VS-Vertraulich für „Ich schütze mich“

Im Welt-Arti­kel „Uni­on will Streit um Impf­kam­pa­gne vor Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt brin­gen“ geht es um die Geheim­nis­krä­me­rei bei der Ver­ga­be für die Kam­pa­gnen-Ent­wick­lung von „Ich schüt­ze mich“ aus dem Herbst 2022. Damals wur­de berich­tet: „Rapha­el Brin­kert, Grün­der der Agen­tur Brin­kert Lück Crea­ti­ves, hat hier und da gesagt, wie gern er Kom­mu­ni­ka­ti­on für das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um machen wür­de. Neu­kun­den­wün­sche haben Agen­tur­chefs ja vie­le, Brin­kert hat sich die­sen nun erfüllt. Von ihm kommt die neue Coro­na-Kam­pa­gne für das Minis­te­ri­um." Damit hat­te die PR-Agen­tur, die zuvor für den SPD-Wahl­kampf zur Bun­des­tags­wahl enga­giert wor­den war, auf undurch­sich­ti­ge Wei­se einen lukra­ti­ven Ver­trag des BMG erhal­ten, je nach Mel­dung geht es um eine Sum­me zwi­schen 600.000 und 800.000 Euro.

Im Okto­ber 2022 wur­de die Kam­pa­gne von Lau­ter­bach und der Jour­na­lis­tin Mar­ga­re­te Sto­kow­ski vor­ge­stellt, die gefragt wur­de, „ob sie nicht dar­an zwei­fe­le, ob die bewor­be­nen Impf­stof­fe sie wirk­lich so gut geschützt hät­ten, und wie sie sich erklä­re, dass sie mehr­fach geimpft trotz­dem so schwer erkrankt sei“, wor­auf sie ant­wor­te­te: „Kei­ne Ahnung. Kann ich mir nicht erklä­ren.“ Eben­falls wenig hilf­reich war die Lauterbach‘sche Pfad­fin­der­ro­man­tik mit einem „Lager­feu­er, wo noch­mal die zusam­men kom­men, die die Pan­de­mie noch ernst neh­men […]. Das ist ein Lager­feu­er der Ver­nünf­ti­gen, wo wir bei schlech­te­rem Wet­ter und Käl­te zusam­men kom­men und sagen ‚Ich schüt­ze mich, weil ich ver­nünf­tig bin.‘“ Bei der gemein­sa­men Vor­stel­lung auf der Bundespressekonferenz

„erläu­ter­te der Minis­ter wei­ter, dass das Media-Bud­get für die Kam­pa­gne bei 32 Mil­lio­nen Euro lie­ge. Die krea­ti­ve Ent­wick­lung, die vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um, aber im Wesent­li­chen ‚von der Agen­tur Brin­kert Lück und von Herrn Brin­kert selbst ent­wi­ckelt wor­den ist, das hat noch ein­mal 700.000 Euro gekostet‘. […]

Bis­her ent­stan­den die Coro­na-Kam­pa­gnen des Minis­te­ri­ums bei Scholz & Fri­ends. Auch die letz­te gro­ße Kam­pa­gne, die Anfang des Jah­res startete.“

Nach­dem meh­re­re Ver­su­che, Licht ins Dun­kel der Ver­ga­be zubrin­gen, geschei­tert sind, wird jetzt wird der Weg zum Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt erwogen.

„Der Grund: Im Blick auf die mög­li­cher­wei­se unrecht­mä­ßi­ge Ver­ga­be der Impf­kam­pa­gne hat das BMG sämt­li­che rele­van­ten Doku­men­te mit einer hohen Geheim­hal­tungs­stu­fe zu [sic] ver­se­hen – dage­gen begehrt die Uni­on auf. Der Ter­min am Mitt­woch, für den das Minis­te­ri­um die Offen­le­gung aller rele­van­ten Doku­men­te zuge­sagt hat­te, fand nach WELT-Infor­ma­tio­nen in einem abhör­si­che­ren Saal und im Bei­sein eines Ver­tre­ters von ‚Brin­kertLück‘ statt […]. Bele­ge, dass die Ver­ga­be recht­mä­ßig war, sol­len aber­mals nicht vor­ge­legt wor­den sein. […]

Das Minis­te­ri­um behaup­tet, ‚Brin­kertLück‘ recht­mä­ßig einen Unter­auf­trag erteilt zu haben – mit der Zustim­mung von ‚Scholz & Fri­ends‘. ‚Scholz & Fri­ends‘ bestrei­tet das, und Bele­ge für die eige­nen Behaup­tun­gen lie­fert das BMG nicht. Auch am Mitt­woch­mor­gen fehl­ten nach WELT-Infor­ma­tio­nen ent­schei­den­de Papiere. […]

Das BMG habe auf eine schrift­li­che Anfra­ge der AfD mit­ge­teilt, es exis­tie­re eine Lei­tungs­vor­la­ge, die Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) ‚mit­ge­zeich­net‘ habe. Vor­ge­legt wur­de auch die­ses Papier nicht. Auch habe das BMG nicht erklä­ren kön­nen, war­um es die weni­gen, bis­lang offen­ge­leg­ten Doku­men­te als ‚VS-Ver­trau­lich‘ ein­ge­stuft hat­te, was eine Auf­klä­rung mit­hil­fe von exter­nen Gut­ach­tern zusätz­lich erschwert.

Aus Sicht der Uni­on dient die Geheim­schutz­ord­nung des Bun­des­tags aus­schließ­lich für beson­de­re Ver­schluss­sa­chen wie Spio­na­ge­ver­dachts­fäl­le oder Infor­ma­tio­nen über extre­mis­ti­sche und ter­ro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tio­nen. Den Antrag, die Doku­men­te auf ein übli­ches Niveau her­ab­zu­stu­fen, lehn­te die Ampel dem­nach ohne nähe­re Begrün­dung ab. Soll­te sich dar­an nichts ändern, will die Uni­on mit­hil­fe des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts die Her­ab­stu­fung der Doku­men­te erreichen.“

Da ist er, der „Kar­la­tan“, wie er von Tho­mas Kubo im Hin­ter­grund detail­liert beschrie­ben wur­de mit der Unzahl an Behaup­tun­gen zu sei­nen Guns­ten, für die es kei­ner­lei Bele­ge gibt: die Lite­ra­tur, die nie erschie­nen ist; ein Insti­tut, das er gelei­tet haben will, bevor es über­haupt exi­si­tier­te; ein­ge­wor­be­ne Gel­der, die aber nir­gend­wo zu fin­den sind – um nur drei Bei­spie­le zu nen­nen. Ein Teil die­ser Recher­chen wur­de in den letz­ten Tagen von einem Jour­na­lis­ten bestä­tigt, ergänzt und damit kom­men­tiert, dass der bei einer Bewer­bung ange­ge­be­ne Pos­ten an einem erst spä­ter gegrün­de­ten Insti­tut „Kein unwich­ti­ges Detail in Lau­ter­bachs Lebens­lauf“ sei. Spä­tes­tens die­se Vor­gän­ge um „Das potem­kin­sche Insti­tut“ wären zu ande­ren Zei­ten Grund genug für einen Rück­tritt oder Raus­wurf gewe­sen, der­zeit aber sind die Rei­hen um ihn immer noch fest geschlos­sen, wie auch die Vor­gän­ge um „Ich schüt­ze mich“ erneut bestä­ti­gen. Es wird sich hof­fent­lich eines Tages zei­gen, wer wen mit einer sol­chen Hart­nä­ckig­keit geschützt hat, und warum.