Vom Verzeihen, ohne sich zu verbiegen, und Guten und Bösen

Ich schrei­be die­se Über­le­gun­gen aus einer kom­for­ta­blen Lage. Als Ruhe­ständ­ler war ich nicht wie so vie­le, die kri­tisch zu Maß­nah­men und "Imp­fun­gen" stan­den, den Zwän­gen und Anfein­dun­gen im Berufs­le­ben aus­ge­setzt,. Kein ein­zi­ges Mal muß­te ich mich einem ent­wür­di­gen­den und unsin­ni­gen Test unter­wer­fen. Nur eini­ge weni­ge Men­schen haben den Kon­takt mit mir abge­bro­chen. Des­halb fal­len mir die fol­gen­den Beob­ach­tun­gen leich­ter als man­chen anderen.

Im Som­mer 2021 hat­te ich eine impo­san­te Instal­la­ti­on von Mahn­ma­len erwähnt, die die Aus­gren­zung von Juden und Jüdin­nen aus dem gesell­schaft­li­chen Leben im Faschis­mus dar­stellt (s.u.). Sie befin­det sich im Nach­bar­be­zirk. Dort, in Schö­ne­berg, gab es anläß­lich des Jah­res­ta­ges der Macht­über­tra­gung an die Nazis eine inter­es­san­te Führung.

Ich gebe zu, daß ich zusam­men­zuck­te, als ich eine Teil­neh­me­rin mit einem But­ton der "Omas gegen Rechts" sah. Ich hat­te selbst erlebt, wie eini­ge aus die­sem Ver­ein gna­den­los auf die Spa­zier­gän­ge­rIn­nen gegen die "Impf­pflicht" ein­brüll­ten. Wie konn­te es gesche­hen, daß Men­schen, denen ich eine auf­rich­ti­ge Kri­tik an alten und neu­en Nazis unter­stel­le, sich so instru­men­ta­li­sie­ren lie­ßen? Dabei spre­che ich nicht von den jun­gen Leu­ten, denen ein schwar­zer Kapu­zen­pul­li und eine osten­ta­tiv getra­ge­ne Mas­ke Aus­weis für das ist, was sie Gesin­nung oder Hal­tung nen­nen mögen. Wahr­schein­lich hat­ten sie kei­nen oder einen schlech­ten Geschichts­un­ter­richt und jeden­falls kaum gelernt, in Zusam­men­hän­gen zu den­ken und Inter­es­sen zu analysieren.

Ich habe eine Rei­he von (älte­ren) Bekann­ten, die dies eigent­lich kön­nen. Ich erken­ne es an ihrer Hal­tung zu Krieg und Eska­la­ti­on oder zu sozi­al­po­li­ti­schen The­men. Soll ich sie für dumm hal­ten oder zu Fein­den erklä­ren, weil sie aus mei­ner Sicht in der sehr wesent­li­chen Fra­ge der Coro­na­po­li­tik ver­sagt haben? Es gibt umge­kehrt Leu­te, die ich in der "Coro­na-Kri­tik" ken­nen­ge­lernt habe, die bei einem ande­ren für mich wesent­li­chen The­ma ver­sa­gen, wenn sie mei­nen, ein Nazi, der gegen die "Impf­pflicht" agie­re, sei ein weni­ger schlim­mer Nazi. (Sage jetzt bit­te nie­mand, die gebe es nicht. Ich habe sie erlebt.)

Ich hal­te der­ar­ti­ge Spal­tun­gen von gesell­schafts­kri­ti­schen Men­schen für gewollt, aber über­wind­bar. Denn auch das habe ich fest­ge­stellt: Bei einem gro­ßen Schwei­ge­marsch im Febru­ar 2021 war es durch­aus mög­lich, mit eini­gen der "Omas gegen rechts" ins Gespräch zu kom­men. Ich möch­te glau­ben, daß ich nicht der ein­zi­ge war, dem es so ging. Jeden­falls wur­den die "Nazis raus! Mas­ken auf!"-Schreihälse in der Fol­ge ste­tig weniger.

Der Mensch, der die Füh­rung in Schö­ne­berg durch­führ­te, ist ein alter Freund von uns. Er hat alle "Imp­fun­gen" mit­ge­nom­men und sich lan­ge Zeit folg­sam an die meis­ten Maß­nah­men gehal­ten. Das hin­der­te uns nicht dar­an, engen Kon­takt zu hal­ten, auch als das ver­bo­ten war. Er war einer der ers­ten, die im letz­ten Jahr bei einer Demo die Mas­ke abnahm, obwohl er so mit uns noch zu einer klei­nen Min­der­heit gehör­te. Und schon, bevor es offi­zi­ell erlaubt war, fuhr er in der Bahn unver­mummt. Wir haben nach wie vor unter­schied­li­che Mei­nun­gen zu vie­len Aspek­ten der Coro­na-Poli­tik, und das darf so sein. Ist er der Böse? Bin ich der Gute?

