Warum die Geburtenraten in den westlichen Ländern zurückgingen

Auf­ge­wach­te Men­schen in der gan­zen Welt haben inzwi­schen durch­schaut, wie die Glo­ba­lis­ten bis­lang gesun­de Volks­kör­per der ent­wi­ckel­ten Län­der nicht nur durch die "Imp­fung" schwä­chen wol­len. Wäh­rend sie die sich expo­nen­ti­ell ver­meh­ren­den Völ­ker im Süden davon weit­ge­hend unbe­hel­ligt lie­ßen, um sie zwecks Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches in die Migra­ti­on zu trei­ben, taten sie alles, um in der soge­nann­ten Pan­de­mie das natür­li­che Gebä­ren im Nor­den zu unter­bin­den. Hier eini­ge Beweise:

Kann es Zufall sein, daß in Kana­da eine chi­ne­sisch­stäm­mi­ge Gesund­heits­apos­te­lin in das glei­che Horn blies?

Im woken demo­kra­ti­schen Erie Coun­ty, New York erstell­te man ein vier­sei­ti­ges Merk­blatt:

Dar­in heißt es:

»… Das Virus wird durch Par­ti­kel im Spei­chel, Schleim oder Atem von Men­schen mit COVID-19 ver­brei­tet, auch von Men­schen, die kei­ne Sym­pto­me haben…

Haben Sie Sex mit Men­schen, die Ihnen nahe stehen.

Sie sind Ihr sichers­ter Sexu­al­part­ner. Durch Mas­tur­ba­ti­on wird COVID-19 nicht über­tra­gen, vor allem, wenn Sie Ihre Hän­de (und etwa­ige Sex­spiel­zeu­ge) vor und nach dem Sex min­des­tens 20 Sekun­den lang mit Was­ser und Sei­fe waschen. Der nächs­te siche­re Part­ner ist ein ein­wil­li­gen­der Erwach­se­ner, mit dem Sie zusam­men­le­ben . Enger Kon­takt – ein­schließ­lich Sex – mit einem klei­nen Per­so­nen­kreis hilft, die Ver­brei­tung von COVID-19 zu verhindern…



Wenn zwei eine Gesell­schaft sind, dann sind drei (oder mehr) defi­ni­tiv eine Men­ge. [If two is com­pa­ny then three (or more) is defi­ni­te­ly a crowd.] Gro­ße Ver­samm­lun­gen jeg­li­cher Art sind wäh­rend COVID-19 nicht sicher. Enger Kon­takt mit meh­re­ren Per­so­nen soll­te ver­mie­den wer­den. Wenn Sie sich den­noch für ein sol­ches Tref­fen ent­schei­den, fin­den Sie hier eini­ge Tipps, um das Risi­ko einer Anste­ckung mit COVID-19 zu verringern:

Begren­zen Sie die Grö­ße Ihrer Gäs­te­lis­te. Blei­ben Sie intim. [Keep it intimate.] Gehen Sie mit einem fes­ten Sexualpartner. Wäh­len Sie grö­ße­re, offe­ne­re und gut belüf­te­te Räume. Tra­gen Sie eine Gesichts­be­de­ckung, küs­sen Sie nicht und berüh­ren Sie Ihre Augen, Nase oder Ihren Mund nicht mit unge­wa­sche­nen Händen.

mit unge­wa­sche­nen Hän­den an. Neh­men Sie ein Hand­des­in­fek­ti­ons­mit­tel auf Alko­hol­ba­sis mit…«



An die Damen und Her­ren der "Faktencheck"-Redaktionen: Die Doku­men­te sind echt, die ein­lei­ten­de Bewer­tung betrach­ten Sie bit­te als Sar­kas­mus. Wir sind hier nicht auf uncutnews.