Unsere „Drosten-Test“-Pandemie

Vorgestern in Berlin:

„Der Bundestag hat sich am Freitag, 12 Mai 2023, für eine Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus­ge­spro­chen. Ein ent­spre­chen­der Antrag der Ampelkoalition (20/6712) wur­de am Freitag, 12 Mai 2023, nament­lich mit 497 Stimmen ange­nom­men. 68 Abgeordnete votier­ten gegen die Vorlage und 25 haben sich ent­hal­ten. Anlass des Antrags von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP ist das 75-jäh­ri­ge Bestehen der Organisation.

Antrag der Ampelfraktionen

Während der Covid-19-Pandemie sei erneut deut­lich gewor­den, dass der WHO die Fähigkeiten fehl­ten, ihr Mandat voll­um­fäng­lich zu erfül­len, heißt es in dem Antrag. Um den inter­na­tio­na­len Erwartungen an die Organisation gerecht zu wer­den, brau­che es Reformen sowie poli­ti­sche, per­so­nel­le und finan­zi­el­le Unterstützung. Der WHO fehl­ten kal­ku­lier­ba­re und fle­xi­ble Mittel, um ihre Führungsrolle in der glo­ba­len Gesundheitspolitik aus­zu­fül­len, die nöti­ge Expertise bereit­zu­stel­len und adäquat auf Notlagen zu reagie­ren. Fast 80 Prozent des WHO-Haushalts sei­en frei­wil­lig und zweckgebunden.

Die Covid-19-Pandemie habe die grund­le­gen­de Bedeutung der WHO in der Pandemieprävention, ‑vor­sor­ge, und ‑reak­ti­on ver­deut­licht, heißt es in dem Antrag wei­ter. Eine gestärk­te WHO kön­ne für ein effi­zi­en­te­res und gerech­te­res glo­ba­les Pandemiemanagement sor­gen. Die Abgeordneten for­dern die Bundesregierung unter ande­rem dazu auf, die geplan­te Anhebung der Pflichtbeiträge auf einen Anteil von 50 Prozent des Kernbudgets der WHO bis spä­tes­tens 2030 / 2031 zu unter­stüt­zen, Ferner soll­ten Reformen der WHO vor­an­ge­trie­ben wer­den, um ihre Governance, Effizienz, Unabhängigkeit, Kapazität, Rechenschaftspflicht und die Durchsetzungsfähigkeit von Regeln zu stär­ken. Die Zusammenarbeit mit glo­ba­len Partnern soll­te ver­tieft sowie die Regionen inner­halb der WHO finan­zi­ell und struk­tu­rell gestärkt wer­den. Außerdem müs­se die WHO bei ihren Bemühungen unter­stützt wer­den, sich auf die gesund­heit­li­chen Auswirkungen der Klimakrise vor­zu­be­rei­ten und dar­auf zu reagieren.“

Auf die­ser Website wird auch das Abstimmungsverhalten der ein­zel­nen Abgeordneten angezeigt.

1. Follow the money

Die WHO hat­te ihre Hochzeit, als der Gründer der „Bill & Melinda Gates Foundation“ (BMFG) sei­nem Business noch aus einer Garage her­aus nach­ging und als noch eine star­ke Bewegung der Blockfreien exis­tier­te. Die 1980er mar­kier­ten den begin­nen­den Abstieg bis zu dem, was uns der­zeit mit dem Tiefpunkt C19 begeg­net. Die Kombination aus WHO und Deutschland führ­te in die­sem Fall zu einem beson­ders uner­freu­li­chen Ergebnis, wie in „Gates or Germany? Who ‚Owns‘ the WHO’s Covid-19 Response?“ von Robert Kogon (Pseudonym) erläu­tert wird:

„Das Problem besteht jedoch dar­in, dass eine Fülle öffent­lich zugäng­li­cher Informationen unmiss­ver­ständ­lich klar macht, dass die trei­ben­de Kraft hin­ter der Reaktion der WHO auf Covid-19 tat­säch­lich nie­mand Geringeres als Deutschland ist und dass Gates – über­ra­schend ange­sichts der Aufregung um Gates – tat­säch­lich nur eine sehr unter­ge­ord­ne­te Rolle gespielt hat.

