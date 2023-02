»Vorhandensein einer überraschend hohen Menge an ungebundenem Spike-Protein in voller Länge, das bis zu drei Wochen nach der Impfung nachweisbar blieb«

"Cir­cu­la­ting spike pro­te­in may con­tri­bu­te to myo­car­di­tis after COVID-19 vac­ci­na­ti­on", so lau­tet die Über­schrift zu einem "Rese­arch High­light" auf natu​re​.com am 8.2.23. Es heißt dort – und eine wei­te­re Ver­schwö­rungs­theo­rie wird wahr –:

»Die rasche Ent­wick­lung und Not­fall­zu­las­sung von mRNA-basier­ten Impf­stof­fen hat sich als ent­schei­dend für die Ver­rin­ge­rung der Krank­heits­schwe­re und der Sterb­lich­keit bei SARS-CoV-2-Infek­tio­nen erwie­sen. Die Impf­stof­fe bestehen aus lipo­so­mal geschütz­ten mRNA-Tran­skrip­ten, die für das SARS-Cov-2-Spike-Pro­te­in kodie­ren – das Pro­te­in, das den Ein­tritt des Virus in die Wirts­zel­len über den Rezep­tor ACE2 (Angio­ten­sin-con­ver­ting enzy­me 2) ver­mit­telt. In sel­te­nen Fäl­len (etwa 2 von 100.000) ent­wi­ckeln Men­schen nach der Imp­fung eine Myo­kar­di­tis; die Häu­fig­keit ist bei jun­gen männ­li­chen Pati­en­ten rela­tiv hoch.

Frü­he­re Stu­di­en haben die Hypo­the­se auf­ge­stellt, dass dies auf eine über­mä­ßi­ge Immun­re­ak­ti­on bei gene­tisch prä­dis­po­nier­ten Teil­neh­mern, auf die Wir­kung von Hor­mo­nen – ins­be­son­de­re Tes­to­ste­ron – bei der Ver­än­de­rung der Immun­re­ak­ti­on der T‑Zellen oder auf eine mög­li­che mole­ku­la­re Mimi­kry zwi­schen Spike-Pro­te­in und endo­ge­nen Anti­ge­nen, die Auto­an­ti­kör­per gegen das Herz aus­löst, zurück­zu­füh­ren sein könn­te. Die immun­pa­tho­lo­gi­schen Ursa­chen der Myo­kar­di­tis nach der COVID-19-Imp­fung blei­ben jedoch unklar.

In einer kürz­lich durch­ge­führ­ten Stu­die prä­sen­tier­ten Yon­ker et al. die Ergeb­nis­se eines umfas­sen­den Immun­pro­fils von 16 Pati­en­ten, die nach einer mRNA-Imp­fung gegen COVID-19 wegen Myo­kar­di­tis ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­den, im Ver­gleich zu 45 gesun­den, asym­pto­ma­ti­schen, alters­glei­chen Kon­troll­teil­neh­mern, und zwar drei Wochen nach der zwei­ten Impf­do­sis. Die Stu­di­en­teil­neh­mer waren über­wie­gend männ­lich (80 % der Myo­kar­di­tis-Kohor­te; 40 % der Kon­troll­ko­hor­te) und meist zwi­schen 12 und 21 Jah­re alt, und die meis­ten Pati­en­ten ent­wi­ckel­ten inner­halb einer Woche nach der zwei­ten Impf­do­sis eine Myo­kar­di­tis. Die Autoren fan­den kei­ne Unter­schie­de in den Anti­kör­per­re­ak­tio­nen (Anti­kör­pers­er­o­ty­pen und ‑funk­ti­on) der bei­den Kohor­ten oder signi­fi­kan­te Unter­schie­de in den T‑Zell-Reak­tio­nen. Aller­dings wie­sen die Teil­neh­mer mit Myo­kar­di­tis nach der Imp­fung ein Zyto­kin­pro­fil auf, das auf eine Akti­vie­rung der ange­bo­re­nen Immun­zel­len, einen Anstieg der neu­tro­phi­len Gra­nu­lo­zy­ten und einen Rück­gang der Throm­bo­zy­ten im Ver­gleich zum Pro­fil der asym­pto­ma­ti­schen Kohor­te hin­weist. Um die poten­zi­el­len Sti­mu­li für die­se ange­bo­re­ne Ent­zün­dung zu iden­ti­fi­zie­ren, ver­wen­de­ten die Autoren hoch­emp­find­li­che Ein­zel­mo­le­kül-Array-Anti­gen-Assays, um die Kon­zen­tra­tio­nen von Spike-Pro­te­in und gespal­te­nem Spike-Pro­te­in (S1) in frei­er Form oder an Anti­kör­per gebun­den nach­zu­wei­sen. Sie fan­den her­aus, dass an Anti­kör­per gebun­de­nes S1-Pro­te­in in etwa 30 % der bei­den Kohor­ten geimpf­ter Jugend­li­cher nach­ge­wie­sen wer­den konn­te, jedoch in kei­nem der ana­ly­sier­ten Erwach­se­nen aus einer sepa­ra­ten Kohor­te (n = 13; >18 Jah­re) nach der zwei­ten Impf­stoff­do­sis; dies deu­tet auf einen Alters­un­ter­schied bei der Ver­ar­bei­tung und Besei­ti­gung des aus dem mRNA-Impf­stoff über­setz­ten Spike-Pro­te­ins hin, was durch wei­te­re Unter­su­chun­gen an einer grö­ße­ren Anzahl von Teil­neh­mern bestä­tigt wer­den muss.

