»Was nutzt mir der beste Impfstoff, wenn die Bevölkerung ihn nicht akzeptiert?«

Es ist zur Zeit noch üblich, zu Jah­res­ta­gen den­je­ni­gen das laut­star­ke Wort zu ertei­len, die für eine geschei­ter­te Poli­tik ver­ant­wort­lich sind. Für rp​-online​.de ist das zu Coro­na am 27.2.23 Mela­nie Brink­mann, die "einer brei­ten Öffent­lich­keit wie­der­holt die Gefah­ren und die Heim­tü­cke die­ser Infek­ti­ons­krank­heit erklärt hat". Nach der infan­ti­li­sie­ren­den Spra­che ("der klei­ne Piks") kommt nun die Per­so­na­li­sie­rung des Virus als hin­ter­lis­ti­ger Ver­bre­cher. Weil wir inzwi­schen so arg­los sind, hat­te das kri­mi­nel­le Virus um Kar­ne­val her­um leich­tes Spiel:

»… Wir wis­sen ja, dass sich Sars-Cov‑2 über die Luft ver­brei­ten kann, und wenn in Innen­räu­men kräf­tig gefei­ert wird, hat das Virus leich­tes Spiel. Es wird nicht nur zu einem Anstieg von Infek­tio­nen kom­men, wir wer­den auch ver­mehrt Hos­pi­ta­li­sie­run­gen sehen, denn nicht jeder ist opti­mal geschützt. Aber wer drei­mal geimpft ist, idea­ler­wei­se auch schon ein­mal mit dem auf Omi­kron ange­pass­ten Impf­stoff, hat ein gerin­ges Risi­ko für einen schwe­ren Verlauf…

Doch klar ist: Es wird durch Sars-Cov‑2 immer wie­der Arbeits­aus­fäl­le geben, das betrifft alle Berei­che unse­rer Gesellschaft…

Durch nur kur­ze Ruhe­pau­sen zwi­schen den Wel­len wur­de das Sys­tem an sei­ne Gren­zen gebracht. Beson­ders zu Zei­ten der Del­ta-Wel­le Anfang 2021 – da waren die Inten­siv­ka­pa­zi­tä­ten kurz vor der Überlastungsgrenze…

Selbst als sehr deut­li­che War­nun­gen aus­ge­spro­chen wur­den, wur­de nur zöger­lich gehan­delt. Selbst als klar erkenn­bar war, dass die Infek­ti­ons­zah­len im Herbst 2020 expo­nen­ti­ell anstiegen…«

Brink­mann gehör­te bekannt­lich zu denen, die rote und grü­ne Zonen im Land und mög­lichst ganz Euro­pa ein­rich­ten woll­ten, um ihre abwe­gi­ge NoCo­vid-Stra­te­gie bra­chi­al durch­zu­set­zen. Sie­he dazu u.a. „Zero­Co­vid“ und der Tanz um den Schwei­zer Käse.

Zermürbende Mittelinzidenz

»War es rich­tig, die Schu­len immer wie­der und für so lan­ge Zeit zu schließen?

BRINKMANN Durch die zer­mür­ben­de Mit­tel­in­zi­denz und damit Dau­er-Lock­down-Poli­tik der zwei­ten Wel­le waren die Infek­ti­ons­zah­len und Hos­pi­ta­li­sie­run­gen so hoch, dass ab Weih­nach­ten 2020 die Schu­len geschlos­sen wur­den. Die­se lan­gen Schul­schlie­ßun­gen bis in den Mai 2021 waren ein Armuts­zeug­nis. Dabei gab es gute Kon­zep­te, Schu­le unter Pan­de­mie­be­din­gun­gen geöff­net zu hal­ten. Aber irgend­wie gab es damals nur die Dis­kus­si­on: Schu­le auf oder Schu­le zu. Der Weg dazwi­schen, also der Schutz von Bil­dung und Gesund­heit, wur­de nicht gut umge­setzt…«

Nach der Brink­mann­schen Käse­schei­ben­theo­rie nun die Mit­tel­in­zi­denz, was immer das sein mag. Bemer­kens­wert ist hin­ge­gen die Aus­sa­ge, daß die Dau­er-Lock­downs die Infek­ti­ons­zah­len hoch­ge­trie­ben haben.

