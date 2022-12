Verlorene Jahrzehnte – Zehn Thesen zur Aufarbeitung der Corona-Krise

Unter die­sem Titel for­mu­liert Professor Matthias Schrappe auf cice​ro​.de am 30.11./1.12.22 (der drit­te Teil steht noch aus) Überlegungen zur "Corona-Krise". Es lohnt der gan­ze Text, hier eini­ge Auszüge:

» Einleitung: Es dominiert das paternalistische Prinzip

Endlich, die Aufarbeitung der Corona-Krise kommt in Gang. Aber haben Sie zuletzt ver­sucht, einen Termin beim Facharzt zu bekom­men? Oder die Großmutter im Krankenhaus zu besu­chen? Kein Zweifel, man muss die Verengung des gesell­schaft­li­chen Diskurses dis­ku­tie­ren. Man muss auch die zahl­rei­chen Einzelfelder und ‑feh­ler the­ma­ti­sie­ren, die gemacht wur­den (z.B. Isolation der Kinder).

Es wird aber viel zu wenig pro­ble­ma­ti­siert, dass sich durch das Corona-Management die gesam­te Gesundheitsversorgung stark ver­än­dert, ja ver­schlech­tert hat…

(1) Grundlegend: Es gab kein „Handeln unter Unwissenheit“!

„Handeln unter den Bedingungen der Unwissenheit“, das war die vor­ge­scho­be­ne Formel, die der Exkulpation die­nen soll­te – und sozu­sa­gen die Quelle des Versagens dar­stellt. Man hät­te es mit einer „unbe­kann­ten Herausforderung“ zu tun (so Bundeskanzlerin Merkel in der PK nach der ers­ten Ministerpräsidentenkonferenz am 13.3.2020), mit „Entscheidungen im Ungewissen“ (so Bundesjustizministerin Lambrecht in der Kaminrunde im Kanzleramt mit dem Bundesverfassungsgericht am 30.6.2021, kurz vor dem „Bundesnotbremse-Urteil“).

Doch die Wahrheit sieht anders aus, tat­säch­lich lagen alle rele­van­ten Informationen vor..

(2) Reduktionistischer Rückfall: Der Krieg gegen das Virus

Zum essen­ti­el­len Fachwissen der Infektiologen gehört die Unterscheidung von Infektion und Infektionserkrankung. Bei einer Infektion ist der Erreger nach­weis­bar, bei einer Infektionserkrankung kom­men Krankheitszeichen hin­zu. Letztere ist in den sel­tens­ten Fällen allein durch den Erreger zu erklä­ren, son­dern stellt immer eine Wechselwirkung von patho­ge­nem Effekt des Erregers und der Reaktion des Wirtes (Patienten) dar. Manchmal tre­ten Krankheitszeichen über­haupt erst auf, wenn der Wirt anfängt, sein Immunsystem dage­gen in Gang zu set­zen. Es ist also nicht ziel­füh­rend, nur über das Virus zu reden und ihm viel­leicht noch den Krieg zu erklä­ren (Macron am 16.3.2020 im fran­zö­si­schen TV), son­dern man muss eben­so über den Wirt sprechen…

(3) Überspielt und ausgeschaltet: Ärztliche und pflegerische Fachkompetenz

Eine der wenig beach­te­ten Analogien zwi­schen Corona und HIV ist der Konflikt zwi­schen der juristisch/politischen Perspektive und der fach­li­chen Perspektive der Gesundheitsberufe bzw. ‑Institutionen. Auch in den 80er-Jahren gab es von poli­ti­scher Seite Bestrebungen, Infiziertenregister ein­zu­rich­ten oder Infizierte auf Ostseeinseln zu ver­ban­nen, statt die HIV-Infektion als medi­zi­nisch-pfle­ge­ri­sches Problem von Diagnostik, Therapie, fach­kun­di­ger Pflege und Infektionsepidemiologie ein­zu­ord­nen. Auch damals hat­te man Furcht vor „schwir­ren­den Keimen“ und wei­ger­te sich, sogar die Pässe von ver­meint­lich Infizierten zu berüh­ren, obwohl eben­so wie bei Corona schnell klar war, dass davon kei­ner­lei Infektionsgefahr ausging…

(4) Patientenorientierung war gestern: Zurück zum paternalistischen System

Die schritt­wei­se Stärkung der Patientenorientierung hat in der Gesundheitsversorgung in den Jahren vor Corona eine ganz her­aus­ra­gen­de Rolle gespielt…

Heute hat sich das alles geän­dert. Die Mitarbeiter der Einrichtungen tun ihr Bestes, aber durch die Vorschriften und durch eine Kräfteverschiebung inner­halb der Kliniken, die den auf die RKI-Vorschriften ach­ten­den Verwaltungen (und den „Corona-Beauftragten“) alle Macht in die Hände leg­te, wur­den sie an den Rand gedrängt. Die Krankenhäuser zogen die Brücken hoch, alte Menschen konn­ten nicht beglei­tet wer­den (auch wenn sie es dezi­diert wünsch­ten, auch auf die Gefahr einer Infektion hin). Sie beka­men kei­nen Besuch, selbst die Beschaffung eines Aufladekabels für das Handy wur­de zum exis­ten­ti­el­len Problem, die „tota­le Institution“ kam wie­der zum Vorschein…

