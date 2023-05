„Warum Südafrika eine weitere Wahrheits- und Versöhnungskommission braucht“

Im März erschien der Artikel „Was geschieht mit den Covid-Impfgeschädigten? Warum Südafrika eine wei­te­re Wahrheits- und Versöhnungskommission braucht“ online auf „BizNews – The latest Business & Financial News in South Africa“. Zur Veröffentlichung schrieb Alec Hogg, Wirtschaftsjournalist und Gründer von BizNews:

„Ich hät­te nie erwar­tet, dass wir den fol­gen­den, sehr aus­sa­ge­kräf­ti­gen Beitrag von Jay Naidoo, einer Ikone des Befreiungskampfes, ver­öf­fent­li­chen wür­den. Naidoo ist ein Mitglied der legen­dä­ren ‚Mandela-Generation‘ des ANC, ein hoch­ran­gi­ger Minister im ers­ten demo­kra­ti­schen Kabinett Südafrikas und gehört zu der Handvoll all­ge­mein geach­te­ter Menschenrechtsaktivisten, die sich durch ihre Aufopferung und ihren Mut in der Anti-Apartheid-Kampagne welt­weit einen Namen gemacht haben. Und doch ist er hier und kämpft für eine der am wenigs­ten popu­lä­ren Angelegenheiten. Denn, so sagt er, es ist das Richtige zu tun. Dies ist ein gut recher­chier­ter Gastbeitrag, der der gän­gi­gen Darstellung wider­spricht und dafür plä­diert, die Impfungen zu stop­pen, eine unab­hän­gi­ge und gründ­li­che Bewertung der Daten vor­zu­neh­men und den Rufen der Impfgeschädigten von offi­zi­el­ler Seite Gehör zu schen­ken. Angesichts des weit ver­brei­te­ten und berech­tig­ten Misstrauens gegen­über Big Pharma und des Vorwurfs der ‚Vereinnahmung‘ durch die Bürokraten erschei­nen Naidoos Forderungen völ­lig vernünftig.“

Es folgt die unge­kürz­te Übersetzung des Artikels von Jay Naidoo.

„‚Als neu­er Arzt ver­spre­che ich fei­er­lich, dass ich der Menschheit nach bes­ten Kräften die­nen wer­de, indem ich mich um die Kranken küm­me­re, eine gute Gesundheit för­de­re und Schmerzen und Leiden lin­de­re. Ich erken­ne an, dass die Ausübung der Medizin ein Privileg ist, das mit einer gro­ßen Verantwortung ein­her­geht, und ich wer­de mei­ne Stellung nicht miss­brau­chen.‘ Hippokratischer Eid

Ich war immer der Meinung, dass ein gut funk­tio­nie­ren­des Gesundheitssystem auf den Grundsätzen der infor­mier­ten Zustimmung beruht. Die Patienten haben ein Recht auf alle medi­zi­ni­schen Informationen, um eine fun­dier­te Entscheidung dar­über tref­fen zu kön­nen, was sie in ihren Körper ein­brin­gen. Die Risiken und Vorteile soll­ten offen­ge­legt wer­den. Eine sol­che Entscheidung soll­te frei­wil­lig sein. Es soll­ten alter­na­ti­ve Behandlungsprotokolle ange­bo­ten werden.

‚Jeder Arzt, der sich mit einem Patienten trifft, muss durch Einfühlungsvermögen, Verständnis und Respekt eine mensch­li­che Beziehung auf­bau­en, sagt der renom­mier­te Kardiologe Dr. Aseem Malhotra. ‚Bei der Anamnese geht es nicht nur um Zahlen und Fakten, son­dern auch um die tat­säch­li­chen Erfahrungen des Patienten.‘ Das bedeu­tet, dass ein und das­sel­be Herzproblem bei zwei Patienten unter­schied­lich behan­delt wer­den kann. Gefühle, Stimmung, Erfahrungen, Traumata, Schlaf, Ernährung, alles zählt.

