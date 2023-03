Uni Tübingen reagiert auf Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Lauterbach

Unter die­sem Titel ist am 14.3.23 auf swr​.de zu lesen (es han­delt sich nicht um einen Wasserschaden):

»Die Uni Tübin­gen hat auf Kri­tik an einer Bewer­bung von Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach reagiert. Die "Welt am Sonn­tag" hat­te über mög­li­che frag­wür­di­ge Lebens­lauf-Anga­ben berichtet.

Die Uni­ver­si­tät Tübin­gen hat in einer Stel­lung­nah­me auf SWR-Anfra­ge detail­liert geschil­dert, wie sich Karl Lau­ter­bach (SPD) einst bewor­ben hat­te und was heu­te noch über sei­ne Bewer­bung bekannt ist. Die Uni­ver­si­tät hat­te 1991 an der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät eine auf fünf Jah­re befris­te­te Stif­tungs­pro­fes­sur für Gesund­heits­sys­tem­for­schung ein­ge­rich­tet und woll­te die­se in eine ordent­li­che Pro­fes­sur umwan­deln. Unter den 17 Bewer­bun­gen, die damals ein­gin­gen, war auch die des heu­ti­gen Bundesgesundheitsministers.

Uni Tübingen: Lauterbach lehnte Professur ab



Die Uni­ver­si­tät teil­te mit, dass bei dem Bewer­bungs­ver­fah­ren eine Wahr­heits­pflicht gegol­ten habe und die Bewer­ber ent­spre­chend eine Stel­lung­nah­me zur wis­sen­schaft­li­chen Red­lich­keit unter­schrei­ben muss­ten. Ein zusätz­li­ches Gut­ach­ten hat­te die Eig­nung Lau­ter­bachs bestä­tigt. Für die Pro­fes­sur für Gesund­heits­sys­tem­for­schung war Karl Lau­ter­bach der Wunsch­kan­di­dat der Beru­fungs­kom­mis­si­on. Er lehn­te das Stel­len­an­ge­bot aber ab. Da auch der zweit­plat­zier­te Bewer­ber die Stel­le nicht antrat, beschlos­sen Uni­ver­si­tät und Medi­zi­ni­sche Fakul­tät, die Ein­rich­tung der Pro­fes­sur nicht weiterzuverfolgen.

Bundesgesundheitsministerium: Kritik nicht rekonstruierbar

Auch das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um hat sich zu den Vor­wür­fen, dass Minis­ter Lau­ter­bach bei einer Bewer­bung für eine Pro­fes­sur an der Uni Tübin­gen fal­sche Anga­ben gemacht haben soll, geäu­ßert. Der Fall aus den 1990-er Jah­ren sei nicht mehr nach­voll­zieh­bar, so das Minis­te­ri­um. Das Gan­ze lie­ge über ein Vier­tel­jahr­hun­dert zurück, sag­te ein Spre­cher des Minis­te­ri­ums auf SWR-Anfra­ge. Die Bewer­bungs­un­ter­la­gen von damals lägen dem Minis­ter nicht mehr vor. Man kön­ne die Sache daher nicht rekonstruieren.

"Sie müs­sen beden­ken, das ist über ein Vier­tel­jahr­hun­dert her. Es gibt auch kei­ne Unter­la­gen mehr dazu. Die wer­den nach einer gewis­sen Auf­be­wah­rungs­frist im Minis­te­ri­um vernichtet."

Han­no Kau­tz, Spre­cher des Bundesgesundheitsministeriums

Welt am Sonntag: "falsche Lebenslauf-Angaben"



Einem Bericht der "Welt am Sonn­tag" zufol­ge hat Karl Lau­ter­bach 1995 bei sei­ner Bewer­bung um die Pro­fes­sur an der Uni Tübin­gen in sei­nem Lebens­lauf ein For­schungs­pro­jekt ange­ge­ben, das vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um geför­dert wur­de. Sei­ne Ankün­di­gung: Er kön­ne dadurch För­der­gel­der nach Tübin­gen holen. Doch nach Anga­ben des Minis­te­ri­ums lässt sich heu­te nicht mehr sagen, ob es die­ses Pro­jekt tat­säch­lich gab. Schwe­rer dürf­ten die Vor­wür­fe wie­gen, dass sich Lau­ter­bach laut "Welt am Sonn­tag" als Lei­ter einer Stu­die aus­ge­ge­ben haben soll, obwohl er den Zei­tungs­re­cher­chen nach dort ledig­lich Assis­tent gewe­sen sein soll. Außer­dem soll er im Lebens­lauf ein geför­der­tes Buch auf­ge­lis­tet haben, das aber nie fer­tig­ge­stellt und ver­öf­fent­licht wor­den sei. Dem­nach sei dafür auch kein Geld geflossen.«