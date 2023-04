Und wieder grüßt der Hamster

Eine Wel­le von Arti­keln in grö­ße­ren und klei­ne­ren Zei­tun­gen wie bei­spiels­wei­se im Nord­ku­rier preist heu­te eine Inno­va­ti­on für klei­ne Nage­tie­re aus der Fami­lie der Wüh­ler an:

„Ein in Ber­lin ent­wi­ckel­ter Nasenspray–Impfstoff gegen Coro­na hat laut einer Stu­die zumin­dest im Tier­ver­such Vor­tei­le im Ver­gleich zu bis­he­ri­gen Sars–CoV–2‑Vakzinen.

Das Prä­pa­rat mit abge­schwäch­ten Coro­na­vi­ren wur­de an Hams­tern in ver­schie­de­nen Sche­ma­ta und im Ver­gleich zu etwa einem mRNA-Impf­stoff erprobt, wie ein Team um Geral­di­ne Nouail­les von der Cha­ri­té im Jour­nal ‚Natu­re Micro­bio­lo­gy‘ berich­tet. Es han­delt sich noch um ein frü­hes Sta­di­um, bis­her gab es kei­ne Tests am Menschen.

Auch die Fra­ge der Schutz­dau­er über den Zeit­raum des Expe­ri­ments hin­aus ist unklar, wie Mit­au­tor Ema­nu­el Wyler vom Max Del­brück Cen­ter (MDC) der Deut­schen Pres­se-Agen­tur sagte.“

Ursprung die­ser Mel­dung war die am 3. April erfolg­te Publi­ka­ti­on von „Live-atte­nu­a­ted vac­ci­ne sCPD9 eli­cits supe­ri­or muco­sal and sys­te­mic immu­ni­ty to SARS-CoV‑2 vari­ants in hams­ters“ einer Autoren­grup­pe um Geral­di­ne Nouail­les, zu der u.a. Chris­ti­an Dros­ten und Ema­nu­el Wyler gehö­ren, der im Febru­ar mit einem unüber­zeu­gen­den Arti­kel in die Coro­na-Debat­te der Ber­li­ner Zei­tung ein­ge­grif­fen hat­te und auch davor ein ver­läß­li­cher Ver­tei­di­ger der „Impf­stof­fe“ war. Unter „Kon­kur­rie­ren­de Inter­es­sen“ der Autoren heißt es in Natu­re Microbiology:

„Im Zusam­men­hang mit die­ser Arbeit hat die Freie Uni­ver­si­tät Ber­lin eine Patent­an­mel­dung (FU227EP – 22193939.0–1111, Freie Uni­ver­si­tät Ber­lin, Deutsch­land) für die Ver­wen­dung von sCPD9 als Impf­stoff beim Men­schen ein­ge­reicht. In die­ser Anmel­dung beschrei­ben J.T., N.O. und D.K. wer­den als Erfin­der von sCPD9 genannt. Die Freie Uni­ver­si­tät Ber­lin koope­riert mit Rocket­Vax Inc. zur Wei­ter­ent­wick­lung von sCPD9 und erhält Forschungsgelder.“

Am Tag der Ver­öf­fent­li­chung erschien eine „Gemein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung von Cha­ri­té, Max Del­brück Cen­ter und FU Ber­lin“ und der Rocket­Vax-CEO wird zitiert: „Unser Ziel ist es, die Pro­duk­ti­on schnell zu ska­lie­ren und die kli­ni­sche Prü­fung für den Markt­zu­gang vor­an­zu­trei­ben, um allen Men­schen Schutz vor COVID-Sym­pto­men zu bie­ten. Wir sehen auf dem Markt ein gro­ßes Poten­zi­al für sai­so­na­le nasa­le Impfstoffe.“

Die 2018 gegrün­de­te Mut­ter­ge­sell­schaft Swiss Rockets AG ist nach Eigen­dar­stel­lung „die trei­ben­de Kraft des Para­dig­men­wech­sels im Bereich Inno­va­tio­nen im Gesund­heits­we­sen. Die Patient/innen pro­fi­tie­ren von Behand­lun­gen, die mit inno­va­ti­ven und revo­lu­tio­nä­ren Metho­den ent­wi­ckelt wer­den. Das Team von Swiss Rockets ver­eint die erfor­der­li­che Fach­kennt­nis und Erfah­rung, um inno­va­ti­ve Medi­ka­men­te mit Schwer­punkt auf Krebs und Virus­er­kran­kun­gen zu ent­wi­ckeln.“ Im Novem­ber 2020 wur­de „die Grün­dung von ROCKETVAX zur Ent­wick­lung eines Impf­stoffs der nächs­ten Gene­ra­ti­on gegen SARS-CoV‑2“ angekündigt.

So rich­tig abge­ho­ben hat sie seit­dem nicht, die Rake­te, obwohl der CEO im Herbst 2021 ver­kün­det hat­te: „Wir wer­den die Pan­de­mie mit RVX-13 been­den“. Mit Rücken­wind aus Deutsch­land, wo man plötz­lich auf die Idee gekom­men ist, dass gegen respi­ra­to­ri­sche Patho­ge­ne eine Schleim­haut-Immu­ni­tät der obe­ren Atem­we­ge nütz­lich sein könn­te und einem Instru­men­ta­ri­um mit staat­li­chen For­schungs­part­nern und einer hilfs­be­rei­ten Medi­en­land­schaft will man jetzt noch­mal an den Start gehen. Aller­dings nicht nur für die klei­nen Wühler.