu bestimm­ten The­men befra­gen. In der Regel neh­men Men­schen eben nicht frei­wil­lig an Umfra­gen teil – und wenn doch, dann nur inner­halb ihrer Filterblase…«

cice​ro​.de (30.4.19)



Wer ist YouGov eigentlich?

Wiki­pe­dia trägt die­se Infor­ma­tio­nen bei:

»You­Gov ist ein bör­sen­no­tier­tes bri­ti­sches Markt- und Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tut, das inter­na­tio­nal tätig ist. Im Mai 2000 grün­de­ten Ste­phan Shake­speare und Nad­him Zaha­wi, der seit 2010 Mit­glied des House of Com­mons für die Con­ser­va­ti­ve Par­ty ist, You­Gov mit Sitz in Lon­don. Zu den größ­ten Aktio­nä­ren zäh­len die Invest­ment­ge­sell­schaf­ten Black­Rock, Liontrust Asset Manage­ment und Stan­dard Life Aber­deen.

Das Unter­neh­men arbei­tet haupt­säch­lich mit Online-Panel-Umfra­gen, bei denen die Teil­neh­mer Incen­ti­ves in Geld­form erhal­ten. Die Daten aus den Befra­gun­gen wer­den per Gewich­tung an die Bevöl­ke­rungs­struk­tur angepasst.

Indem You­Gov in Groß­bri­tan­ni­en zwi­schen 2000 und 2007 die Ergeb­nis­se fünf bedeu­ten­der Wah­len mit einer Genau­ig­keit von einem Pro­zent vor­her­zu­sa­gen ver­moch­te, erwarb es sich den Ruf, die genau­es­ten Pro­gno­sen aller bri­ti­schen Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tu­te zu machen. In der Fol­ge erreg­te das Unter­neh­men jedoch durch falsch lie­gen­de Pro­gno­sen zu viel­be­ach­te­ten Abstim­mun­gen wie dem Refe­ren­dum über die Unab­hän­gig­keit Schott­lands 2014, der bri­ti­schen Unter­haus­wahl 2015 und dem Brexit-Refe­ren­dum Auf­merk­sam­keit. In der Pres­se wur­den als Grund dafür bestimm­te metho­di­sche Nach­tei­le der Online-Umfra­ge vermutet.

You­Gov in Deutschland

Auch in Deutsch­land ist You­Gov bei Bun­des- und Land­tags­wah­len für Medi­en­un­ter­neh­men im Ein­satz. Ihren Sitz hat die deut­sche Toch­ter­ge­sell­schaft You­Gov Deutsch­land GmbH am Rhein­ufer im Köl­ner Stadt­teil Bay­en­thal. Neben Wahl­um­fra­gen ermit­telt das Unter­neh­men auch Markt­da­ten, wie den Brand­In­dex, der täg­lich das Anse­hen von 1000 Mar­ken in Groß­bri­tan­ni­en, Deutsch­land, der Tür­kei und den USA erhebt.«

Sie­he dazu auch:

Im August 2021, als 57% nach den dama­li­gen Kri­te­ri­en als "voll­stän­dig gegen das Coro­na­vi­rus geimpft" gal­ten, ver­brei­te­te dpa:

»Der Anteil der voll­stän­dig gegen Coro­na geimpf­ten Erwach­se­nen in Deutsch­land könn­te einer Umfra­ge zufol­ge auf mehr als 80 Pro­zent stei­gen. In der reprä­sen­ta­ti­ven Befra­gung des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts You­Gov im Auf­trag der Deut­schen Pres­se-Agen­tur sag­ten 75 Pro­zent, dass sie schon min­des­tens ein­mal geimpft sei­en. Wei­te­re 6 Pro­zent gaben an, sich noch imp­fen las­sen zu wol­len – zusam­men sind das 81 Pro­zent…«

Sie­he dazu Zahl der imp­fen­den Arzt­pra­xen geht deut­lich zurück.

Im Febru­ar 2021 hieß es:

»Jeder zwei­te Deut­sche gegen Locke­rung des Corona-Lockdowns

Jeder zwei­te Deut­sche ist gegen eine Locke­rung des Lock­downs zur Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie. Nach einer Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts You­Gov im Auf­trag der Deut­schen Pres­se-Agen­tur sind 37 Pro­zent für eine Ver­län­ge­rung der bis­he­ri­gen Ein­schrän­kun­gen über den 14. Febru­ar hin­aus, wei­te­re 13 Pro­zent sind sogar für eine Ver­schär­fung. Dage­gen sind 30 Pro­zent für eine Locke­rung und 13 Pro­zent für eine kom­plet­te Rück­kehr zur Nor­ma­li­tät. 7 Pro­zent mach­ten kei­ne Angaben…«



Nähe­res in Aktu­el­les aus den Toll­häu­sern (7.2.).