Ein wei­te­res Bei­spiel: Heu­te fand in unse­rem Kiez wie jedes Jahr eine Gedächt­nis­ver­an­stal­tung zu Ehren eines früh von den Nazis ermor­de­ten jun­gen Kom­mu­nis­ten statt. Sie ist stets breit getra­gen von sehr unter­schied­lich poli­tisch ori­en­tier­ten Men­schen. Sta­tis­tisch dürf­ten die meis­ten Teil­neh­me­rIn­nen "geimpft" gewe­sen sein. Ich habe sogar einen der Ver­ant­wort­li­chen für einen dum­men Info­stand gegen einen der Spa­zier­gän­ge in Char­lot­ten­burg dort getrof­fen, eine im übri­gen ein­ma­li­ge und erfolg­lo­se Akti­on. Ist er der Böse? Bin ich der Gute? Und war­um konn­te ich nie­man­den von den Spa­zier­gän­ge­rIn­nen dort sehen, die ja mit Recht gegen faschis­to­ide Ten­den­zen auf die Stra­ße gin­gen und zum Teil noch gehen?

Ermu­ti­gend für mich ist, was vie­len ande­ren nicht ver­gönnt ist, daß näm­lich bis auf ganz weni­ge Aus­nah­men in der Fami­lie und im Bekann­ten­kreis nie­mand die Coro­na­fra­ge zu einem Bruch hat wer­den las­sen. Ich fürch­te, sie sind fast alle "durch­ge­impft" und haben brav die meis­ten Maß­nah­men geschluckt, wenn auch oft­mals nur nach außen hin. Trotz­dem konn­ten wir uns die gan­ze Zeit über auch in die Arme neh­men und fei­ern. Das mag dar­an lie­gen, daß uns mehr ver­bin­det als trennt. Dies ist mir wich­ti­ger als der Groll dar­über, daß auch sie durch ihr Ver­hal­ten mit­ver­ant­wort­lich dafür waren, daß eine gar nicht klei­ne Min­der­heit aus­ge­grenzt wur­de. Ich wer­de die­se Fra­ge nicht aus­klam­mern und bin kein Freund von "Schwamm drü­ber". Die wirk­lich schwer­wie­gen­de Schuld tra­gen für mich aber die poli­tisch Ver­ant­wort­li­chen und ihre media­len Hand­lan­ger. Ihnen wer­de ich nicht verzeihen.

Hier der Aus­zug aus dem Bei­trag "Sti­cker für unge­impf­te Spi­tal-Mit­ar­bei­ten­de?" aus dem Juli 2021:

Ich habe das Tra­gen von gel­ben Ster­nen auf "Coro­na-Demos" immer für geschichts- und geschmack­los gehal­ten. Wenn dies rich­ti­ger­wei­se als bewußt oder unbe­wußt anti­se­mi­tisch kri­ti­siert wur­de, stellt sich nun im Gegen­zug die Fra­ge, wie die [im Bei­trag erwähn­te] vor­ge­schla­ge­ne Mar­kie­rung von Bevöl­ke­rungs­grup­pen zu bewer­ten ist.

Auch wenn gewiß nicht die Absicht besteht, "unge­impf­te" Pfle­ge­kräf­te zu ermor­den, ist die Stig­ma­ti­sie­rung von Men­schen mit einer bestimm­ten Mei­nung in die Tra­di­ti­on der deut­schen Nazis zu stellen.

Im Baye­ri­schen Vier­tel in Ber­lin wird dan­kens­wer­ter­wei­se mit zahl­rei­chen Schil­dern im öffent­li­chen Raum erinnert:

»Die­ses Denk­mal im Baye­ri­schen Vier­tel soll an die schritt­wei­se Dis­kri­mi­nie­rung und Ent­rech­tung der Ber­li­ner Juden erin­nern, die sich teil­wei­se in Demü­ti­gun­gen des All­tags wider­spie­gel­te. Es soll gezeigt wer­den, dass die Ver­nich­tung der jüdi­schen Ein­woh­ner ein schlei­chen­der Pro­zess war, der in Depor­ta­tio­nen und Mas­sen­mord ende­te.«

wir​wa​ren​nach​barn​.de

Noch ein­mal: Eine Par­al­le­le, die eine Ver­nich­tung von "Impf­ver­wei­ge­rIn­nen" impli­ziert, ist törich­ter Unfug und ver­harm­lost die Ziel­set­zung der dama­li­gen Maß­nah­men. Den­noch soll­te der "schlei­chen­de Pro­zess" zur "Dis­kri­mi­nie­rung und Ent­rech­tung" nach­denk­lich machen. Zumal der Schoß, aus dem das kroch, noch immer frucht­bar ist.