Der auf­fäl­ligs­te Unter­schied zwi­schen den Jugend­li­chen, die nach der Imp­fung eine Myo­kar­di­tis ent­wi­ckel­ten, und der asym­pto­ma­ti­schen Kohor­te war das Vor­han­den­sein einer über­ra­schend hohen Men­ge an unge­bun­de­nem Spike-Pro­te­in in vol­ler Län­ge, das bis zu drei Wochen nach der Imp­fung nach­weis­bar blieb und sich irgend­wie der Anti­kör­per­er­ken­nung ent­zog, obwohl es kei­ne signi­fi­kan­ten Unter­schie­de zwi­schen den bei­den Grup­pen bei der Anti­kör­per­pro­duk­ti­on und der Neu­tra­li­sie­rungs­ka­pa­zi­tät gab. Es bleibt unklar, ob das Spike-Pro­te­in eine direk­te Rol­le in der Patho­ge­ne­se der Myo­kar­di­tis spielt; außer­dem wur­de es bei der Mehr­heit, aber nicht bei allen Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis nach­ge­wie­sen. Da Myo­kar­di­tis auch als Reak­ti­on auf ande­re Impf­stof­fe beob­ach­tet wur­de, z. B. auf Impf­stof­fe gegen Influ­en­za und Pocken sowie auf Nicht-RNA-Impf­stof­fe gegen COVID-19, könn­te das zir­ku­lie­ren­de Spike-Pro­te­in eher ein Bio­mar­ker für eine Immun­dys­re­gu­la­ti­on sein, die zu Myo­kar­di­tis führt, als ein kau­sa­ler Aus­lö­ser. Ande­rer­seits deu­ten In-vitro-Bewei­se dar­auf hin, dass das Spike-Pro­te­in die Funk­ti­on von Peri­zy­ten und Endo­thel­zel­len über ACE2 beein­träch­ti­gen und so zur Myo­kar­di­tis bei­tra­gen könnte.

Zusam­men­fas­send zeigt die­se Stu­die poten­zi­el­le alters­be­ding­te Unter­schie­de bei der Ver­ar­bei­tung des aus dem Impf­stoff stam­men­den Spike-Pro­te­ins, die die rela­tiv höhe­re Häu­fig­keit der Myo­kar­di­tis bei Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen erklä­ren könn­ten, sowie eine mög­li­che Rol­le des unge­bun­de­nen zir­ku­lie­ren­den Spike-Pro­te­ins bei der Myo­kar­di­tis, was dar­auf hin­deu­tet, dass bei Pati­en­ten, bei denen eine Spike-Anti­gen­ämie fest­ge­stellt wird, die Ver­ab­rei­chung von Anti­kör­pern gegen Spike-Pro­te­in die Patho­lo­gie mög­li­cher­wei­se ver­hin­dern oder umkeh­ren könn­te. Ange­sichts der rela­tiv klei­nen Zahl der in die­ser Stu­die ana­ly­sier­ten Teil­neh­mer müs­sen die­se Schluss­fol­ge­run­gen jedoch in gro­ßen Kohor­ten bestä­tigt wer­den.«

Die Stu­die ist nur gegen Bezah­lung erhältlich.