Uns wur­de auch immer bei­gebracht, dass die natür­li­che Immunität ein siche­rer und wirk­sa­mer Weg ist, um die Gesundheit und das mensch­li­che Wohlbefinden zu för­dern. Dass Nahrung eine Medizin ist. Dass Ernährung und Bewegung für die Gesundheit uner­läss­lich sind. Und dass Viren wie Erkältungen und Grippe am bes­ten durch eine erhöh­te Zufuhr von Vitamin C, Vitamin D und Zink sowie durch mehr Flüssigkeitszufuhr bekämpft wer­den kön­nen. Und das Wichtigste: Ruhe. Dies waren nur eini­ge der frü­hen Behandlungsprotokolle und Standardverfahren, die von Ärzten emp­foh­len wurden.

Wann und war­um also wird die­se Wissenschaft aus dem Fenster geworfen?

Wurden die­se Grundsätze im Falle der Pandemie COVID 19 eingehalten?

Dem ange­se­he­nen British Medical Journal zufol­ge wird die Medizin heu­te ‚weit­ge­hend von einer klei­nen Zahl sehr gro­ßer Pharmaunternehmen beherrscht, die um Marktanteile kon­kur­rie­ren, sich aber in ihren Bemühungen um die Ausweitung die­ses Marktes prak­tisch einig sind. Der wis­sen­schaft­li­che Fortschritt wird durch den Besitz von Daten und Wissen behin­dert, weil die Industrie nega­ti­ve Studienergebnisse unter­drückt, uner­wünsch­te Ereignisse nicht mel­det und die Rohdaten nicht mit der aka­de­mi­schen Forschungsgemeinschaft teilt. Patienten ster­ben auf­grund der nega­ti­ven Auswirkungen kom­mer­zi­el­ler Interessen auf die Forschungsagenda, die Universitäten und die Aufsichtsbehörden‘" (BMJ, März 2022).

Wir wis­sen jetzt, dass Pfizer 75 Jahre lang Zehntausende von Seiten an Beweisen ver­ste­cken woll­te. Ihre eige­nen Studien geben 1291 Nebenwirkungen die­ses ‚Impfstoffs‘ zu. Und es steht in den Dokumenten von Pfizer, Moderna und J&J [Johnson & Johnson], dass die­se Impfstoffe bis 2023 ein Experiment sind. Diese Pharmakonzerne for­der­ten Immunität vor Strafverfolgung, die ihnen von unse­ren Regierungen gewährt wurde.

Und war­um?

Wir brau­chen drin­gend eine öffent­li­che Debatte über die­se Nebenwirkungen ange­sichts der zuneh­men­den Daten über Herzmuskelentzündungen, SADS [sud­den arrhyth­mic death syn­dro­me], die explo­si­ons­ar­ti­ge Zunahme von Autoimmunkrankheiten wie Kawasaki, sel­te­ne Turbokarzinome, Gürtelrose, Ball‘s pal­sy [Gesichtslähmung], Guillaume-Barré-Syndrom, aku­te Herzinfarkte, dis­se­mi­nier­te intra­va­sa­le Gerinnungsstörung, mul­ti­sys­te­mi­sches Entzündungssyndrom bei Kindern usw. Alle die­se Krankheiten sind auf den neun Seiten der Nebenwirkungen von Pfizer und auch in der FDA Safety Surveillance of Covid-19 Vaccines: working list of pos­si­ble adver­se events and out­co­mes aufgeführt.

Ach ja, ich habe einen wich­ti­gen Punkt ver­ges­sen, der sowohl von der FDA als auch von Pfizer erwähnt wird: Der Tod.

Dies ist ein Experiment. Pfizer sagt dies in sei­ner Anerkennungsvereinbarung für den Käufer, Klausel 5.5: ‚Der Käufer erkennt fer­ner an, dass die lang­fris­ti­gen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs der­zeit nicht bekannt sind und dass es uner­wünsch­te Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die der­zeit nicht bekannt sind.‘ Unsere Regierungen haben sich also dar­auf eingelassen.