Dies soll­te eigent­lich nicht über­ra­schen, da die WHO selbst seit lan­gem aner­kannt hat, dass ‚Deutschland der größ­te Unterstützer der COVID-19-Reaktion der WHO ist‘.“

Verwiesen wird zunächst auf Grafiken der WHO, die dies ein­drucks­voll belegen:

Verglichen mit dem per­ma­nen­ten deut­schen Platz 1 lag die BMGF 2020 mit 15,1 Millionen Dollar auf Platz 18 von 90; 2021 mit 9,09 Millionen Dollar auf Platz 18 von 71; 2022 mit 250.000 Dollar auf Platz 34 von 42. Dieser direk­te Beitrag war außer­dem nicht der ein­zi­ge, der aus Deutschland kam, denn auch über die Europäische Kommission und über GAVI flos­sen öffent­li­che Gelder nach Genf, wie Kogon schreibt:

„Aufmerksamen Beobachtern wird auf­ge­fal­len sein, dass GAVI, das mit einem effek­ti­ven Beitrag von 67 Millionen US-Dollar nun auf dem fünf­ten Platz liegt, im Jahr 2021 rela­tiv pro­mi­nent ver­tre­ten ist und GAVI auch im Jahr 2022 wei­ter­hin ein wich­ti­ger Beitragszahler ist. […]

Unabhängig davon, wel­che Rolle Gates bei der Gründung der Organisation spiel­te, erhält GAVI heut­zu­ta­ge den Großteil sei­ner Mittel von natio­na­len Regierungen und nicht von pri­va­ten Quellen. Wie ins­be­son­de­re die fol­gen­de Finanzierungstabelle auf der GAVI-eige­nen Website zeigt, erhält GAVI im aktu­el­len Zeitraum tat­säch­lich mehr Mittel aus Deutschland als von der Gates-Stiftung.“

Verlinkt ist eine Graphik, die aktu­ell die­se Beträge aufweist:

Die unte­ren – größ­ten – Geldgeber sind: 1. USA (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson); 2. UK (AstraZeneca); 3. Deutschland (BioNTech) und dann folgt erst die BMGF. So ist man beim Kern ange­kom­men: bei den Impfstoffen bzw. „Impfstoffen“ und kon­kret bei BioNTech, wozu Kogon ausführt:

„Bereits die Gründung von BioNTech (im Jahr 2009) wur­de von der Bundesregierung im Rahmen eines ‚Go-Bio‘-Förderprogramms geför­dert, des­sen aus­drück­li­ches Ziel es war, Deutschland an die Spitze der Biotechnologie zu brin­gen. Deutschland stell­te BioNTech außer­dem Subventionen in Höhe von umge­rech­net 375 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um des­sen Covid-19-Impfstoff zu unterstützen.

Dies sind Interessenkonflikte, die einen pri­va­ten Mitwirkenden zum Erröten brin­gen wür­den. Aber als Mitgliedsstaat der WHO spiel­te Deutschland wei­ter­hin eine füh­ren­de Rolle bei der Gestaltung der Covid-Reaktion der WHO an Orten, von denen pri­va­te Spender wie die Gates-Stiftung aus­ge­schlos­sen sind.

So wird der Ausschuss, der bereits Mitte 2020 zur Bewertung der lau­fen­den Pandemie-Reaktion der Organisation ein­ge­rich­tet wur­de – offi­zi­ell bekannt als ‚Überprüfungsausschuss zur Funktionsweise der Internationalen Gesundheitsvorschriften wäh­rend COVID-19‘ – von nie­mand gerin­ge­rem als Lothar Wieler geleitet. […]

Die über­ra­gen­de Rolle Deutschlands bei der Finanzierung der Covid-19-Reaktion der WHO könn­te auch dazu bei­tra­gen, eini­ge wich­ti­ge und ansons­ten oft rät­sel­haf­te Entscheidungen der Organisation zu erklä­ren: wie zum Beispiel die Entscheidung im Januar 2020, das noto­risch über­emp­find­li­che PCR-Protokoll schnell zu über­neh­men, das vom deut­schen Virologen Christian Drosten als Goldstandard für die Erkennung einer Covid-19-Infektion ent­wi­ckelt wur­de – und damit prak­tisch sicher­stell­te, dass die Krankheit den Status einer Pandemie erhielt.“

Womit man wie­der an der Jahreswende 2019/20 ange­langt ist, mit einer neu­en Perspektive.

