Was hat ein Ex-Siemens-Manager mit 100 Millionen Dollar des US-Verteidigungsministeriums in der Ukraine zu Covid-19 forschen lassen?

Es gibt eine Sei­te der US-Regie­rung (usaspen​ding​.gov), die Zuwen­dun­gen ver­schie­de­ner Minis­te­ri­en an pri­va­te Fir­men auf­lis­tet. Für ein von Sep­tem­ber 2012 bis Okto­ber 2020 gelau­fe­nes Pro­jekt wer­den dort mehr als 100 Mil­lio­nen Dol­lar des Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums für eine Fir­ma auf­ge­führt, die von einem ehe­ma­li­gen Sie­mens-Mana­ger gelei­tet wird:

Neben ver­schie­de­nen ande­ren Unter­ver­trä­gen mit Unter­neh­men in der Ukrai­ne scheint der mit der Beschrei­bung "SME MANUSCRIPT DOCUMENTATION AND COVID 19 RESEARCH" mit dem "Action Date" 12.11.2019 inter­es­sant zu sein:

"SME" wird für "Sub­ject Mat­ter Expert" ste­hen. Wäh­rend ande­re Auf­trä­ge etwa an die Fir­ma "BIOSAFE ENGINEERING LLC" für "TISSUE DIGESTERS FOR KYIV AND ODESSA ILD" gin­gen, ist der Emp­fän­ger hier "LABYRINTH GLOBAL HEALTH INC". Die Fir­ma grüßt mit einer zeit­ge­mä­ßen Aufmachung:

Zahl­lo­se wei­te­re Unter­ver­trä­ge wur­den mit ukrai­ni­schen Fir­men abge­schlos­sen, bei­spiels­wei­se für "LABORATORY EQUIPMENT FOR KYIV AND ODESA ILDS":

Es gibt etli­che wei­te­re in die­ser Lis­te. Zu den "Sub-Awards" wird informiert:

»Auf der Regis­ter­kar­te Unter­ver­trä­ge wer­den alle Unter­ver­trä­ge ange­zeigt, die vom Emp­fän­ger die­ses Ver­trags (dem "Haupt­emp­fän­ger" in einem Unter­ver­trags­kon­text) gemel­det wur­den. Unter­ver­trä­ge sind ver­trag­li­che Ver­ein­ba­run­gen, die ein Haupt­emp­fän­ger mit einer ande­ren Ein­rich­tung (Unter­emp­fän­ger) trifft, um Lie­fe­run­gen oder Dienst­leis­tun­gen für den Haupt­ver­trag zu erbrin­gen.«

Es stellt sich die Fra­ge, wel­che For­schun­gen das US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um in ukrai­ni­schen Labo­ren geför­dert hat und vor allem, wel­che Ende 2019 zu Covid-19 dort vor­ge­nom­men wur­den. "Fak­ten­che­cker" lie­fern die­se Erklärung:

»Wie konn­te das Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um vor dem Rest der Welt von COVID-19 wis­sen? Es wuss­te es nicht. Der ursprüng­li­che Ver­trag vom 12. Novem­ber 2019 wur­de Mona­te spä­ter geän­dert, um die COVID-For­schung ein­zu­be­zie­hen. In einer E‑Mail vom 20. April 2022 an Lead Sto­ries erklär­te die Defen­se Thre­at Reduc­tion Agen­cy (DTRA) des Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums, die den Ver­trag aus­ge­stellt hat:

"Nein, das DOD hat 2019 kei­nen Auf­trag für die COVID-19-For­schung ver­ge­ben. In die­sem Fall änder­te der Auf­trag­neh­mer der DTRA am 10. Juni 2020 einen Auf­trag, um die Ukrai­ne bei der Reak­ti­on auf die COVID-19-Pan­de­mie zu unter­stüt­zen, vie­le Mona­te nach­dem die Pan­de­mie begon­nen hat­te. Das Datum in der Daten­bank ent­spricht jedoch dem ursprüng­li­chen Datum, an dem der Rah­men­ver­trag in das Sys­tem ein­ge­ge­ben wurde.

