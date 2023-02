Warum Karl Lauterbach noch fest im Sattel sitzt

Vie­le fra­gen sich, wie jemand, der sich jeden Tag mehr demon­tiert, der Mil­li­ar­den Euro ver­schwen­det hat für (zum Glück) unge­nutz­te "Impf­stof­fe", des­sen Pro­gno­sen nach­weis­lich falsch waren und der kei­nen Satz gera­de­aus spri­chent, im Amt blei­ben kann. Viel­leicht gibt es eine ein­fa­che Antwort.

Zwei­fel­los beschä­digt Lau­ter­bach die Bun­des­re­gie­rung mit jedem Tag mehr, an dem er im Amt ver­bleibt. Doch wel­che Wahl hat Kanz­ler Scholz? Wo soll er anfan­gen mit einer Kabi­netts­um­bil­dung? Er steht einer Regie­rung vor, in der nahe­zu jedes Res­sort auf Teu­fel komm raus sein eige­nes aber­wit­zi­ges Pro­gramm fährt. Da erklärt die Außen­mi­nis­te­rin mal eben den Rus­sen den Krieg, der Ver­kehrs­mi­nis­ter schert sich nicht um Ver­ein­ba­run­gen im Koali­ti­ons­ver­trag, die Innen­mi­nis­te­rin hat ohne­hin ande­re Plä­ne, der Finanz­mi­nis­ter setzt eher das CDU-Pro­gramm um, der Wirt­schafts­mi­nis­ter weiß weder aus noch ein, schei­tert kolos­sal mit jeder sei­ner Ankün­di­gun­gen und und und.

Noch kann der Unmut in der Bevöl­ke­rung – wie in der Coro­na­kri­se – mit Geld­ge­schen­ken halb­wegs ein­ge­dämmt wer­den. Doch fra­gen sich immer mehr Men­schen, wer jemals die Fan­tastil­li­ar­den für Şahin und Selen­skyj bezah­len soll. In die­ser Situa­ti­on gibt es für Scholz nur ein "Augen zu und durch". Wie bei Coro­na fehlt für den Ukrai­ne­krieg ein "Plan B". Es wird, buch­stäb­lich kos­te es, was es wol­le, an einer ein­mal fest­ge­leg­ten Ideo­lo­gie fest­ge­hal­ten. Wir rot­ten das Virus aus und befrei­en die Krim. Daß immer mehr Men­schen fra­gen, ob damit ihre Inter­es­sen ver­tre­ten wer­den oder die der Phar­ma- und Rüs­tungs­in­dus­trie oder gar (Ver­schwö­rungs­theo­rie!) geo­po­li­ti­sche Inter­es­sen der USA die Über­hand gewin­nen, wird ausgeblendet.

In die­ser Situa­ti­on, in der das Ver­trau­en in die eta­blier­te Poli­tik immer mehr schwin­det, was sich glück­li­cher­wei­se noch nicht in einer Hin­wen­dung zu den schlimms­ten Rat­ten­fän­gern aus­drückt, wie die Ber­li­ner Wahl (mit bedenk­li­chen Aus­rut­schern) zeigt, bleibt Scholz nur, "Stär­ke und Geschlos­sen­heit" zu simu­lie­ren. In Wirk­lich­keit han­delt es sich um geball­te Rat- und Hilf­lo­sig­keit. Die Spe­ku­la­ti­on, bei einem recht unwahr­schein­li­chen Wahl­er­folg Fae­sers in Hes­sen Frau Gif­fey ins Kabi­nett zu holen, muß als aben­teu­er­lich ange­se­hen wer­den. Schließ­lich ist die Ber­li­ner Wahl­ver­lie­re­rin die mit Abstand unbe­lieb­tes­te Regen­tin eines Bun­des­lan­des. Soll­te bei einer Pöst­chen-Rocha­de Lau­ter­bach geop­fert wer­den, wür­de das gan­ze Regie­rungs­kar­ten­haus ver­mut­lich zusammenfallen.

So kann Lau­ter­bach davon aus­ge­hen, daß er wei­ter fol­gen­los dilet­tie­ren und deli­rie­ren darf. Das wird nicht lang­fris­tig das Kar­ten­haus auf­recht erhal­ten. Für den Fall wer­den die Kar­ten neu gemischt und erneut ein fra­gi­les Gebäu­de errich­tet. Jeden­falls, solan­ge die Wäh­le­rIn­nen nicht erken­nen, daß es nicht ihr Spiel ist, das da gespielt wird. Noch gibt es zu vie­le mit der irri­gen Mei­nung, man müs­se das Herr­schafts­per­so­nal nur mal aus­wech­seln, dann wer­de alles bes­ser: Weg­ner statt Gif­fey, Trump statt Biden. Bei der heu­ti­gen Wahl hat sich ein Drit­tel sol­chen Schein­al­ter­na­ti­ven ver­wei­gert. 9 Pro­zent der­je­ni­gen, die gewählt haben, stimm­ten für "Sons­ti­ge". Längst nicht alle, die das Spiel ableh­nen, sind von einem demo­kra­ti­schen Impe­tus getrie­ben. Aber es liegt hier neben den zäh­ne­knir­schend einer Par­tei Fol­gen­den ein Poten­ti­al vor, das Herr­schaft und nicht nur das jewei­li­ge Per­so­nal in Fra­ge stel­len kann. Nötig wäre dafür ein Aus­tausch über die eige­nen Inter­es­sen jen­seits derer von Macht und Pro­fit. Gelingt das, wäre ein Weg gebahnt zur Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on und zu einer wirk­li­chen demo­kra­ti­schen Gestal­tung des Lebens unab­hän­gig von ein­stu­dier­ten Wahl­ri­tua­len. Ist nicht von mir: Die Hoff­nung stirbt zuletzt.