»Viele offensichtliche Nebenwirkungen werden von Ängsten im Zusammenhang mit Impfstoffen verursacht«

Das ist die mit Abstand geni­als­te Erklärung, die mir bis­her begeg­net ist. Sie fin­det sich in einem Aufsatz "Covid 19 vac­ci­nes and the mis­in­ter­pre­ta­ti­on of per­cei­ved side effects cla­ri­ty on the safe­ty of vac­ci­nes" aus dem März 2022, der am 1.9.22 online ver­öf­fent­licht wur­de auf bio​me​di​ci​nej​.com. Verfaßt wur­de das Werk von einem Raymond D. Palmer, der sich als "Langlebigkeitsforscher, Biotech-Ingenieur und Astronom" vor­stellt und "Epigenetics & Gene Expression" an der Universität Melbourne stu­diert hat. Er hat wirk­lich sehr schö­ne Weltraum-Fotos publi­ziert. Hier der Abstract der Arbeit:

»Zusammenfassung

In der Ära von Covid 19 und Massenimpfungsprogrammen hat die Anti-Impf-Bewegung welt­weit einen neu­en Höhepunkt erreicht. Ein Großteil die­ser Anti-Impf-Stimmung könn­te auf die angeb­li­chen Nebenwirkungen zurück­zu­füh­ren sein, die in den sozia­len Medien von Anti-Impf-Gruppen ver­brei­tet werden.

Angstmacherei und Fehlinformationen, die von wis­sen­schaft­lich unge­bil­de­ten Personen ver­brei­tet wer­den, um die Menschen dazu zu brin­gen, sich nicht imp­fen zu las­sen, füh­ren nicht nur dazu, dass die Menschen anfäl­lig für Virusausbrüche blei­ben, son­dern könn­ten auch zu wei­te­ren Nebenwirkungen füh­ren, die bei der Impfung beob­ach­tet wer­den. Dieser kur­ze Überblick bie­tet Daten, die zei­gen, dass die von der Anti-Impf-Bewegung ver­brei­te­ten Fehlinformationen zu mehr Todesfällen und Nebenwirkungen von Impfungen füh­ren können.

Eine kur­ze Überprüfung der ver­öf­fent­lich­ten Literatur hat erge­ben, dass psy­chi­scher Stress ein­deu­tig eine Vasokonstriktion und eine Verengung der Blutgefäße ver­ur­sacht. Wenn die Betroffenen also in Panik gera­ten, besorgt, gestresst sind oder Angst vor der Impfung haben, wer­den sich ihre Arterien ver­en­gen und um den Zeitpunkt der Impfung her­um klei­ner wer­den. Dieser bio­lo­gi­sche Mechanismus (die Verengung von Venen, Arterien und Gefäßen unter psy­chi­schem Stress) ist die wahr­schein­lichs­te Ursache für Blutgerinnsel, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Schwindel, Ohnmacht, Sehstörungen, Geruchs- und Geschmacksverluste, die kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs auf­ge­tre­ten sind. Die extre­me psy­chi­sche Belastung der Patienten könn­te höchst­wahr­schein­lich auf die Angstmacherei und Panikmache ver­schie­de­ner Impfgegner zurück­ge­führt wer­den. Es ist jedoch sehr wahr­schein­lich, dass vie­le offen­sicht­li­che Nebenwirkungen, die kurz nach der Verabreichung eines Impfstoffs auf­tre­ten, das Ergebnis eines ein­ge­schränk­ten oder ver­stopf­ten Blutflusses auf­grund einer Verengung der Blutgefäße oder Arterien sind, die durch emo­tio­na­le Belastung oder ein Placebo auf­grund von Ängsten im Zusammenhang mit Impfstoffen ver­ur­sacht wer­den.«

Ausnahmsweise mache ich es ein­mal wie Lauterbach und lese nicht wei­ter. Ein Kurzkommentar auf off​-guar​di​an​.org faßt zusam­men:

»Sehen Sie, sie ster­ben nicht, weil sie durch den Impfstoff einen Herzinfarkt bekom­men haben, son­dern weil sie Angst davor hatten.

Brillante Logik. Und ein gutes Argument dafür, die Warnhinweise auf Zigaretten zu ent­fer­nen und alle Anti-Alkohol-Werbung aus dem Fernsehen zu neh­men. Denken Sie nur dar­an, wie vie­le Menschen an alko­hol­be­ding­ten Herzproblemen gestor­ben sind, weil sie Angst vor Alkohol hatten.

…Ich brau­che Ihnen nicht zu sagen, wie absurd das ist.

Das ist bei wei­tem die lächer­lichs­te Erklärung für durch Impfungen ver­ur­sach­te Herzinfarkte, die es bis­her gab, und das schließt hohe Energierechnungen und "post-pan­d­eimc stress dis­or­der" ein.

Es waren schon ein paar har­te Jahre für The Science™, aber dies ist ein neu­er Tiefpunkt.«