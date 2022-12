Warum die Impfungen nichts mit den Todeszahlen zu tun haben

Das erklärt am 13.12.22 t‑online.de. Kurzfassung: So behaup­tet es näm­lich "die AfD", und damit ist die Sache doch klar. Zur Sicherheit wird noch ein Modellierer inter­viewt, Kristan Schneider, zu dem unten Erhellendes zu erfah­ren ist. Auch ein wenig zur Christiane Braunsdorf, die das Interview führt, ist zu fin­den. Sie beginnt gewohnt ergebnisoffen:

»Herr Schneider, über­setzt gespro­chen sagt die AfD: Die Impfungen könn­ten töd­lich sein – und bedient damit ein Schwurbler-Narrativ von den bösen mRNA-Impfstoffen. Was hal­ten Sie davon?



Kristan Schneider: Das ist natür­lich Unsinn und letzt­lich dem Populismus der Partei geschul­det, die sich anschei­nend nicht scheut, auch in der Szene der Corona-Leugner ihre Wähler zu suchen.

Beim Blick auf die Zahlen zeigt sich aller­dings: Ab dem 1. Quartal 2021 ist ein deut­li­cher Anstieg der Sterberate zu sehen. Die Biontech-Impfung wur­de im Dezember 2020 zuge­las­sen. Daraus soll offen­bar der Zusammenhang kon­stru­iert werden.



Richtig, die Impfungen wur­den Ende Dezember 2020 zuge­las­sen und kamen dann nach Weihnachten bei uns an. Doch die Vakzine waren sehr rar am Anfang und so auch die Impftermine. Das galt bis weit hin­ein ins Jahr 2021. Der sta­tis­ti­sche Effekt kann sich also gar nicht abbil­den, selbst wenn die Impfungen sehr schnell töd­lich wir­ken würden.



Wo es kaum Impftermine und wenig Impfstoff gab, kann die Impfung ja kaum der Grund für den Anstieg der Todeszahlen sein. Und im 1. Quartal 2021 war die Übersterblichkeit vor allem im Januar hoch, als weni­ge geimpft waren. Im Februar und März, als die Impfkampagne Fahrt auf­nahm, war die Sterblichkeit gerin­ger als in den Jahren vor der Pandemie, das wur­de natür­lich verschwiegen.

Die KBV führt den Anstieg auf die Pandemie zurück …



Und das ist auch plau­si­bel. In der zwei­ten Welle 2020 gab es zunächst einen Lockdown light, danach einen har­ten Weihnachtslockdown ab etwa Mitte Dezember. Man hat also gese­hen, dass man nach­schär­fen muss­te. Menschen, die schwer an Corona erkran­ken, lie­gen eini­ge Wochen im Krankenhaus, bis sie verster­ben. Das drü­cken die Zahlen aus. Die Übersterblichkeit 2021 war wäh­rend der Corona-Wellen beson­ders hoch!…

Die Übersterblichkeit hält aller­dings auch bis heu­te an, obwohl wir rela­tiv hohe Impfquoten haben und eini­ge bereits zum vier­ten Mal geimpft sind.



Eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe heißt eben auch nicht, dass sie zu 100 Prozent schüt­zen. Das kann kein Wirkstoff leis­ten. Daher wer­den immer wie­der Menschen nach einer Corona-Infektion sterben…

Wir sehen hier sicher auch die Effekte ver­scho­be­ner Operationen – zum Beispiel weil die Intensivstationen voll waren. Oder auch nicht gemel­de­te Notfälle wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle, die oft aus Angst, sich in der Klinik zu infi­zie­ren, nicht gemel­det wur­den. Letztlich wird es eine Auswertung der Todesursachen geben. Aber ich bezweif­le, dass die­se Statistik so ein­deu­tig sein wird, dass sie von den Corona-Schwurblern nicht doch wie­der fehl­in­ter­pre­tiert wer­den kann.



Wie beweist man denn sol­chen Menschen, dass der Impfstoff nicht töd­lich ist?



Wäre er das, wäre das in den Tausenden von Studien, die welt­weit zu den Vakzinen erschie­nen sind, auf­ge­fal­len. Warum soll­te ein Unternehmen einen so gefähr­li­chen Impfstoff ent­wi­ckeln, der dann auch noch mil­li­ar­den­fach ver­impft wur­de? Man muss schon sehr abstru­sen Erzählungen anhän­gen, um das zu glauben.

Herr Schneider, wir dan­ken Ihnen für das Gespräch!«

Zuletzt war hier im September über Herrn Schneider zu lesen, wie er auf leg​asthe​nie​.at erklärte:

Eine Auswahl von Beiträgen zu die­sem Experten:

Und im Januar war unter dem Titel "Brecht die Ketten der Pandemie!" hier zu erfahren:

A lalala Long-Covid

»Modellierer Kristan Schneider warnt davor, die Omikron-Variante zu lasch zu neh­men. Den Verweis auf nied­ri­ge­re Hospitalisierung hal­te er für zu früh. In den USA sor­ge die Omikron-Welle bereits für vol­le Klinikbetten. "Wir wis­sen auch nicht, wel­che Langzeitfolgen Omikron anrich­ten kann. Wenn vie­le Menschen lan­ge Zeit mit Long-COVID zu kämp­fen haben, trifft das eine gan­ze Gesellschaft", nennt er einen wei­te­ren Punkt…

Kai Nagel hält es in Hinblick auf die Omikron-Welle in beson­de­rer Weise für wich­tig, den gleich­zei­ti­gen Aufenthalt in Innenräumen mit haus­halts­frem­den Personen so weit wie mög­lich zu ver­mei­den. "Falls das unver­meid­bar ist, dann soll­ten die Menschen geimpft sein, geboos­tert sein, regel­mä­ßig tes­ten, eine Maske tra­gen, lüf­ten und den Aufenthalt kurz halten."«

Das Ganze ist unter dem Titel "Horrende Corona-Zahlen bei unse­ren Nachbarn: Droht Deutschland ein ähn­li­ches Szenario?" nach­zu­le­sen auf web​.de.

Einige Artikel von Christiane Braunsdorf auf t‑online.de:

Es geht end­los so wei­ter. Und das sind nur Artikel auf t‑online.