2. Genese und Evolution des „Drosten-Tests“

Aus dem chi­ne­si­schen Wuhan (11 Millionen Einwohner) wur­den am 31.12.2019 laut Reuters „27 Fälle von vira­ler Lungenentzündung“ an die WHO gemel­det, davon befan­den sich „sie­ben in einem kri­ti­schen und 18 in einem sta­bi­len Zustand“, und: „Der Zustand zwei­er wei­te­rer Patienten habe sich soweit ver­bes­sert, dass sie bald ent­las­sen wür­den, hieß es“. Außerdem wur­de in dem Bericht erwähnt, dass „Gerüchte in den sozia­len Medien dar­auf hin­deu­te­ten, dass der Ausbruch mit dem schwe­ren aku­ten Atemwegssyndrom (SARS) in Verbindung gebracht wer­den könn­te“ und wei­ter wur­de berich­tet: „Wir kön­nen nicht bestä­ti­gen, dass es sich um das SARS-Virus han­delt, wie es online ver­brei­tet wird. Andere schwe­re Lungenentzündungen sind wahrscheinlicher.“

Am 11. Januar hieß es ofi­zi­ell: „41 Fälle von Lungenentzündung mit neu­ar­ti­ger Coronavirus-Infektion wur­den vor­läu­fig dia­gnos­ti­ziert, von denen 2 Fälle ent­las­sen wur­den, 7 Fälle schwer erkrank­ten, 1 Fall starb und der Rest in sta­bi­lem Zustand war. Alle 739 engen Kontaktpersonen, dar­un­ter 419 Angehörige des medi­zi­ni­schen Personals, wur­den unter ärzt­li­che Beobachtung gestellt, und es wur­den kei­ne ent­spre­chen­den Fälle fest­ge­stellt.“ Damit hät­te es nor­ma­ler­wei­se mit der Aufregung vor­bei sein kön­nen, zumal es schon kurz nach Silvester eine ein­hei­mi­sche PCR gab.

Stattdessen ging es unter defi­ni­tiv anor­ma­len Umständen so wei­ter: zunächst wur­den Christian Drosten

1. von der WHO unter Umgehung Chinas dar­in bestärkt,

2. einen von der WHO aner­kann­ten schlech­ten Test zu machen,

3. der von der WHO noch wei­ter ver­schlech­tert wur­de, und dann

4. wur­de das posi­ti­ve Ergebnis die­ses Tests von der WHO zum „Fall“ erklärt und

5. von der WHO welt­weit expor­tiert, wodurch eine „Pandemie“ erklärt wer­den konnte.

Das alles wur­de im Januar 2020 durch­ge­führt (Punkte 1–4) bzw. begon­nen (Punkt 5) und damit war schon früh­zei­tig und ziel­stre­big fest­ge­legt, was kom­men soll­te und fol­ge­rich­tig auch kam.

2.1. Die Umgehung Chinas

Das Buch „Pandemien“ von Philipp Kohlhöfer (2021) beginnt mit einem Vorwort von Drosten, womit es sich in dem Werk um auto­ri­sier­te Angaben han­deln soll­te, sofern sie Drosten betref­fen. Der sieht dem­nach Anfang Januar 2020

„eine Nachricht von Maria van Kerkhove, ame­ri­ka­ni­sche Epidemiologin. Sie arbei­tet in Genf, für die WHO. An Coronaviren. Sie schlägt ein Treffen vor. Kleiner Kreis, die bes­ten Labore der Welt, erst mal per Videokonferenz.“

Naja, so unge­fähr: van Kerkhove ist Leiterin der „Emerging Diseases and Zoonoses Unit in the WHO Health Emergencies Programme“ und war voher „Technical Lead MERS-CoV at WHO“, nach Stationen im Institut Pasteur in Paris und Imperial College London. Außerdem war sie (wie u.a. Peter Daszak und George Gao) von Anfang an beim Global Virome Project, der pri­va­ten Fortführung des PREDICT-Programms von USAID zur Viren- und Datensammlung welt­weit (s.a. „Vergangenheit als Prolog“).

