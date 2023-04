Vor zwei Jahren im Bundestag: Die „Bundes-Notbremse“ wird angenommen

Das „Bevöl­ke­rungs­schutz­ge­setz“ aka „Bun­des-Not­brem­se“ wur­de am 21. April 2021 vom Bun­des­tag mit der Regie­rungs­mehr­heit (damals Gro­ße Koali­ti­on) beschlos­sen, am 22. April hat sich der Bun­des­rat damit befasst und am 23. April ist es in Kraft getre­ten. 342 Abge­ord­ne­te fan­den es ver­nünf­tig, dass z.B. „ein gemein­sa­mer Besuch von Eltern und ihren Kin­dern bis 14 Jah­re bei den Groß­el­tern oder ein Besuch von zusam­men­le­ben­den Paa­ren in einem ande­ren Haus­halt nicht mög­lich“ war, wenn 0,1% der Men­schen in der Regi­on eine mehr oder weni­ger neue PCR hat­ten, die rich­tig oder falsch posi­tiv sein konn­te. Das war aber noch lan­ge nicht alles, hier eine offi­zi­el­le Über­sicht zur Erin­ne­rung an die büro­kra­ti­schen Grau­sam­kei­ten die­ses Gesetzes:

„Was ändert sich?

Ab einer sta­bi­len Inzi­denz von 100 Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner in den letz­ten 7 Tagen in einem Land­kreis (ent­schei­dend sind die dem RKI gemel­de­ten Zah­len) greift eine ein­heit­li­che ‚Not­brem­se‘. Das bedeu­tet: Liegt die Inzi­denz an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen über 100, gel­ten ab dem über­nächs­ten Tag die im Gesetz genann­ten zusätz­li­chen Maß­nah­men. Wenn die Inzi­denz über 165 steigt, schlie­ßen zusätz­lich die Schu­len (kein Prä­senz­un­ter­richt mehr) und Kitas mit Aus­nah­me der Not­be­treu­ung. Sinkt in dem ent­spre­chen­den Land­kreis oder der kreis­frei­en Stadt die 7‑Ta­ge-Inzi­denz unter den Wert von 100 bzw. 165 an fünf auf­ein­an­der­fol­gen­den Werk­ta­gen, tre­ten dort ab dem über­nächs­ten Tag die Maß­nah­men wie­der außer Kraft.

Was gilt ab einer Inzi­denz von 100 für Bür­ge­rin­nen und Bürger?

Pri­va­te Tref­fen sind nur mit einer haus­halts­frem­den Per­son gestat­tet. Zu den bei­den Haus­hal­ten gehö­ren­de Kin­der unter 14 Jah­ren sind ausgenommen.

Es gilt eine Aus­gangs­sper­re von 22 Uhr bis 5 Uhr. Nur noch im Not­fall, zu dienst­li­chen Zwe­cken oder wenn man zum Bei­spiel mit dem Hund raus muss, darf man das Haus ver­las­sen. Zwi­schen 22 Uhr und 24 Uhr ist außer­dem erlaubt, sich allei­ne drau­ßen zu bewegen.

Tags­über darf Sport nur allei­ne, zu zweit oder mit dem eige­nen Haus­stand betrie­ben wer­den. Davon aus­ge­nom­men sind Pro­fi­sport­ler. Pro­fi­sport fin­det ohne Zuschau­er statt. Aus­ge­nom­men sind auch Kin­der, wenn sie drau­ßen kon­takt­los in Grup­pen von maxi­mal 5 Kin­dern trai­nie­ren. Trai­ner müs­sen ggf. vor­her einen Test machen.

Im öffent­li­chen Per­so­nen­nah- und Fern­ver­kehr ein­schließ­lich Taxen gilt eine Pflicht zum Tra­gen einer Atem­schutz­mas­ke (FFP2 oder ver­gleich­bar). Außer­dem soll das Ver­kehrs­mit­tel höchs­tens mit der Hälf­te der regu­lär zuläs­si­gen Fahr­gast­zah­len besetzt werden.

Die Bun­des­re­gie­rung kann dar­über hin­aus per Rechts­ver­ord­nung mit Zustim­mung des Bun­des­ta­ges und Bun­des­ra­tes wei­te­re Maß­nah­men, Prä­zi­sie­run­gen und Aus­nah­men erlassen.

Was darf öff­nen, was muss schlie­ßen bei einer Inzi­denz über 100?

Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Sau­nen, Sola­ri­en, Fit­ness­stu­di­os, Thea­ter, Opern, Kon­zert­häu­ser etc. sowie Laden­ge­schäf­te müs­sen schließen.

