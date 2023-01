Vertraut der Wissenschaft! Sie ist unabhängig

Außer in sehr sel­te­nen Aus­nah­me­fäl­len, wie dpa weiß. So wie Coro­na und nicht die Reak­ti­on mit Maß­nah­men für vie­les ver­ant­wort­lich ist, ist es jetzt der Ukraine-Krieg:

»Der rus­si­sche Krieg belas­tet auch die Wis­sen­schaft. Was das bedeu­tet, erle­ben tau­sen­de For­schen­de beim Cern in Genf.

Ein Streit um die Nen­nung rus­si­scher Insti­tu­te bei wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en sorgt in der Teil­chen­phy­sik für einen ein­zig­ar­ti­gen Publi­ka­ti­ons­stau. Tau­sen­de Phy­si­ke­rin­nen und Phy­si­ker, die an Expe­ri­men­ten beim Teil­chen­be­schleu­ni­ger der Euro­päi­schen Orga­ni­sa­ti­on für Kern­for­schung (Cern) in Genf betei­ligt waren, sehen die Ergeb­nis­se ihrer Arbeit seit Mona­ten nicht in Fach­jour­na­len ver­öf­fent­licht, wie Cern-For­schungs­di­rek­tor Joa­chim Mnich der Deut­schen Pres­se-Agen­tur sag­te. Es gehe inzwi­schen um rund 200 Stu­di­en, die Hälf­te davon bereits von unab­hän­gi­gen Gut­ach­tern beur­teilt (Peer Review) und theo­re­tisch zur Publi­ka­ti­on freigegeben.

Fach­jour­na­le bestehen dar­auf, dass Autoren ein­deu­tig iden­ti­fi­ziert wer­den. Das pas­siert in der Regel über die Nen­nung ihrer Insti­tu­te. Eini­ge Cern-Koope­ra­ti­ons­part­ner blo­ckie­ren dies aber im Fall rus­si­scher Insti­tu­te, wie Mnich sagt. Stein des Ansto­ßes sei unter ande­rem, dass sich die Lei­tungs­gre­mi­en eini­ger die­ser Insti­tu­te hin­ter den rus­si­schen Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne gestellt haben.

Publi­ka­tio­nen sind wich­tig für Forscher

"Publi­ka­tio­nen sind die har­te Wäh­rung der Wis­sen­schaft, sowohl für die Kar­rie­re jun­ger Leu­te als auch Anträ­ge auf För­der­gel­der", sag­te Mnich. Der Druck, zu einer Lösung zu kom­men, stei­ge. Die Cern-Stu­di­en wer­den zwar mit der Ein­rei­chung bei Fach­jour­na­len bereits als vor­läu­fi­ge Arbeit ver­öf­fent­licht. Aber in man­chen Län­dern könn­ten Dok­tor­ar­bei­ten nur abge­schlos­sen wer­den, wenn die Autoren in Fach­jour­na­len ver­öf­fent­licht haben. In Deutsch­land sei das nicht der Fall.

Es gehe nicht dar­um, Autoren, die zu einer Stu­die bei­getra­gen haben, nicht zu nen­nen, beton­te Mnich. Es gehe um die Insti­tu­te. Eine Alter­na­ti­ve kön­ne sein, die Betei­lig­ten anhand ihrer ORCID-Num­mer zu iden­ti­fi­zie­ren. So eine Ken­nung, die für "Open Rese­ar­cher & Con­tri­bu­tor ID" steht, hat jeder Wis­sen­schaft­ler, um sei­ne Bei­trä­ge etwa bei Namens­gleich­heit mit ande­ren oder unter­schied­li­chen Schreib­wei­sen ein­deu­tig zuord­nen zu kön­nen. Nach Anga­ben von Mnich umfasst die Autoren­lis­te bei Cern-Expe­ri­men­ten oft bis zu 3000 Namen.

Die Cern-Expe­ri­men­te wer­den jeweils von einem Kol­la­bo­ra­ti­ons­aus­schuss beglei­tet, in dem alle bei­tra­gen­den Insti­tu­te eine Stim­me haben. Dort konn­te bis­lang kei­ne Eini­gung gefun­den wer­den. Das Cern hat die Koope­ra­tio­nen mit Russ­land und Bela­rus zwar gekün­digt. Sie lau­fen aber noch bis 2024. "Das ist ein sehr emo­tio­na­les The­ma, das macht die Fin­dung eines annehm­ba­ren Kom­pro­mis­ses schwie­rig", sag­te Mnich.