Zurück in den Januar 2020:

„‚Klar‘, tippt Drosten in sei­nen Rechner. ‚Wann soll das denn stattfinden?‘

Die Antwort: Sofort. […]

An der ers­ten Videokonferenz der WHO neh­men zwan­zig Leute teil. Jeder von ihnen beschäf­tigt sich seit Jahren mit Coronaviren, es sind die bes­ten Experten der Welt. Spezialisten aus Hongkong, Fachleute der ame­ri­ka­ni­schen CDC, Kollegen aus Rotterdam, Deutsche, Australier, Briten. Zhengli Shi fehlt, sie wür­de eigent­lich hier hin­ge­hö­ren. Drosten weiß nicht, war­um sie nicht teil­nimmt, nie­mand erwähnt sie. Auch ein Ersatz für sie ist nicht dabei. Überhaupt nie­mand aus Festlandchina.“

Selbst Drosten fällt es auf: von dort, wo es Kranke gibt, ist von der Weltgesund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on nie­mand ein­ge­la­den wor­den. Diese Videokonferenz müß­te irgend­wann zwi­schen dem 1. und dem 10. Januar statt­ge­fun­den haben, wäh­rend es 27 bis 41 Patienten in Wuhan gab, davon unver­än­dert 7 schwer­krank, und vom Rest die meis­ten sta­bil oder kurz vor der Entlassung bzw. ent­las­sen. Laut offi­zi­el­ler Darstellung starb ein bereits vor­her sehr kran­ker Patient am 9. Januar. Ein Notfall für die Weltgesund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on ist dar­aus nicht ersichtlich.

Weiter mit der Videokonferenz ohne Beteiligung Chinas:

„Aus dem Briefing erge­ben sich Fragen: Wie ist die Situation bei euch vor Ort? Habt ihr schon mehr Informationen? Wir brau­chen drin­gend einen Test. Hat jemand was? Je klei­ner die Runde, des­to per­sön­li­cher. Man kennt sich.

Wir haben eine Idee, sagt Drosten. Kann gut sein, dass es nicht mehr lan­ge dau­ert, bis wir was lie­fern kön­nen. Er erzählt, dass sie in Berlin etwas vor­be­rei­ten auf der Basis von SARS1, die Feinjustierung fehlt noch, aber alles sieht gut aus. Vielleicht kön­nen sie dem­nächst einen ers­ten Labortest lie­fern. Die ande­ren sind über­rascht, das geht schnell. Sofort sind meh­re­re Teilnehmer bereit, an der Vor-Erprobung des Test-Prototypen teilzunehmen. […]

Die meis­ten Coronavirus-Forscher gibt es in den USA. Aber auch da sind das nur etwa zehn, fünf­zehn Labore, je nach Definition ihrer Tätigkeit. Zwei in Holland, eins in Frankreich, eins in Spanien, zwei in England. Shengli Zhi in Wuhan. Und Malik Peiris in Hongkong. […]

Peiris sagt am Telefon sofort zu, bei der Validierung des Tests zu hel­fen. Drosten kon­tak­tiert danach noch Kollegen in den Niederlanden und Großbritannien, und auch sie sind sofort mit an Bord.“

Und wie­der wun­dert sich Drosten, dass aus China nie­mand dabei ist, nament­lich Shengli Zhi aka „Batwoman“ vom „Wuhan Institute of Virology“. Am 10. Januar ent­steht aus die­ser Videokonferenz das Dokument „Laboratory test­ing of human suspec­ted cases of novel coro­na­vi­rus (‎nCoV)‎ infec­tion: inte­rim gui­dance“ der WHO. Für die Beratungen wur­den vom „WHO Health Emergency Programme“ vier exter­ne Berater hin­zu­ge­zo­gen, von denen drei am „Drosten-Test“ mit­ge­ar­bei­tet haben: neben Drosten sind es Maria Zambon und Marion Koopmans, die weni­ge Tage danach als Mitautorinnen des ers­ten von der WHO ver­öf­fent­lich­ten PCR-Protokolls „mit an Bord“ waren.

Wenn z.B. George Gao von den China CDC an der Videokonferenz teil­ge­nom­men hät­te, hät­te er mit­tei­len kön­nen, dass sie schon lan­ge eine PCR hat­ten. 2023 war er in der Schweiz, wo er einen Vortrag hielt, bei dem er die­ses Bild zeigte:

Außerdem gibt es „Laboratory test­ing for COVID-19, Emergency Response Technical Centre, NIVD under China CDC, March 15th, 2020“, das als Zusatzinformation zum Artikel von Ulrike Kämmerer et al. (s.u.) ver­öf­fent­licht wur­de und die­ses Bild präsentiert:

Schon in den aller­ers­ten Januartagen 2020 gab es dem­nach in China einen PCR-Test, was ange­sichts der Erkrankungen und des tech­ni­schen Niveaus des Landes zu erwar­ten war. Der ein­zig rich­ti­ge Weg auf der Suche nach einem PCR-Protokoll wäre also der nach China gewe­sen, zumal es dort im Gegensatz zu Berlin auch Patienten mit­samt Virus zur Validierung gab.

