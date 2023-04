Vergangenheit und Zukunft á la Drosten

In Ber­lin fand gera­de eine Ver­an­stal­tung des For­schungs­net­zes Zoo­no­ti­sche Infek­ti­ons­krank­hei­ten statt. Zu die­sem Netz, das von der Cha­ri­té koor­di­niert wird, gehört auch das For­schungs­pro­jekt RAPID, das wie­der­um von Chris­ti­an Dros­ten koor­di­niert wird und u.a. die „Iden­ti­fi­zie­rung von Wirts­fak­to­ren durch loss-of-func­tion und gain-of-func­tion-Ver­su­chen“ bei MERS beinhal­tet. So war auch erwar­tungs­ge­mäß Dros­ten auf dem Ber­li­ner Tref­fen und beant­wor­te­te Fra­gen der Medien.

Zur Ver­gan­gen­heit lau­te­te die Fra­ge: „Auch Wis­sen­schaft­ler bestä­ti­gen das Ende der Coro­na-Pan­de­mie. Hat auch eine mil­de Omi­kron-Vari­an­te dazu geführt?“ Die Ant­wort lau­te­te knapp „Kei­nes­wegs“ und ausführlicher:

„‚Wir sind jetzt bevöl­ke­rungs­weit in der Situa­ti­on, dass wir immun sind. Das ist Bevöl­ke­rungs­im­mu­ni­tät und dar­um ist jetzt die Pan­de­mie vor­bei‘, sag­te Drosten […].

Die Pan­de­mie sei nicht etwa vor­bei, weil die Omi­kron-Vari­an­te mild sei, beton­te der Cha­ri­té-Pro­fes­sor. ‚Omi­kron ist nicht mild. Das ist ein­fach eine öffent­li­che Fehl­dar­stel­lung‘, sag­te Dros­ten. ‚Was uns in die bes­se­re Situa­ti­on bringt, ist die Imp­fung ins­be­son­de­re und dann die Mög­lich­keit, auf dem Boden der Imp­fung uns end­lich infi­zie­ren zu kön­nen, ohne zu ster­ben.‘ Die soge­nann­te Hybrid-Immu­ni­tät schüt­ze per­fekt vor schwe­ren Ver­läu­fen. Von einer Hybrid-Immu­ni­tät spricht man, wenn eine Per­son sowohl geimpft ist als auch infi­ziert war, bezie­hungs­wei­se wie­der gene­sen ist.

Dros­ten hat­te sich bereits in einem Inter­view Ende 2022 zu einem Pan­de­mie-Ende geäu­ßert, sich danach aber miss­ver­stan­den gefühlt. Im Pod­cast ‚Coro­na­vi­rus-Update‘ bei NDR-Info sag­te der Viro­lo­ge im Janu­ar, dass er eigent­lich etwas ande­res gesagt habe als das, was in Tei­len der Öffent­lich­keit ange­kom­men sei. Das Pan­de­mie-Ende las­se sich nicht vor­ab ankün­di­gen, man kön­ne dies nur im Nach­hin­ein – also nach die­ser Wel­le – betrachten.“

Auf die ban­ge Fra­ge zur Zukunft und ob „wir bald wie­der mit jah­re­lan­gen Lock­downs, Kon­takt­ver­bo­ten und Aus­gangs­sper­ren rech­nen“ müs­sen hieß es:

„Cha­ri­té-Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten hält das nicht für wahr­schein­lich: ‚Das, was jetzt pas­siert ist, ist etwas, das nicht alle paar Jah­re pas­siert‘, sag­te er […]. Dies sei eine Ein­schät­zung, die ganz vie­le Wis­sen­schaft­ler tei­len würden.

Den­noch ist es sei­ner Ansicht nicht aus­ge­schlos­sen, dass sich dem­nächst ein Virus pan­de­misch aus­brei­tet, etwa mit Blick auf das Vogel­grip­pe­vi­rus H5N1, ‚wo sich ein­deu­tig was zusam­men­braut‘, so Dros­ten. Gleich­zei­tig beton­te er, dass es nicht dazu kom­men müsse. […]

Zur welt­weit bei Vögeln gras­sie­ren­den H5N1-Ent­wick­lungs­li­nie 2.3.3.4b. nann­te die WHO bis­lang sie­ben bei Men­schen regis­trier­te Fäl­le: zwei in Chi­na, zwei in Spa­ni­en und jeweils einer in Ecua­dor, Groß­bri­tan­ni­en und den USA. In Chi­na ver­lief ein Fall töd­lich, eine zwei­te Per­son erkrank­te schwer. Auch die Per­son in Ecua­dor erkrank­te schwer. Die ande­ren Fäl­le ver­lie­fen ohne oder mit mil­den Sym­pto­men. Bekannt ist, dass die­se Linie auch Säu­ge­tie­re wie Ner­ze, Rob­ben, Füch­se, Wasch­bä­ren, Mar­der und Bären infi­ziert und tötet.

Da es sich aber um Influ­en­za hand­le und es damit ‚gewis­se Grund­er­fah­run­gen‘ gebe, so Dros­ten, kön­ne es sein, dass eine Vogel­grip­pe-Pan­de­mie viel glimpf­li­cher abläuft als die Coro­na-Pan­de­mie. ‚Bei der letz­ten Influ­en­za-Pan­de­mie wur­de das zum Teil gar nicht als Pan­de­mie wahrgenommen.‘ […]

Eine neue Pan­de­mie bedeu­te laut Dros­ten daher nicht, dass es erneut so lau­fen müs­se wie bei Sars-CoV‑2: mit stren­gen Kon­takt­maß­nah­men und hoher Sterb­lich­keit in bestimm­ten Alters­grup­pen. ‚Das war eine sehr schwe­re Pan­de­mie‘, so Dros­ten über das Coro­na­vi­rus. Ver­gleich­bar sei sie ledig­lich mit der Spa­ni­schen Grip­pe 1918. ‚Und auch bei der weiß man nicht, wie die heu­te gelau­fen wäre, mit vol­lem Anti­bio­ti­ka-Arse­nal.‘ Denn damals sei­en vie­le Men­schen an der sekun­dä­ren Lun­gen­ent­zün­dung gestorben.

Den­noch sei die Spa­ni­sche Grip­pe ein ‚böses Virus‘ gewe­sen, so Dros­ten. Doch ein der­ar­ti­ges Virus müs­se nicht das nächs­te Pan­de­mie-Virus sein. Es sei­en auch Pan­de­mie-Sze­na­ri­en denk­bar, die nicht immer gleich ‚Doomsday‘ sei­en – also nicht gleich ein Weltuntergang.“

Nun wis­sen wir also, dass die alte Pan­de­mie vor­bei ist und wir uns mit unse­rer Hybrid-Bevöl­ke­rungs­im­mu­ni­tät end­lich infi­zie­ren kön­nen, ohne am nicht-mil­den Omi­kron zu ster­ben, wäh­ren­des nicht aus­ge­schlos­sen ist, dass die neue Pan­de­mie sich ein­deu­tig zusam­men­braut, dass es aber nicht dazu kom­men muß und viel­leicht mer­ken wir mit unse­rer Grund­er­fah­rung wie­der nichts davon, denn es muß nicht immer Doomsday sein. Hof­fent­lich habe ich ihn jetzt nicht mißverstanden.