Öff­nen dür­fen Wochen­märk­te, auf denen nur Lebens­mit­tel ver­kauft wer­den, Lebens­mit­tel­ge­schäf­te, Geträn­ke­märk­te, Reform­häu­ser, Baby­fach­märk­te, Apo­the­ken, Sani­täts­häu­ser, Dro­ge­rien, Opti­ker, Hör­ge­rä­te­akus­ti­ker, Tank­stel­len, Stel­len des Zei­tungs­ver­kaufs, Buch­hand­lun­gen, Blu­men­fach­ge­schäf­te, Tier­be­darfs­märk­te, Fut­ter­mit­tel­märk­te und Gar­ten­märk­te und der Groß­han­del. Sie dür­fen nur ihr übli­ches Sor­ti­ment ver­kau­fen. Dabei müs­sen Abstän­de ein­ge­hal­ten wer­den und die Kun­den müs­sen in geschlos­se­nen Räu­men eine medi­zi­ni­sche Mas­ke oder eine Atem­schutz­mas­ke (FFP2 oder ver­gleich­bar) tragen.

Mög­lich ist eben­falls die Nut­zung von ‚Click&Collect‘ und bis zu einer Sie­ben-Tage-Inzi­denz von 150 und mit Vor­la­ge eines höchs­tens 24 Stun­den alten nega­ti­ven Test­ergeb­nis­ses auch von ‚Click&Meet‘-Angeboten.

Die Außen­be­rei­che von Zoos und Bota­ni­schen Gär­ten dür­fen mit Hygie­ne­kon­zep­ten öff­nen. Besu­cher müs­sen einen nega­ti­ven Test vor­wei­sen (außer Kin­der, die das 6. Lebens­jahr noch nicht voll­endet haben).

Gas­tro­no­mi­sche Betrie­be dür­fen nur außer Haus verkaufen.

Über­nach­tun­gen zu tou­ris­ti­schen Zwe­cken sind nicht erlaubt.

Werk­stät­ten, Post­fi­lia­len, Ban­ken und Wasch­sa­lons dür­fen öffnen.

Kör­per­na­he Dienst­leis­tun­gen sind unter­sagt – mit Aus­nah­me von medi­zi­ni­schen, the­ra­peu­ti­schen, pfle­ge­ri­schen oder seel­sor­ge­ri­schen Dienst­leis­tun­gen. Außer­dem dür­fen Fri­seur­be­trie­be und Fuß­pfle­ger geöff­net blei­ben. Die­se dür­fen aber nur mit Atem­schutz­mas­ken (FFP2 oder ver­gleich­bar) arbei­ten. Fri­seur- und Fuß­pfle­ge­be­su­che sind nur mit nega­ti­vem Test möglich.“

Von Kopf bis Fuß wur­de die Bevöl­ke­rung geschützt und „Click&Collect“ hat bestimmt vie­le Leben geret­tet. Damit dies auch rea­li­siert wer­den konn­te, wur­de vor­her noch ordent­lich Pro­pa­gan­da gemacht, nicht zuletzt von Mer­kel selbst:

„Die Bun­des­kanz­le­rin hat im Bun­des­tag für die Ver­schär­fung des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes gewor­ben. ‚Die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst‘, sag­te Ange­la Mer­kel zum Auf­takt der Debat­te zur ers­ten Lesung. ‚Und wir alle müs­sen sie auch ernst neh­men.‘ Die drit­te Wel­le der Pan­de­mie habe das Land fest im Griff. Das beleg­ten der R‑Wert, die hohe Anzahl der beleg­ten Inten­siv­bet­ten und die Infek­ti­ons­zah­len des RKI. ‚Die Inten­siv­me­di­zi­ner sen­den einen Hil­fe­ruf nach dem ande­ren. Wer sind wir denn, wenn wir die­se Not­ru­fe über­hö­ren wür­den?‘, frag­te Mer­kel ins Plenum.“

Erst kam der „Betrug mit den Inten­siv­bet­ten“ der „Inten­siv-Mafia“, dann die „Bun­des­not­brem­se“: Ein effek­ti­ves Schmie­ren­thea­ter, das auch auf Coro­dok mehr­mals The­ma war.

30.3. Nachts ist das Virus gefähr­li­cher als draußen

10.4. Not­stands­recht heißt jetzt Not­brem­se. Es reicht!

11.4. FAZ: Nen­nen wir den Putsch doch Notbremse!

14.4. Staats­recht à la Drosten

21.4. Grü­nen-Inzi­denz expo­nen­ti­ell. Not­brem­se gefordert

23.4. Frei­heit ist nie albern

25.4. Was denn nun – Lage auf Inten­siv­sta­tio­nen doch nicht dramatisch?

27.4. "Bild" macht auf Majestätsbeleidigung

30.4. "Coro­na-Not­brem­se" in Ros­tock aufgehoben

14.5. Ein pan­de­mie­po­li­ti­sches Desaster