In Kanada, wo die Impfung von Kindern geför­dert wird, sind in den letz­ten drei Monaten 77 Kinder plötz­lich gestor­ben. Die durch­schnitt­li­che Zahl der Grippetoten bei Kindern liegt in Kanada bei 9 pro Jahr, wobei der höchs­te Wert jemals bei 13 lag.

Ein wei­te­rer Bereich, der Anlass zur Sorge gibt, ist die Welt des Sports. Das Internationale Olympische Komitee in Lausanne, Schweiz, hat Dokumente aus inter­na­tio­na­len Datenbanken von 1966 bis 2004 unter­sucht. Der durch­schnitt­li­che plötz­li­che Herztod bei Sportlern liegt bei 2,4 pro Monat (1966–2004). Der Durchschnitt für 2021–2022 liegt bei 46,4 Todesfällen pro Monat. Soweit uns bekannt ist, sind seit der Einführung der Impfstoffe über tau­send Sportler bei der Ausübung ihres Sports plötz­lich gestor­ben. Die Zeitschrift Clinical Research in Cardiology, die offi­zi­el­le Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, ent­hüllt, dass die­je­ni­gen, die plötz­lich star­ben, wahr­schein­lich durch den COVID-Impfstoff getö­tet wur­den (November 2022).

Auch bei den Einbalsamierern läu­ten die Alarmglocken. Sie haben in ihrer Laufbahn noch nie so vie­le impo­san­te lan­ge Blutgerinnsel gese­hen. Wann ist genug genug? Genug Todesfälle, um das Programm zu unter­bre­chen und die Daten zu ana­ly­sie­ren? Eine Person erkrankt an einer Packung Wurst, und wir rufen alle die­se Packungen im Land zurück.

Vorsätzliche Blindheit ange­sichts die­ser über­wäl­ti­gen­den Zahl von Todesfällen und Verletzungen in der gan­zen Welt ist mit­schul­dig an die­ser Tragödie.

Wir haben uns dafür ent­schie­den, auf Pfizer zu hören, das eine der höchs­ten Strafen in der Geschichte der Menschheit gezahlt hat, und nicht auf die Experten auf die­sem Gebiet, die gemie­den, geäch­tet, ver­spot­tet und gefeu­ert wur­den, nach­dem sie jahr­zehn­te­lang wegen ihres Fachwissens und ihrer Ratschläge gefragt waren. Wenn welt­weit her­aus­ra­gen­de Mediziner wie Martin Kulldorff, Professor für Medizin an der Harvard University (2001–2021), Jay Battacharaya, Professor für Medizin und Wirtschaft an der Stanford University, Dr. Aseem Malhotra, welt­weit aner­kann­ter Kardiologe und unse­re eige­nen Dr. Nathi Mdladla und Dr. Shankara Chetty sowie Tausende von Medizinern, die ein ande­res Szenario prä­sen­tie­ren, ver­teu­felt und schi­ka­niert wer­den, bin ich zutiefst misstrauisch.

Diese Leute haben ihren Verstand nicht ver­lo­ren. Die Zehntausende von Ärzten, die die Great Barrington Declaration unter­zeich­net haben, haben nicht den Verstand ver­lo­ren. Sie alle haben eines gemein­sam: Sie pas­sen nicht in das von Politikern und Pharmaunternehmen vor­ge­tra­ge­ne Bild. Und sie opfern ihre Karriere, um den Eid des Hippokrates zu ehren. Um dem Patienten zu die­nen. Nicht den mil­li­ar­den­schwe­ren Unternehmen, die ihre Hände in Unschuld waschen, und auch nicht den Präsidenten, die auf der gepunk­te­ten Linie unter­schrie­ben haben. Dem Patienten. Ganz zu schwei­gen von den vie­len Ärzten auf der gan­zen Welt, die unter vier Augen flüs­tern, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber ihren Job ris­kie­ren, wenn sie es aussprechen.