Am 17. Januar war bei den WHO-Videokonferenzen zusätz­lich zu den exter­nen Beratern vom 10. Januar George Gao dazu­ge­kom­men, als es wie­der dar­um ging: „Laboratory test­ing for 2019 novel coro­na­vi­rus (2019-nCoV) in suspec­ted human cases / Interim gui­dance“. Außerdem war von der WHO Vasee Moorthy dabei, der offen­bar ein gro­ßer Verfechter des „Impfgedankens“ ist und beim WEF gelis­tet wird als: „Arzt für Innere Medizin und Infektionskrankheiten. T‑Zell-Immunologe. Klinischer Prüfer. Experte für Richtlinien zur Weitergabe von Daten, Proben und gene­ti­schen Sequenzen. Produkt-Entwickler.“

Am 17. Januar waren hin­sicht­lich des Tests aber schon voll­ende­te Tatsachen geschaf­fen wor­den, denn die ers­te Version des PCR-Protokolls zum „Drosten-Test“ war bereits tage­lang auf der WHO-Website abruf­bar: „Berlin, 13.01.2020 Diagnostic detec­tion of Wuhan coro­na­vi­rus 2019 by real-time RT-PCR ‑Protocol and preli­mi­na­ry eva­lua­ti­on as of Jan 13, 2020-“. Es ist auf den 13. Januar datiert und wur­de laut Firefox-Dokumenteneigenschaften von Drosten am 14. Januar fertiggestellt.

Eine revi­dier­te Version erschien am 17. Januar, dem Tag der WHO-Beratung. Das N‑Gen war gestri­chen wor­den, ansons­ten wur­de wie schon in der ers­ten Version meh­re­ren chi­ne­si­schen Einrichtungen für die Veröffentlichung der Gensequenz gedankt, ohne die das Protokoll nicht mög­lich gewe­sen wäre.

Bei bei­den Versionen war Olfert Landt – damals noch Inhaber der Berliner Biotech-Firma TIB Molbiol – Mitautor. Der mach­te sogar schon am 15. Januar das Manual z.B. für das Testkit (96 Tests) auf das E‑Gen fer­tig zum Verkauf mit­samt Artikelnummer von TIB Molbiol bzw. SAP-Nummer von Roche. Das Manual ist auf den 11. Januar datiert, als aus einer Stadt mit 11 Millionen Einwohnern in einem Land mit über 1,4 Milliarden Einwohnern 41 Kranke gemel­det wur­den, die meis­ten von ihnen in sta­bi­lem Zustand.

Das chi­ne­si­sche PCR-Protokoll wur­de von der WHO erst Tage nach dem 17. Januar publi­ziert – auf chi­ne­sisch (wäh­rend die Protokolle aus Japan, Thailand, Hongkong, Frankreich etc. auf eng­lisch sind).

2.2. Der schlech­te Test

Im Kern geht es dar­um, dass das PCR-Protokoll meh­re­re Einstellungen auf­weist, die dazu füh­ren, die Anzahl der falsch-posi­ti­ven Ergebnisse anstei­gen zu las­sen, womit die Statistiken maß­los auf­ge­bläht wer­den und streng­ge­nom­men aus Datenmüll bestehen.

Da dazu bereits eini­ges geschrie­ben wur­de, sei hier nur ver­wie­sen auf

– „Das PCR-Desaster – Genese und Evolution des ‚Drosten-Tests‘“ (März 2021)

– Ulrike Kämmerer: Bewertung der Eignung der RT-qPCR Technik zum Nachweis einer mög­li­chen Infektion und Infektiosität von Personen bezüg­lich SARS-CoV-2 (Gutachten Stand 1.1.2023)

– Ulrike Kämmerer et al.: RT-PCR Test Targeting the Conserved 5'-UTR of SARS-CoV‑2 Overcomes Shortcomings of the First WHO-Recommended RT-PCR Test (International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 4.4.2023)

„Das Fehlerprotokoll“ (April 2023) beschreibt, wie Drosten suk­zes­si­ve von SARS (2003) über MERS (2012) bis zu C19 (2020) Fehler in sei­ne PCR-Protokolle ein­ge­baut hat, die zu immer mehr falsch-posi­ti­ven Ergebnissen führen.