Die Infor­ma­tio­nen von USASpen​ding​.gov spie­geln Daten aus einem Mas­ter Ser­vicing Agree­ment (MSA) wider, das vom Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um im Lau­fe der Zeit geän­dert wer­den kann, um auf­kom­men­de Pro­ble­me im Rah­men sei­ner lau­fen­den Ver­trä­ge bes­ser zu lösen. Die Auf­trag­neh­mer unter­zeich­nen häu­fig zusätz­li­che Unter­auf­trä­ge in Form von Arbeits­auf­trä­gen. Auch die­se Auf­ga­ben­auf­trä­ge kön­nen geän­dert oder ergänzt wer­den. Das Datum jeder Ände­rung wird nicht auf der Sei­te USASpen​ding​.gov ange­zeigt, son­dern es bleibt das Datum, an dem die ursprüng­li­che MSA in das Sys­tem ein­ge­ge­ben wur­de, aber die Beschrei­bung wird aktua­li­siert, um die letz­ten Ände­run­gen des Auf­trags wiederzugeben."

In der­sel­ben E‑Mail erläu­ter­te die DTRA das Ver­fah­ren ausführlicher:

"Die Defen­se Thre­at Reduc­tion Agen­cy (DTRA) hat mit Black & Vea[t]ch einen Ver­trag geschlos­sen, um die fried­li­chen und siche­ren bio­lo­gi­schen Detek­ti­ons- und Dia­gno­se­fä­hig­kei­ten der Ukrai­ne wei­ter­hin zu unter­stüt­zen und bio­lo­gi­sche Bedro­hun­gen zu ver­rin­gern, unab­hän­gig davon, ob sie natür­lich ent­stan­den sind oder ver­se­hent­lich oder absicht­lich her­bei­ge­führt wur­den, und zwar durch die Bereit­stel­lung von Aus­rüs­tung, Lie­fe­run­gen und Schu­lun­gen. Black & Vea[t]ch unter­zeich­ne­te die MSA mit der DTRA am 2. Okto­ber 2019, um die von der DTRA ange­for­der­te nicht-COVID-Schu­lungs­un­ter­stüt­zung zu ändern, die am 12. Novem­ber 2019 im Beschaf­fungs­sys­tem ein­ge­reicht wur­de. Nach Beginn der Pan­de­mie wur­de die MSA geän­dert, um der Ukrai­ne am 25. April 2020 und erneut am 12. Juni 2020 zusätz­li­che COVID-19-Unter­stüt­zung im Zusam­men­hang mit der Pan­de­mie zu leis­ten. Der Auf­trag wies den Auf­trag­neh­mer an, hoch­ran­gi­ge Fach­ex­per­ten als Men­to­ren für COVID-19-Labor­dia­gno­se, bio­lo­gi­sche Sicher­heit und Labor-Not­fall­maß­nah­men in der Ukrai­ne bereit­zu­stel­len."«

Die Glaub­wür­dig­keit des Por­tals möge man anhand sei­ner zahl­lo­sen "Fak­ten-Checks" zu Coro­na beur­tei­len (leadsto​ries​.com).

Allei­ne 21 Mil­lio­nen $ wur­den bereit­ge­stellt für ein "PROGRAMM ZUR REDUZIERUNG DER BIOLOGISCHEN BEDROHUNG IN DER UKRAINE – WISSENSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND AUSBAU DER LABORKAPAZITÄTEN":

Die Ver­gü­tung der Füh­rungs­kräf­te war stattlich:

Was die­se nicht­an­wend­ba­ren "Legis­la­ti­ve Man­da­te" zu bedeu­ten haben, habe ich noch nicht recherchiert:

Wer steckt hin­ter der Fir­ma Black & Veatch, und was treibt sie so?

Es heißt dort:

»Unse­re Kul­tur & Werte

Als Inno­va­tor, Kol­la­bo­ra­teur und Zukunfts­ge­stal­ter zeich­net sich Black & Veatch durch Neu­gier­de aus – eine Eigen­schaft, die uns hilft, Lösun­gen für Ihre kom­ple­xes­ten Her­aus­for­de­run­gen zu fin­den. Las­sen Sie uns gemein­sam an einem bes­se­ren Weg arbei­ten und nie auf­hö­ren zu fra­gen, "was wäre wenn"?