Noch wich­ti­ger ist, dass die Zahl der gemel­de­ten Impfstoffverletzungen und Todesfälle inzwi­schen die aller Impfstoffe zusam­men in den letz­ten 30 Jahren über­steigt. Ob das Yellowcard-System im Vereinigten Königreich, VAERS in den USA oder VigiAccess der WHO – sie alle wei­sen auf eine alar­mie­ren­de Zahl von Gesundheitsschäden und Todesfällen hin, wie es sie noch nie gege­ben hat. Nach Angaben der bri­ti­schen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare pro­ducts Regulatory Agency) machen die gemel­de­ten Gesundheitsschäden mög­li­cher­wei­se weni­ger als 10 % der tat­säch­li­chen Zahlen aus. Wir wis­sen auch, dass die meis­ten Menschen, die jetzt an COVID ster­ben, geimpft sind.

Und inter­es­san­ter­wei­se explo­die­ren die Zahlen der über­zäh­li­gen Todesfälle welt­weit, außer in Ländern mit nied­ri­gen COVID-Impfraten. Die Fälle von Kuba und Haiti sind inter­es­sant zu ana­ly­sie­ren, da sie in sozio­öko­no­mi­scher und demo­gra­fi­scher Hinsicht sehr ähn­lich sind. Kuba hat 11,2 Millionen Einwohner. Haiti hat 11,4 Millionen. In Kuba sind 88,4 % der Bevölkerung geimpft. In Haiti sind 2,1 % geimpft. Die Zahl der COVID-Fälle in Kuba beträgt 1,1 Millionen. Haiti ver­zeich­net 34.000. Die Zahl der COVID-Toten in Kuba liegt bei 8530 Personen. In Haiti sind es 860. Und es wer­den kei­ne zusätz­li­chen Todesfälle registriert.

Ich könn­te so weitermachen…

Was kön­nen wir also tun?

Erstens müs­sen wir die Impfung stop­pen, bis alle Daten von unab­hän­gi­gen Stellen, die nicht mit der Pharmaindustrie oder gro­ßen Stiftungen in Verbindung ste­hen, gründ­lich ana­ly­siert wor­den sind. Solche Analysen soll­ten in allen Phasen trans­pa­rent und öffent­lich sein, damit unab­hän­gi­ge Forscher jeder­zeit Zugang zu allen Daten haben. Wir müs­sen das Gesundheitssystem umfas­send refor­mie­ren, um das Schlüsselkriterium, dass sein ein­zi­ger Auftrag dar­in besteht, kei­nen Schaden anzu­rich­ten, wie­der in den Vordergrund zu rücken und die Patientenbetreuung und das Einfühlungsvermögen wie­der in den Mittelpunkt zu stellen.

Das bedeu­tet, dass wir unse­re Universitäten, die Forschungsgemeinschaft, die Aufsichtsbehörden, die Medien und alle Interessengruppen von jeg­li­cher Einflussnahme durch die Finanzierung durch die Pharmaindustrie befrei­en müs­sen. Wir müs­sen die Gewinne der Pharmakonzerne besteu­ern und sicher­stel­len, dass die­se Mittel zweck­ge­bun­den sind und unab­hän­gig ver­wal­tet wer­den, damit es kei­ne Interessenkonflikte gibt. Diese den Pharmaunternehmen auf­er­leg­te öffent­li­che Besteuerung wür­de es ermög­li­chen, dass unab­hän­gi­ge Studien ihren Lauf nehmen.