2.3. Die wei­te­re Testverschlechterung

Das PCR-Protokoll am 13. Januar hat­te noch drei Zielgene, das am 17. Januar nur noch zwei. Es scheint eine Vereinbarung zwi­schen der WHO und Landt gege­ben zu haben, das N‑Gen weg­zu­las­sen, wie aus frei­ge­ge­be­nen Mails mit einer Antwort des WHO-Laborchefs Mark Perkins, der auch an den WHO-„Interim gui­dan­ces“ betei­ligt war, auf eine Anfrage des US-Gesundheitsministeriums hervorgeht.

„Der Test, den wir der­zeit aus­lie­fern, wur­de von der WHO Mitte/Ende Januar auf der Grundlage einer Konstellation von Eigenschaften aus­ge­wählt (Herstellung nach ISO 13485, che­mi­sche Zusammensetzung auf der Grundlage des ers­ten vali­dier­ten ver­öf­fent­lich­ten Protokolls – 13. Januar, sowie Ruf und Vertriebskapazität des Herstellers). Wir haben den Assay nicht ent­wi­ckelt, son­dern mit dem Hersteller an der ver­öf­fent­lich­ten aka­de­mi­schen Version eini­ge Änderungen vor­ge­nom­men (Entfernung eines der Zielgene, Austausch einer der Sonden). Die her­ge­stell­te Version wur­de in exter­nen aka­de­mi­schen oder öffent­li­chen Labors vali­diert. Sie wird in Deutschland her­ge­stellt. Wir haben die ers­ten 2500 Kits am 24. Januar bestellt, glau­be ich. Die nächs­te Lieferung erfolg­te Mitte Februar, dann Anfang März.“

Die Streichung des N‑Gens wur­de schon von den Wissenschaftlern beklagt, die den Rückruf des ver­öf­fent­lich­ten PCR-Protokolls (mit der zwei­ten WHO-Version) in der Fachzeitschrift Eurosurveillance vom 23. Januar for­der­ten. Die Reduzierung auf zwei Gene hat­te einen wei­te­ren Anstieg falsch-posi­ti­ver Ergebnisse zur Folge.

Ein wei­te­rer Anstieg falsch-posi­ti­ver Ergebnisse wur­de durch die Streichung eines wei­te­ren Gens her­bei­ge­führt, womit nur noch das E‑Gen als Anforderung übrig blieb. So wur­de es am 2. März von der WHO beschlos­sen und als „Laboratory test­ing for coro­na­vi­rus dise­a­se 2019 (COVID-19) in suspec­ted human cases. Interim gui­dance 2 March 2020“ publi­ziert, dies­mal mit die­sen Personen:

2.4. Die Fall-Definition

Auf den letz­ten Tag des ers­ten Monats 2020 datiert „Global Surveillance for human infec­tion with novel coro­na­vi­rus (2019-nCoV) Interim gui­dance 31 January 2020“ mit der Definition des „bestä­tig­ten Falles“:

Kurz und schlecht heißt das: nur das PCR-Ergebnis defi­niert, wer ein „Fall“ ist und wer nicht, „kli­ni­sche Zeichen und Symptome“ inter­es­sie­ren nie­man­den und es geht auch ganz ohne. In die­sem Dokument feh­len lei­der Angaben zu Beratern und Autoren.

Da am 30. Januar im „New England Journal of Medicine“ ein Brief von Camilla Rothe et al. (dar­un­ter auch Drosten) erschie­nen ist, mit dem „Die Legende der asym­pto­ma­ti­schen Übertragung“ in die Welt gesetzt wur­de, gab es schon abseh­bar einen fast uner­schöpf­li­chen „Fall“-Nachschub an gesun­den PCR-Positiven aka Asymptomatischen.

2.5. Der welt­wei­te Export

Vom US-Gesundheitsministerium wur­de im März 2020 die WHO nach den von ihr ver­teil­ten PCR-Tests gefragt, deren Bestellung am 24. Januar begon­nen hat­te (s.o.). Geantwortet wur­de laut den frei­ge­ge­be­nen Mails:

„1. Welche Labormaterialien ver­sen­den Sie in die Länder? Echte Testkits und Reagenzien?

Wir ver­sen­den RT-PCR-Kits mit zwei vira­len Zielgenen […].