Sicher­heit, Nach­hal­tig­keit und Ver­ant­wor­tung sind auch in jedem Black & Veatch-Pro­fi ver­an­kert und wer­den in allen Pro­jek­ten berück­sich­tigt. Las­sen Sie uns Ihnen zei­gen, was es bedeu­tet, Sie an die ers­te Stel­le zu set­zen.«

Der Leit­spruch "Was wäre wenn?" paßt jeden­falls gut zu For­schun­gen an Covid-19 in einem Bio­la­bor, noch dazu außer­halb der Zustän­dig­keit ame­ri­ka­ni­scher Behör­den in der fer­nen Ukrai­ne, eben­so das Arbei­ten "behind the sce­nes":

Das Pro­jekt des Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums ist nicht das ein­zi­ge, das die Fir­ma in der Ukrai­ne durchführte:

Man will die Welt siche­rer machen:

»Black & Veatch hat das ers­te ukrai­ni­sche Labor der bio­lo­gi­schen Sicher­heits­stu­fe 3 (BSL‑3) in Odes­sa frist­ge­recht und unter dem Bud­get fer­tig­ge­stellt. Die neue Ein­rich­tung erwei­tert die bestehen­den Krank­heits­über­wa­chungs­sys­te­me der Regie­rung zur Erken­nung, Mel­dung und Reak­ti­on auf bio­ter­ro­ris­ti­sche Angrif­fe, Epi­de­mien und mög­li­che Pan­de­mien.

Das BSL-3-Labor in Odes­sa wur­de von Black & Veatch geplant und gebaut. Es ist das ers­te BSL-3-Labor in der Regi­on und das ers­te, das im Rah­men des Bio­lo­gi­cal Thre­at Reduc­tion Pro­gram (BTRP) der U.S. Defen­se Thre­at Reduc­tion Agen­cy (DTRA) in Betrieb genom­men, akkre­di­tiert und betriebs­be­reit ist.

"Der Abschluss der Bau­ar­bei­ten unter dem Bud­get hat unse­re Erwar­tun­gen defi­ni­tiv über­trof­fen", sag­te Doug Gors­li­ne, DTRA BTRP Ukrai­ne Pro­ject Manager.

Brad­ley Karn, DTRA BTRP Pro­gram Mana­ger, füg­te hin­zu: "Noch wich­ti­ger war die Qua­li­tät der Arbeit. Black & Veatch war in der Lage, eine jahr­zehn­te­al­te Ein­rich­tung in ein hoch­mo­der­nes Dia­gnos­tik­la­bor zu reno­vie­ren, das zum Kno­ten­punkt des ukrai­ni­schen Bio­über­wa­chungs­net­zes wer­den wird."

Das BSL-3-Labor wur­de spe­zi­ell für die Arbeit mit beson­ders gefähr­li­chen Krank­heits­er­re­gern kon­zi­piert und gebaut, die natür­lich vor­kom­men oder durch einen Bio­ter­ror­an­schlag ein­ge­schleppt wer­den kön­nen. Es dient als zen­tra­ler Ort für For­schung, Kon­so­li­die­rung und Schu­lung im rich­ti­gen Umgang mit gefähr­li­chen Krank­heits­er­re­gern. Außer­dem bie­tet das Labor dem ukrai­ni­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um eine siche­re Umge­bung zur Bestä­ti­gung von Dia­gno­sen bei Ver­dacht auf gefähr­li­che Krank­heits­er­re­ger, was der öffent­li­chen Gesund­heit zugu­te kommt und gleich­zei­tig vor Bio­ter­ro­ris­mus schützt.