Frühe Behandlungsprotokolle, dar­un­ter auch Off-Label-Medikamente, die unzäh­li­ge Leben geret­tet haben, doku­men­tie­ren die wich­ti­ge Rolle, die Ärzte bei der Suche nach kos­ten­güns­ti­gen und wirk­sa­men Behandlungen für COVID sowie für vie­le ande­re Krankheiten gespielt haben. Wir müs­sen uns die Erfolge eini­ger Ärzte anse­hen, die COVID-Patienten behandeln.

Der Südafrikaner Dr. Shankara Chetty hat 14.000 Patienten ohne einen ein­zi­gen Krankenhausaufenthalt oder Todesfall behan­delt. Dasselbe gilt für Dr. Naseeba Kathrada. Bei ihren Behandlungen gab es kei­ne Todesopfer. Wir müs­sen uns Länder wie Indien anse­hen. In Uttar Pradesh, dem bevöl­ke­rungs­reichs­ten Bundesstaat des Landes, wur­den täg­lich 60.000 COVID-Fälle regis­triert. Nach der Einführung von Ivermectin sank die Zahl der Fälle in weni­ger als einem Monat auf 15.000 pro Tag und dann auf fast Null. Der Staat ver­schickt kos­ten­los ein Medikamentenpaket an jeden Bürger. Es ent­hält die Vitamine C und D, Zink und Ivermectin sowie eini­ge ande­re Inhaltsstoffe.

Bei Ivermectin hat man fest­ge­stellt, dass der Patient inner­halb von 24 Stunden auf­hört, die Krankheit zu ver­brei­ten. Warum ver­heim­li­chen wir das? Warum hat die WHO sol­che Fälle absicht­lich igno­riert, als sie Ivermectin ver­bo­ten hat?

Eine Antwort ist, dass die Notveröffentlichung des ‚Impfstoffs‘ nicht hät­te statt­fin­den kön­nen, wenn es eine bewähr­te Therapie gege­ben hät­te. Es gibt sie aber. Aber die­se Ärzte wer­den lächer­lich gemacht und aus­ge­grenzt. Weil sie Leben geret­tet haben.

Wir brau­chen einen TRC [Truth and Reconciliation Commission, Wahrheits- und Versöhnungskommission] Prozess. Es muss aner­kannt wer­den, dass Impfschäden auf­ge­tre­ten sind. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Impfung Milliarden von Menschen auf­ge­zwun­gen wur­de. Für all die­je­ni­gen, die Impfschäden erlit­ten haben, muss es eine öffent­li­che Entschuldigung und eine Entschädigung für die Gesundheitsschäden geben. Wir brau­chen eine voll­stän­di­ge Offenlegung von allen gro­ßen Pharmaunternehmen, den medi­zi­ni­schen Aufsichtsbehörden und den­je­ni­gen, die sich für Pflichtimpfungen ein­ge­setzt haben, um etwa­ige Interessenkonflikte zu erkennen.

Und schließ­lich müs­sen die Pharmaunternehmen auf die Anklagebank, eben­so wie die­je­ni­gen, die wei­ter­hin Impfungen pro­pa­gie­ren, und sol­len ange­sichts der Statitiken mit stei­gen­den Gesundheitsschäden bewei­sen, war­um der Impfstoff nicht der gemein­sa­me Nenner für den Anstieg der Mortalitätsdaten in der gan­zen Welt ist. Dieser ‚Impfstoff‘ ver­hin­dert weder die Übertragung noch Krankheit oder Tod. Er ist weder sicher noch wirk­sam. Und die Daten zei­gen nun, dass er mehr scha­det als nützt. Es ist an der Zeit, auf­zu­hö­ren. Nachdenken. Durchatmen. Neu denken.

Es ist vor allem dann an der Zeit, wenn die Pharmaunternehmen auf der Anklagebank sit­zen und bewei­sen müs­sen, dass ihre ‚Impfstoffe‘, die im größ­ten medi­zi­ni­schen Experiment der Menschheitsgeschichte ver­wen­det wer­den, kei­ne unschul­di­gen Menschen und Kinder ver­stüm­meln und töten.“