2. Und wenn ja, ver­sen­den Sie die­se zu Tausenden oder Zehntausenden?

Wir ver­sen­den jede zwei­te Woche zwi­schen 250.000 und 500.000 Tests (mit stei­gen­der Tendenz)

3. Wer ist der/die Hersteller?

Die Kits wer­den […] von TIB Molbiol in Berlin hergestellt.“

Eher zufäl­lig wur­den wei­te­re Details bekannt, als es aus dem Jemen Beschwerden gab, da dort befürch­tet wur­de, feh­ler­haf­te Testkits erhal­ten zu haben. Die WHO ver­kün­de­te dar­auf­hin: „Bei der Charge von fast 7.000 COVID-19-Testkits, die die WHO dem Jemen zur Verfügung gestellt hat, han­delt es sich um die­sel­ben PCR-Testkits, die an über 120 Länder gelie­fert wur­den. Schätzungsweise 2 Millionen die­ser Kits wur­den von TIB Molbiol, einem in Deutschland ansäs­si­gen Unternehmen, her­ge­stellt“. Das war Anfang Juni 2020, gut vier Monate nach der ers­ten Bestellung.

Da Landt angab, der WHO die Tests „ger­ne für 1,- Euro zum hal­ben Preis“ zu ver­kau­fen, ent­spricht das einem Sonderpreis von ca. 100 Euro pro Kit. Damit gab es also allein über die WHO schon in den ers­ten – sicher­lich umsatz­schwächs­ten – Monaten des Jahres Einnahmen von ca. 200 Millionen Euro. Und ca. 200 Millionen Tests in aller Welt, die bei einer ange­nom­me­nen Spezifität von 99% ca. 2 Millionen falsch-posi­ti­ve Ergebnisse pro­du­ziert haben könn­ten, bei damals 6 Millionen „bestä­tig­ten Fällen“, also laut Definition posi­ti­ven Tests. Und das ist eine freund­li­che Schätzung ange­sichts der schlech­ten Qualität (s.o.).

Die „Drosten-Test“-Pandemie

Im „PCR-Desaster“ ging es vor allem um natur­wis­sen­schaft­li­che Grundlagen, die Geschichte der kom­mer­zi­el­len PCR bei Roche und TIB Molbiol und die jahr­zehn­te­lan­ge pro­fi­ta­ble Verbindung zwi­schen Drosten und Landt. Jetzt geht es um die­sen Komplex im grö­ße­ren Zusammenhang und um die Frage, wie die Testpandemie erschaf­fen wur­de, was zwangs­läu­fig zur WHO und deren Geldgebern führt. Und plötz­lich paßt vie­les bemer­kens­wert gut zusammen.

Unabhängig davon, wel­chen Ursprung die­ses Virus hat, bleibt fest­zu­hal­ten: es ist epi­de­mio­lo­gisch nicht auf­fäl­li­ger als eine mehr oder weni­ger schwe­re Grippe. In einem Preprint von John Ioannidis et al. wur­de die mitt­le­re Infektionssterblichkeitsrate (IFR) für C19 ermit­telt mit dem Ergebnis, dass sie „[a]uf glo­ba­ler Ebene […] vor der Impfung mög­li­cher­wei­se nur bei 0,03 % bzw. 0,07 % für 0–59- bzw. 0–69-Jährige“ lag. Das bedeu­tet das Überleben von über 99,9% der Infektionen im Jahr 2020, als der „Drosten-Test“ entstand.

Sein PCR-Protokoll war über­flüs­sig, weil eine sol­che Krankheit abseh­bar kei­nen „Gesundheitsnotstand“ ver­ur­sa­chen wür­de und weil eine chi­ne­si­sche PCR exis­tier­te, bevor in Deutschland das ers­te Primerpaar über­haupt ent­wor­fen wur­de. Es war aber alles ande­re als über­flüs­sig für die­je­ni­gen, die eine Pandemie brauch­ten, um Konzerne noch rei­cher, Staaten noch mäch­ti­ger, sich selbst sowohl rei­cher als auch mäch­ti­ger zu machen und um die modRNA-Technik im zivi­len und mili­tä­ri­schen Bereich durch­zu­drü­cken. So gese­hen wur­de an jeder Weggabelung, von Anfang an nicht falsch, son­dern rich­tig abge­bo­gen: beim Übergehen Chinas, bei der Akzeptanz des schlech­ten PCR-Protokolls, bei der wei­te­ren Verschlechterung des Tests, bei der infa­men Falldefinition und beim welt­wei­ten Export des gan­zen Irrsinns.