Als inte­grie­ren­der Auf­trag­neh­mer ist Black & Veatch gegen­über der DTRA und dem Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um für die voll­stän­di­ge Ein­füh­rung des BTRP in der Ukrai­ne ver­ant­wort­lich. Black & Veatch stellt den Erfolg der Mis­si­on sicher, indem es ukrai­ni­sches Per­so­nal in den Berei­chen Mole­ku­lar­dia­gnos­tik, Bio­si­cher­heit, Betrieb und War­tung sowie Labor­ma­nage­ment­tech­ni­ken schult. Die­se Schu­lung sowie die drei­jäh­ri­ge, schritt­wei­se abneh­men­de Unter­stüt­zung für die Auf­recht­erhal­tung und den Über­gang wer­den den ukrai­ni­schen Wis­sen­schaft­lern die not­wen­di­gen Res­sour­cen an die Hand geben, um das BSL-3-Labor und das ukrai­ni­sche Bio­über­wa­chungs­sys­tem in Zukunft zu betrei­ben.«

Es geht, wie nicht anders zu erwar­ten bei einem Auf­trag des US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um, um rein defen­si­ve Maßnahmen…

In "For­bes" beschreibt sich das Unter­neh­men so:

»Black & Veatch ist ein glo­ba­les Ingenieur‑, Beschaffungs‑, Bera­tungs- und Bau­un­ter­neh­men, das sich zu 100 % im Besitz von Mit­ar­bei­tern befin­det und seit über 100 Jah­ren Inno­va­tio­nen im Bereich nach­hal­ti­ger Infra­struk­tu­ren vor­wei­sen kann. Seit 1915 haben wir unse­ren Kun­den gehol­fen, das Leben der Men­schen auf der gan­zen Welt zu ver­bes­sern, indem wir uns um die Wider­stands­fä­hig­keit und Zuver­läs­sig­keit unse­rer wich­tigs­ten Infra­struk­tur­an­la­gen küm­mern. Unser Umsatz im Jahr 2021 betrug mehr als 3,3 Mil­li­ar­den US-Dol­lar.«

»Mario Azar

Vor­sit­zen­der und CEO

Mario Azar Vor­stands­vor­sit­zen­der von Black & Veatch

Mario Azar ver­fügt über mehr als 33 Jah­re glo­ba­le Füh­rungs­er­fah­rung und ist Vor­sit­zen­der und CEO von Black & Veatch. Zuvor war er Prä­si­dent des Geschäfts­sek­tors Ener­gy & Pro­cess Indus­tries, der kri­ti­sche Infra­struk­tur­dienst­leis­tun­gen und ‑lösun­gen für Kun­den aus den Berei­chen Ener­gie, Öl und Gas, Berg­bau und ande­ren Pro­zess­in­dus­trien anbietet.

Azar kam 2018 als Prä­si­dent des glo­ba­len Ener­gie­ge­schäfts zu Black & Veatch und lei­te­te das Unter­neh­men durch eine stra­te­gi­sche Neu­po­si­tio­nie­rung in Rich­tung Wachs­tum in den Berei­chen erneu­er­ba­re Strom­erzeu­gung, Netz­mo­der­ni­sie­rung und Resi­li­enz. Seit 2021 ist er auch Mit­glied des Ver­wal­tungs­rats von Black & Veatch.

Vor Black & Veatch hat­te Azar meh­re­re Füh­rungs­po­si­tio­nen inne und lei­te­te gro­ße glo­ba­le Unter­neh­men bei Sie­mens und zuvor bei West­ing­house, unter ande­rem als CEO von Sie­mens Oil & Gas and Mari­ne, einem Geschäfts­be­reich für tech­ni­sche Lösun­gen und Inte­gra­ti­on, der welt­weit in über 21 Län­dern tätig ist. Außer­dem grün­de­te er ein pri­va­tes Bera­tungs­un­ter­neh­men, das sich auf Ener­gie und Schwer­indus­trie konzentriert.

Azar ist Mit­glied des Ver­wal­tungs­rats der United Sta­tes Ener­gy Asso­cia­ti­on und der Grea­ter Kan­sas City Cham­ber of Com­mer­ce und war zuvor im Vor­stand der Solar Ener­gy Indus­tries Asso­cia­ti­on tätig. Er erwarb einen Bache­lor of Sci­ence in Elek­tro­tech­nik an der Uni­ver­si­ty of North Caro­li­na in Char­lot­te.«

