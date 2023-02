Vorräte an Masken und Schutzausrüstung noch gut gefüllt

Gott sei Dank! Da ist Bay­ern mit 68,5 Mil­lio­nen Mas­ken für den Anfang gut ver­sorgt. Es wird zwar teu­er, denn man muß nicht nur die­sen Kram, son­dern auch hun­dert­tau­sen­de "Impf­do­sen" ent­sor­gen, aber für die gute Sache und die Gewin­ne der Her­stel­ler wer­den weder Kos­ten noch Mühe gescheut. Die hol­pe­ri­ge Über­schrift hat fraen​ki​scher​tag​.de am 5.2.23 wie ande­re Medi­en so von dpa über­nom­men. Wir lesen:

»… Seit 1. Janu­ar sind Arzt­pra­xen und Apo­the­ken im Frei­staat für Coro­na-Schutz­imp­fun­gen zustän­dig. In den baye­ri­schen Impf­zen­tren lager­ten zu Beginn des Jah­res den­noch rund 31.000 Dosen Coro­na-Impf­stoff, wie eine Spre­che­rin des Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums in Mün­chen mit­teil­te. Die­se sol­len nun von den Impf­zen­tren an Pra­xen und Apo­the­ken ver­teilt werden.

Da die Nach­fra­ge nach Coro­na-Impf­stof­fen in Bay­ern nur noch gering und die Halt­bar­keit der Impf­do­sen beschränkt ist, muss­ten zuletzt Zehn­tau­sen­de Dosen ent­sorgt wer­den. Auf­grund eines abge­lau­fe­nen Halt­bar­keits­da­tums wur­den laut Minis­te­ri­um zwi­schen Okto­ber und Dezem­ber 2022 rund 155.000 Impf­do­sen aus den Impf­zen­tren entsorgt…

Nicht nur Impf­stof­fe, son­dern auch Schutz­aus­rüs­tung wur­de in gro­ßer Zahl in Bay­ern vor­ge­hal­ten. Im soge­nann­ten Pan­de­mie­zen­tral­la­ger sind nach Anga­ben der Spre­che­rin aktu­ell rund 68,5 Mil­lio­nen Mas­ken, mehr als 200 Mil­lio­nen Schutz­hand­schu­he und etwa 11 Mil­lio­nen sons­ti­ge Schutz­klei­dung gela­gert. Auch die­ses Mate­ri­al hat nur eine beschränk­te Halt­bar­keit. Bei den Mas­ken sei der über­wie­gen­de Teil bis Mit­te 2025 halt­bar. Um zu ver­mei­den, dass Mate­ri­al dort bis zum Ablauf der Halt­bar­keit lie­gen bleibt, gibt es dem­nach ein «rol­lie­ren­des Sys­tem». Dabei wer­de die Ware recht­zei­tig vor Ablauf an Kli­ni­ken und ande­re staat­li­che Stel­len ausgegeben.

Mit Blick auf die Ent­wick­lung der Pan­de­mie wur­de der Vor­rat zudem ange­passt. Statt wie bis­her sechs Mona­te soll das Lager künf­tig für eine Ver­sor­gung über drei Mona­te hin­weg aus­rei­chen. Dazu wur­de etwa die Men­ge der vor­ge­hal­te­nen OP-Mas­ken auf 20 Mil­lio­nen Stück in etwa hal­biert…«