(5) Fehlende Wissensbasis: Evidenzbasierte Medizin (EBM) verdrängt

Patienten soll­ten sich nicht nur auf Qualität und Patientensicherheit ver­las­sen kön­nen (Grundforderung zur Patientenorientierung), son­dern auch dar­auf, dass die Versorgung auf dem aktu­el­len wis­sen­schaft­li­chen Stand statt­fin­det. Zu die­sem Zweck wur­de in den 80er-Jahren die Evidenzbasierte Medizin (EBM) ent­wi­ckelt, ein Verfahren zur ver­läss­li­chen Identifikation von wis­sen­schaft­li­chen Studien, deren Bewertung und letzt­lich Zusammenfassung in Leitlinien…

Auch hier wie­der das glei­che Bild: Die Fortschritte der letz­ten Jahrzehnte wur­den wäh­rend Corona mit einem Schlag hin­weg­ge­fegt. Nicht über­prüf­ba­re Informationen (nächt­li­che Anrufe in Harvard) und Einzelstudien („die letz­te Studie aus Israel hat klar gezeigt …“) beherr­schen die Diskussion. Viele Studien hat­ten nicht ein­mal einen Überprüfungsprozess durch­lau­fen, wur­den häu­fig sehr eigen­wil­lig inter­pre­tiert und den „Gegnern“ aggres­siv vor­ge­hal­ten, statt auf einen gere­gel­ten Erkenntnisprozess zu setzen…

(6) Pandemie-Management: Rein linearer Umgang mit sozialen Prozessen

Sicher gab es in fer­ner Vergangenheit die Ansicht, Krisen und Katastrophen kön­ne man mit rein tech­ni­schen Mitteln „bekämp­fen“. Brach die Schraube, und der Förderkorb fiel in die Tiefe, nahm man halt eine ande­re, stär­ke­re Schraube. Um zu erken­nen, dass es Mitarbeiter sind, die Irrtümer bege­hen, dass es die Teams vor Ort sind oder sogar das gan­ze sozia­le System, das bei Krisen ver­sagt, dazu brauch­te es einen ver­lust­rei­chen Lernprozess, der von Apollo über Challenger bis zu Tschernobyl reichte…

Unter den Bedingungen von Corona fiel man aber wie­der in die Vorzeiten linea­ren Denkens zurück und mach­te damit dra­ma­ti­sche Fehler. So hieß es schon Anfang 2020, dass wir erst die Impfung bräuch­ten, dann wer­de schon alles gut. Natürlich zeig­ten die ers­ten Studien zu den Impfstoffen, dass die Wirksamkeit (Verhinderung von Krankheit, nicht etwa Infektion) bei 95% lag (durch­aus ein Erfolg). Dies hieß aber nichts ande­res, als dass pro 20 Geimpften immer noch ein Geimpfter (5%) schwer erkrankt – dass man also bei 80 Millionen geimpf­ten Personen mit vier Millionen Erkrankungen bei Geimpften rech­nen muss.

Trotzdem ver­ließ man sich auf die Impfung als all­um­fas­sen­den Problemlöser..

(7) Kardinalfehler: Steuerung mit mangelhaften Daten

Wo ste­hen wir? Wo wol­len wir hin? Wo sind sinn­vol­le Zwischenschritte? Was nüt­zen die ein­zel­nen Maßnahmen? Was muss man anders machen? Information und Rückkopplung stel­len das Kernelement jedes Krisenmanagements dar, Verhaltensänderung und das „Mitmachen“ ist ohne zuver­läs­sig erho­be­ne Datenbasis nicht denk­bar. Wie umfang­reich hier das Versagen war, ist von vie­len Seiten klar benannt wor­den (s. Thesenpapier 4.1 vom 5.10.2021)…

Mal ein Grenzwert von 30, mal von 50, und im nächs­ten Moment 300? Dieses hilf­lo­se Herumirren zeig­te sich ja nicht zuletzt durch die wech­seln­den Verläufe in unter­schied­li­chen Ländern, bei denen die Zahlen „deut­lich run­ter­gin­gen“, weil sie so vor­bild­lich bestimm­te Maßnahmen umge­setzt hat­ten, um im nächs­ten Augenblick wie­der steil anzu­stei­gen. Wer war nicht schon alles „Meister in der Pandemiebewältigung“: Portugal, Italien, Österreich, Dänemark, selbst Großbritannien, um auf mitt­le­re Sicht alle im glei­chen Verlauf zu landen.

Was bedeu­tet in die­sem Zusammenhang Fachlichkeit? Zahlen müs­sen in der ers­ten Linie zuver­läs­sig erho­ben wer­den (und das geht nicht durch anlass­lo­se Testungen und löch­ri­ge Nachverfolgungsprogramme). In zwei­ter Linie muss man sich über­le­gen, was sie aus­sa­gen: Sollen sie genau die Situation beschrei­ben? Dann hät­te man z.B. eine gro­ße Kohorte von Lehrern bil­den müs­sen – sicher­lich hät­te man den Kindern dadurch viel erspa­ren kön­nen…«

Wie erwähnt wird der drit­te Teil fol­gen. Die Argumentation ist weit­aus umfas­sen­der als hier dar­ge­stellt und soll­te unbe­dingt in Gänze gele­sen werden.