Auf das jam­mern­de Bedau­ern der Schul­schlie­ßun­gen haben sich die Ver­ant­wort­li­chen bekannt­lich geei­nigt. Brink­mann besteht aber darauf:

Einsames Sterben war nun mal alternativlos. Viele Freiheiten in China

»War es ande­rer­seits rich­tig, Pati­en­ten in den Kli­ni­ken ster­ben zu las­sen, ohne dass sie sich von ihren Ver­wand­ten ver­ab­schie­den konnten

BRINKMANN Die Wahl zwi­schen Pest und Cho­le­ra. Es war dra­ma­tisch, wie vie­le Men­schen an Coro­na gestor­ben sind, als wir noch kei­ne Impf­stof­fe hat­ten, und wie vie­le auch allei­ne in die­ser Zeit ster­ben muss­ten. Hät­ten wir die Virus­ver­brei­tung nicht ein­ge­dämmt, wären aber noch viel mehr Men­schen gestor­ben – und eins ver­ges­sen vie­le: Lässt man dem Virus frei­en Lauf in einer Bevöl­ke­rung ohne Immu­ni­tät, ver­liert man die Kontrolle…

Sie haben sich für die No-Covid-Stra­te­gie aus­ge­spro­chen. Die ist in Chi­na gera­de ziem­lich gescheitert.



BRINKMANN Ich habe mich nicht nur für die No-Covid Stra­te­gie aus­ge­spro­chen, ich war aktiv an der Aus­ar­bei­tung der Stra­te­gie betei­ligt, und ste­he auch nach wie vor dazu. Wir haben vie­le gute Kon­zep­te für das Manage­ment der Pan­de­mie aus­ge­ar­bei­tet, die man heu­te noch nach­le­sen kann… Ein Virus, das außer Kon­trol­le ist, nimmt uns unse­re Frei­heit, aber mit intel­li­gen­ten Maß­nah­men hät­ten wir es unter Kon­trol­le hal­ten kön­nen, bis die Risi­ko­grup­pen geimpft sind. Lan­ge ist Chi­na mit der Stra­te­gie im inter­na­tio­na­len Ver­gleich sehr gut gefah­ren. Chi­na hat den gro­ßen Feh­ler gemacht, die älte­re Bevöl­ke­rung nicht aus­rei­chend zu imp­fen, und mit der hoch­an­ste­cken­den Omi­kron-Vari­an­te und der Ableh­nung der west­li­chen hoch­wirk­sa­men Impf­stof­fe steck­ten sie in einer Sack­gas­se. In der Pha­se, in der wir hier in Deutsch­land im Lock­down saßen und uns die Del­ta-Vari­an­te um die Ohren geflo­gen ist, hat­te man in Chi­na vie­le Frei­hei­ten. Eine Nied­ri­gin­zi­denz­stra­te­gie muss man ja nur solan­ge durch­hal­ten, bis die Bevöl­ke­rung eine Immu­ni­tät auf­ge­baut hat. Da hat Chi­na die Kur­ve nicht gut gekriegt.«

Recht hat sie zwei­fel­los damit, auch wenn sie es ganz anders meint:

»…Was ich jedoch nicht ver­ste­he, ist, dass Aus­sa­gen, auch wenn sie erwie­se­ner­ma­ßen falsch sind, nicht kri­tisch hin­ter­fragt wer­den. Und das ist lei­der pas­siert. Da wur­den man­che Wis­sen­schaft­ler vor den poli­ti­schen Kar­ren gespannt…

Das The­ma Bil­dung [spielt] eine ent­schei­den­de Rol­le: Was nutzt mir der bes­te Impf­stoff, wenn die Bevöl­ke­rung ihn nicht akzeptiert?…«

Hier liegt der wesent­li­che Feh­ler: Die Men­schen für dumm zu hal­ten. In Wirk­lich­keit haben sie zwar spät, für ein­zel­ne zu spät, aber dann doch erkannt, wie fatal das Gere­de der Brink­män­ner über die "Impf­stof­fe" ist: "Lei­der hat die Skep­sis gegen­über dem Imp­fen eher noch zuge­nom­men."

