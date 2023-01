Wann sichtet Lauterbach seine Unterlagen?

Ich bin beim EU-Spitzenpersonal nicht auf dem lau­fen­den. Es geht gar nicht um die in U‑Haft sit­zen­de Vizepräsidentin des "Parlaments":

»EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat meh­re­re Reisen nach­träg­lich öffent­lich gemacht. Konkret geht es um fünf Fälle, bei denen auch Teile der Kosten von Dritten über­nom­men wor­den sind. Ein Sprecher der Parlamentspräsidentin beton­te im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, dass Metsola ver­su­che, so trans­pa­rent wie mög­lich zu sein…

Der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund geht aber davon aus, dass dies auch ande­re Mitglieder ver­säumt haben: „Wahrscheinlich gibt es noch mehr Reisen ande­rer Abgeordneter, die „ver­ges­sen“ wur­den, weil die­se Regeln in der Vergangenheit nicht rich­tig durch­ge­setzt wurden.“…

Metsola erklär­te bei­spiels­wei­se, dass der Staat Israel den Unterlagen zufol­ge die Kosten für zwei Nächte in einem Hotel über­nom­men hat­te. Wie der Sprecher der Präsidentin beton­te, sei es etwa aus Sicherheitsgründen üblich, dass der Gastgeber gewis­se Entscheidungen treffe…

Metsola habe zudem seit Anfang ver­gan­ge­nen Jahres rund 140 Geschenke erhal­ten. Die Spitzenpolitikerin leg­te die Informationen auf der Webseite des Europaparlaments offen.

„Die Präsidentin nimmt im Namen der Institution Geschenke ent­ge­gen. Sie behält die­se nicht“, sag­te ein Sprecher von Metsola auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Zu den Geschenken gehö­ren den Informationen zufol­ge etwa ein Schal, Bücher und Wein.

Eigentlich sol­len Geschenke den inter­nen Regeln des Parlaments zufol­ge eben­falls spä­tes­tens bis zum letz­ten Tag des Folgemonats nach Erhalt gemel­det wer­den. Diese Regel hat Metsola 125 Mal gebro­chen, wie der „Spiegel“ berich­tet…

Seit Dezember wird das EU-Parlament von einem Korruptionsskandal erschüt­tert. Die Justiz legt unter ande­rem der dama­li­gen Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili die Beteiligung an einer kri­mi­nel­len Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last. (dpa)«

Die bis­lang frei­wil­lig ver­öf­fent­lich­ten Geschenke sind meist nicht beson­ders hoch­wer­tig. Nicht zu ver­ach­ten sind Gaben wie die­se an David McALLISTER, über­reicht von "H.E. Mr Abdulla Khalifa Althawadi, Member of the Council of Representatives of the Kingdom of Bahrain":

Für Frau Metsola spran­gen auch meh­re­re Schals her­aus, u.a.:

Von den 6 Flaschen Wein, über­reicht vom geor­gi­schen Premierminister, gibt es kein Foto. Die hat sie vom CDU-Abgeordneten Michael Gahler bekom­men – es gibt wei­te­re Alkoholika:

Vom Deutschen Bundestag erhielt sie (war­um bloß?) die­se Kopfhörer:

Besonders wird sie sich ver­mut­lich über die­ses Buch, Geschenk von Manuela Schwesig, gefreut haben:

Es geht auch frak­ti­ons­über­grei­fend. Diese Dauerwurst wur­de ihr von Stefania Zambelli über­reicht, ita­lie­ni­sche Abgeordnete der Lega.

Unschwer ist zu erken­nen: Die rich­tig dicken Gelder tau­chen in dem Bericht nicht auf. Man kann mit Sicherheit davon aus­ge­hen, daß um die geheim­ge­hal­te­nen Deals mit den Pharmaunternehmen her­um sehr vie­le grö­ße­re Beträge an EntscheidungsträgerInnen geflos­sen sind.