Was tut das Paul-Ehrlich-Institut?

Der­ar­ti­ge Unter­su­chun­gen wur­den offen­bar von ihm nicht vor­ge­nom­men, obwohl es bereits im Mai 2022 eine Mel­de­ra­te bei Jugend­li­chen von fast 3,5 pro 100.000 für Myo­kar­di­tis nach "Imp­fung" mit Biontech berich­te­te (s. Ver­tu­schen und Lügen. Der neue Sicher­heits­be­richt des PEI. Fast 300.000 Ver­dachts­fäl­le und 2.810 Tote stel­len kein Signal dar). Es hat nichts unter­nom­men, um die vor­lie­gen­de Stu­die zu bestä­ti­gen oder zu ent­kräf­ten. Inzwi­schen wur­den 3,4 Mil­lio­nen Jugend­li­che im Alter von 12–17 Jah­ren in der BRD "geimpft" (impf​da​sh​board​.de).

Unab­hän­gig von der Grö­ße der Stu­die wird wie­der ein­mal bestä­tigt, was stets als ver­schwö­rungs­theo­re­ti­sche Lüge denun­ziert wurde:

»… Fakt ist: Die Spike-Pro­te­ine wer­den nach eini­ger Zeit wie­der in die Zel­le trans­por­tiert, zer­legt und für die zell­ei­ge­ne Pro­te­in­pro­duk­ti­on recy­celt. Auch die mRNA wird inner­halb von Minu­ten bis weni­gen Tagen voll­stän­dig abgebaut.«

»… Dass die mRNA im Kör­per abge­baut wird, schreibt zudem das Paul-Ehr­lich-Insti­tut (PEI) in einem zuletzt am 1. Juni 2022 aktua­li­sier­ten Web­sei­te-Ein­trag. Auf Anfra­ge schreibt uns Pres­se­spre­che­rin Susan­ne Stö­cker, dass sich der Zeit­raum nicht kon­kret bestim­men las­se, man aber von eini­gen Tagen ausgehe.

Die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­be­hör­de EMA ver­weist in einem im März 2021 ver­öf­fent­lich­ten Bewer­tungs­be­richt (PDF-Down­load, Sei­te 48) über den mRNA-Impf­stoff Spik­evax von Moder­na auf eine Unter­su­chung an Rat­ten. Die­se ergab, dass mRNA nach drei Tagen nicht mehr im Gewe­be zu fin­den war. Das PEI schrieb uns dazu: „Die Tie­re (Rat­ten) haben die vol­le Human­do­sis erhal­ten (100µg) – was bezo­gen auf das Kör­per­ge­wicht eine sehr viel höhe­re Kon­zen­tra­ti­on ist als beim Menschen.“

Auch die Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung schreibt in einem Info­blatt, die mRNA wer­de nach der Imp­fung „schnell abge­baut und hat kei­ne wei­te­ren Aus­wir­kun­gen im Kör­per“ (PDF als Down­load)…«

»… Ist das durch Imp­fun­gen erschaf­fe­ne Spike-Pro­te­in also gefährlich?

Nein. AFP hat am 5. Mai For­sche­rin Annet­te Beck-Sickin­ger zur Behaup­tung befragt. Sie lei­tet die For­schungs­grup­pe Bio­che­mie und Bio­or­ga­ni­sche Che­mie am zuge­hö­ri­gen Insti­tut der Uni­ver­si­tät Leip­zig. Beck-Sickin­ger schrieb in einer E‑Mail: "Die ent­stan­de­nen Spike-Pro­te­ine wer­den in der Mus­kel­zel­le zum Teil an der Ober­flä­che dem Immun­sys­tem gezeigt oder in noch klei­ne­re Tei­le geschnit­ten und über einen Prä­sen­ta­tor den T‑Zellen vor­ge­führt. Wir haben nach der Imp­fung somit kein frei­es Spike-Pro­te­in, das durch den Kör­per mäan­dert und unse­re Gefä­ße zer­stört. Die Mus­kel­zel­len sind fest im Mus­kel verankert."

Anders for­mu­liert: Der in der Stu­die als gefähr­lich beschrie­be­ne Andock­pro­zess der Spike-Pro­te­ine des Coro­na­vi­rus fin­det bei den Imp­fun­gen über­haupt nicht statt. Des­we­gen kann auf die­se Wei­se auch kei­ne Gefahr von ihnen aus­ge­hen…«