Verschwörungstheorie mal anders

Ist die auf der Rechten ver­brei­te­te Idee schon abstrus, daß WEF und Großkonzerne den Kommunismus ein­füh­ren woll­ten, so kann auf der ande­ren Seite des Spektrums das trotz­kis­ti­sche "Internationale Komitee der Vierten Internationale (IKVI)" pas­sa­bel dagegenhalten:

»Mit außer­or­dent­li­cher Schnelligkeit hebt die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) unter der Führung von Xi Jinping auf Geheiß des inter­na­tio­na­len Finanzkapitals jeden Aspekt ihrer „dyna­mi­schen Zero-Covid“-Politik auf. Nach mehr als zwei Jahren, in denen China die bei wei­tem nied­rigs­te Zahl von Todesopfern aller gro­ßen Länder zu bekla­gen hat­te, könn­te es in den kom­men­den Wochen und Monaten zu mas­sen­haf­tem Leid und Tod infol­ge die­ser kri­mi­nel­len Änderung ihrer Politik kommen…

An die­sem Mittwoch kün­dig­te Chinas Nationale Gesundheitskommission ein 10-Punkte-Programm an, mit dem die Zero-Covid-Beschränkungen noch dras­ti­scher auf­ge­ho­ben wer­den. Das Programm been­det die Massentests, geht von der vor­ge­schrie­be­nen Isolierung zu einer frei­wil­li­gen sie­ben­tä­gi­gen häus­li­chen Quarantäne für infi­zier­te Personen über und kün­digt an, dass es kei­ne groß ange­leg­ten Lockdowns mehr geben werde…

Die chi­ne­si­sche Regierung stellt ihre Änderungen in der Covid-19-Politik des Landes als eine wis­sen­schaft­li­che Neukalibrierung dar. Doch das ist nicht der Fall. Die KPCh schafft die Massentests ab und hebt die Quarantänebeschränkungen auf. Sie bewegt sich rapi­de auf die heu­te welt­weit vor­herr­schen­de Durchseuchungspolitik zu, bei der die kapi­ta­lis­ti­schen Regierungen absicht­lich Massen von Menschen infi­zie­ren, indem sie alle Schutzmaßnahmen auf­he­ben und ver­lan­gen, dass die Gesellschaft „lernt, mit dem Virus zu leben“…«

In eigen­ar­ti­ger Weise tref­fen sich hier VTs, die von einem "neu­en Holocaust" schwa­dro­nie­ren, mit ver­meint­lich rrrre­vo­lu­tio­nä­ren Positionen, die – ohne das Wort zu ver­wen­den – das Gleiche vermuten.

Gestützt auf eine in Shanghai durch­ge­führ­te Meinungsumfrage des "China Data Lab der UC San Diego" (ohne Quelle) gibt man sich überzeugt:

»Zero-Covid genießt nach wie vor gro­ße Unterstützung in der Bevölkerung, und gan­ze 83 Prozent der Befragten wol­len, dass sie bei­be­hal­ten wird…

Die Forderung nach einer Masseninfektion in China kommt nicht von der chi­ne­si­schen Bevölkerung, son­dern vom Weltkapitalismus. Das Wall Street Journal schrieb ges­tern, dass „Störungen in der Wirtschaft den Status des Landes als Fabrik der Welt bedrohen“. ..

Chinas Zero-Covid-Politik hat Millionen von Menschenleben geret­tet und ver­hin­dert, dass das Virus das Land ver­wüs­te­te. Sie wur­de der Gesellschaft nicht von oben auf­er­legt, son­dern war die geplan­te und koor­di­nier­te Mobilisierung enor­mer kol­lek­ti­ver Anstrengungen…

Die inter­na­tio­na­le Isolierung, die erfor­der­lich war, um die Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit in einer Welt auf­recht­zu­er­hal­ten, in der jede ande­re Regierung alle Covid-19-Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat­te, ver­stärk­te die wirt­schaft­li­chen Gefahren. Gegen den Willen der Bevölkerung ist die KPCh-Führung dabei, das Land zu öff­nen, um die Produktion kapi­ta­lis­ti­scher Gewinne wie­der in vol­lem Umfang zu ermöglichen…

Der wah­re Sieger bei der Aufhebung der chi­ne­si­schen Zero-Covid-Politik ist das Virus. Eine immu­no­lo­gisch nai­ve Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen wird einer Infektion aus­ge­setzt. Chinas älte­re Menschen sind erheb­lich unter­pro­por­tio­nal geimpft und wer­den wahr­schein­lich in gro­ßer Zahl ster­ben. Wenn ein bis­her nicht expo­nier­tes Fünftel der Weltbevölkerung dem Virus aus­ge­setzt wird, wird es sich aus­brei­ten und mutie­ren und neue, noch resis­ten­te­re Stämme entwickeln.«

Und das ist irgend­wie ziem­lich bedroh­lich für den Autor. Wofür wären dann die gan­zen schö­nen "Impfungen" gut, die, wie alle wis­sen, aus schie­rer Selbstlosigkeit west­li­cher Großkonzerne ver­ab­reicht werden.