Was wir ab 2020 erlebt haben, war eine Testpandemie mit erheb­li­chen Schäden auf allen Ebenen des Lebens. Was die­se Schäden ver­ur­sacht hat, war nicht „Corona“, wie die gro­ßen Medien so gern schrei­ben, son­dern es waren viel­mehr Handlungen, die vor­geb­lich als Reaktion auf eine Bedrohung durch ein Virus gemacht wur­den: diver­se „Maßnahmen“, ein per­ma­nent eska­lier­tes Klima der Angst und nicht zuletzt iatro­ge­ne Schäden durch „Impfungen“ und Falschbehandlung wie die ohne Not durch­ge­führ­te inva­si­ve Beatmung, für die Fachleute in Deutschland etwa 20.000 Tote und in Industrieländern über 100.000 Tote schät­zen; dazu kom­men der Einsatz schäd­li­cher und das Vorenthalten hilf­rei­cher Medikamente. Inzwischen ist es kein gro­ßes Geheimnis mehr, dass die „Impfstoffe“ der Grund für die­se Quälerei waren, denn nie­mand bei Sinnen hät­te sich frei­wil­lig als Versuchskaninchen für eine expe­ri­men­tel­le Gentherapie zur Verfügung gestellt.

Zwecks Erschaffung der benö­tig­ten Testpandemie waren Drosten und Landt das Dreamteam für fast alle not­wen­di­gen Schritte: Drosten war für die ers­ten der fünf Punkte (s.o) gut, Landt war fast von Anfang an dabei und bei Punkt 5, der welt­wei­ten Verbreitung essen­zi­ell. Bei allen Punkten war die WHO abso­lut uner­läß­lich und bei Punkt 4, der ent­schei­den­den Definitionsänderung, die den Weg in die Testpandemie frei mach­te, wur­den Drosten und Landt wohl nicht mehr gebraucht.

Offiziell heißt es über sie: „Die Zusammenarbeit erfolgt auf bei­den Seiten aus­schließ­lich aus huma­ni­tä­ren Gründen.“ Dafür waren die letz­ten drei Jahre aller­dings erstaun­lich pro­fi­ta­bel, denn Drosten hat neben Preisverleihungen in Permanenz einen enor­men Machtzuwachs erfah­ren, wie aus Klagen über die „neue Machtposition der Charité in der Pandemieforschung“ her­vor­geht – und das war Mitte 2020 erst der Anfang. Landt scheint auch ohne Preise aus­zu­kom­men, wobei der Preis von 0,5 Milliarden Schweizer Franken "in bar" für den Verkauf von TIB Molbiol an Roche 2021 sicher hilf­reich war, zumal er mit sei­nen sons­ti­gen Besitztümern dadurch dem exklu­si­ven Kreis der Milliardäre min­des­tens sehr nahe gekom­menn sein dürf­te. Sogar noch bes­ser lief es für BioNTech mit einer Unzahl an Preisen für das Gründer-Ehepaar und einem Gewinn, mit dem sich ein klei­ne­rer Staat unter­hal­ten lie­ße. Ohne Testpandemie dage­gen wäre Drostens Wortgirlanden den meis­ten wohl völ­lig unbe­kannt, Landt wür­de in Berlin-Tempelhof ver­mut­lich immer noch Pipetten schwin­gen und BioNtech wäre sicher plei­te. Die Welt könn­te so schön sein.

Mit Hilfe üppig flie­ßen­der öffent­li­cher Gelder aus Deutschland wur­de aber die Testpandemie über die Welt gebracht: Sie, Du, ich, wir haben sie maß­geb­lich finan­ziert. Und das Geld soll nach dem Willen der über­wäl­ti­gen­den Mehrheit der Bundestagsabgeordneten wei­ter flie­ßen, weil „[d]ie Covid-19-Pandemie […] die grund­le­gen­de Bedeutung der WHO in der Pandemieprävention, ‑vor­sor­ge, und ‑reak­ti­on ver­deut­licht“ habe. Ja, die „Covid-19-Pandemie“ hat vie­les ver­deut­licht und nicht zuletzt, dass wir man­gels gefähr­li­chem Virus die letz­ten drei Jahren in einer Testpandemie ver­bracht haben, unse­rer „Drosten-Test“-Pandemie.