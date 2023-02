Was ist Gentherapie?

Für die Deut­sche Gesell­schaft für Gen­the­ra­pie e.V. ist die Sache klar:

»Die Gen­the­ra­pie ist eine rela­tiv jun­ge Dis­zi­plin der bio­me­di­zi­ni­schen For­schung, die durch Ein­schleu­sung (Gen­trans­fer) von Nukle­in­säu­ren (DNS, RNS) in Zel­len des mensch­li­chen Kör­pers ver­sucht, erwor­be­ne oder ver­erb­te Erkran­kun­gen zu behan­deln. Der Trans­fer von funk­tio­nell akti­ven Genen bzw. Gen­ab­schnit­ten oder regu­la­to­risch wirk­sa­mer RNS in Kör­per­zel­len kann auf unter­schied­li­che Wei­se erfol­gen… Bei der in vivo Gen­the­ra­pie wird der Vek­tor lokal oder sys­te­misch in den Kör­per des Pati­en­ten ein­ge­bracht. Im Fal­le des loka­len in vivo Gen­trans­fers wird der Vek­tor direkt an die­je­ni­ge Stel­le appli­ziert, an der die Expres­si­on der ein­ge­brach­ten Nukle­in­säu­re erfol­gen soll, wäh­rend bei einem sys­te­mi­schen in vivo Gen­trans­fer eine Appli­ka­ti­on des Vek­tors in die Blut­bahn erfolgt.«

dg​-gt​.de



Das klingt nicht nach einer Bestä­ti­gung der "Gegen­re­de" von Ema­nu­el Wyler in der Ber­li­ner Zei­tung (s. Erst de‑, jetzt repu­bli­ziert), in wel­cher er kate­go­risch aus­schloß, daß die mRNA-"Impfungen" als Gen­the­ra­pie ver­stan­den wer­den kön­nen. Dabei ist die Fach­ge­sell­schaft sich sicher. In einem am 20.4.22 ver­öf­fent­lich­ten Posi­ti­ons­pa­pier "Gen­the­ra­pie „Made in Ger­ma­ny“: Eine his­to­ri­sche Per­spek­ti­ve, Ana­ly­se des Sta­tus Quo und Hand­lungs­emp­feh­lun­gen der Deut­schen Gesell­schaft für Gen­the­ra­pie" ist zu lesen:

»… Eine kurz­fris­ti­ge In-vivo-mRNA-Expres­si­on stellt eine inter­es­san­te Per­spek­ti­ve für die pas­si­ve Immun­the­ra­pie auf der Grund­la­ge einer „Tumorimp­fung“ dar. In die­se Rich­tung ent­wi­ckel­ten Ugur Sahin und Kol­le­gen in Mainz eine Lipidna­no­par­ti­kel­for­mu­lie­rung von Tumo­ran­ti­gen­co­die­ren­der mRNA und beleg­ten damit den In-vivo-Trans­fer auf den­dri­ti­sche Zel­len sowie Anti­tu­morIm­m­un­re­ak­tio­nen. Die­ses Kon­zept wur­de von BioNTech und Pfi­zer auf die welt­weit ein­ge­setz­ten mRNA-basier­ten SARS-CoV-2-Impf­stof­fe über­tra­gen…«

d6a27bf6-9c2f-4d3f-8359–1cb2d86b3d4d.usrfiles.com (ohne Fuß­no­ten zitiert)

Für sei­ne The­se benennt Wyler einen Auf­satz im Jour­nal of Law and Bio­sci­en­ces von 2018 mit dem Titel „Is it ‚gene the­ra­py‘?“. Dort gibt es durch­aus Inter­es­san­tes zu lesen:

»NIH-Direk­tor Fran­cis S. Coll­ins und FDA-Kom­mis­sar Scott Gott­lieb kün­dig­ten kürz­lich an, dass die Geneh­mi­gung des Bera­ten­den Aus­schus­ses für rekom­bi­nan­te DNA ("RAC") für die "Gen­the­ra­pie" nicht mehr erfor­der­lich sei, weil "es nicht mehr genü­gend Bewei­se für die Behaup­tung gibt, dass die Risi­ken der Gen­the­ra­pie völ­lig ein­zig­ar­tig und unvor­her­seh­bar sind".«

Für die US-Behör­den stel­len gen­the­ra­peu­ti­sche Medi­ka­men­te also nichts ande­res dar als ein belie­bi­ger her­kömm­li­cher Hus­ten­saft. Wei­ter heißt es dort:

»Der Begriff ist auch mit erheb­li­chen Pro­ble­men bei der Preis­ge­stal­tung von Arz­nei­mit­teln ver­bun­den, da "Gen­the­ra­pien" im Ver­gleich zu ande­ren fort­schritt­li­chen Bio­the­ra­peu­ti­ka höhe­re Prei­se zu ver­lan­gen schei­nen. Und das Auf­kom­men von gen­tech­nisch ver­än­der­ten Ex-vivo-The­ra­pien, wie CAR‑T, hat die Ver­wen­dung des Begriffs wei­ter erschwert. Letzt­end­lich ist der Unter­schied zwi­schen der Bezeich­nung "Gen­the­ra­pie" und einer ande­ren The­ra­pie der Unter­schied zwi­schen einer Rei­he von regu­la­to­ri­schen Anrei­zen, einer ver­ein­fach­ten Zulas­sung, spe­zi­fi­schen Her­stel­lungs­richt­li­ni­en und wahr­schein­lich auch höhe­ren Prei­sen und öffent­li­cher Zurück­hal­tung.

Die Haupt­schwie­rig­keit bei der Defi­ni­ti­on der "Gen­the­ra­pie" besteht heu­te dar­in, gene­ti­sche Ver­än­de­run­gen zu kate­go­ri­sie­ren, die nicht direkt ein patho­ge­nes Gen in vivo verändern…«

Im Sin­ne der oben genann­ten Zie­le folgt dann die Stel­le, auf die Wyler sich stützt und stürzt:

»Wir schla­gen vor, dass "Gen­the­ra­pie" – im lai­en­haf­ten, wis­sen­schaft­li­chen und recht­li­chen Sin­ne – als eine absicht­li­che und vor­aus­sicht­lich dau­er­haf­te Ver­än­de­rung einer bestimm­ten DNA-Sequenz des zel­lu­lä­ren Genoms – d. h. der Sum­me der in einer Zel­le vor­han­de­nen DNA – zu einem kli­ni­schen Zweck defi­niert wer­den sollte.«

Wyler stellt fest: »Die mRNA-Impf­stof­fe wür­den nicht unter die­se Defi­ni­ti­on von Gen­the­ra­pie fal­len.« Zu beach­ten ist der Kon­junk­tiv. Doch auch die­se Autoren for­mu­lie­ren, was an die Aus­sa­gen der deut­schen Kol­le­gIn­nen erinnert:

»Schließ­lich wird bei der aug­men­tie­ren­den Gen­the­ra­pie, eben­falls durch die sta­bi­le Trans­fek­ti­on von gene­ti­schem Mate­ri­al, eine neue Funk­ti­on ein­ge­führt, die sonst im Ziel­zell­typ nicht vor­han­den wäre. Dazu gehö­ren meh­re­re Krebs­be­hand­lun­gen, bei denen gene­ti­sches Mate­ri­al, das für syn­the­ti­sche Immun­re­zep­to­ren kodiert, als Metho­de zur Ver­stär­kung der Immun­funk­ti­on gegen Tumo­re ein­ge­setzt wird…«

Die genetische Veränderung durch Viren, Lipid-Nanopartikel oder Zellen sollte immer noch als Gentherapie angesehen werden

Bis hier­hin hat Wyler offen­bar nicht gele­sen, womit er sich wenig von Lau­ter­bach und Dros­ten unterscheidet:

»Im Rah­men unse­rer Defi­ni­ti­on hal­ten wir es auch für wich­tig, klar­zu­stel­len, was unse­re Defi­ni­ti­on der Gen­the­ra­pie nicht beinhal­tet. Unse­re Defi­ni­ti­on ist nicht spe­zi­fisch für einen Vek­tor oder einen Mecha­nis­mus. Was den Vek­tor betrifft, so soll­te die gene­ti­sche Ver­än­de­rung durch Viren, Lipid-Nano­par­ti­kel oder Zel­len immer noch als Gen­the­ra­pie ange­se­hen wer­den. Wir sehen kei­nen Grund, war­um ein Vek­tor unter die Gen­the­ra­pie fal­len soll­te und ein ande­rer nicht; die gene­ti­sche und funk­tio­nel­le Ver­än­de­rung des Genoms bleibt die gleiche…«

Es bleibt also die Fra­ge, ob die Lipid-Nano­par­ti­kel der "Impf­stof­fe" eine "neue Funk­ti­on ein­füh­ren, die sonst im Ziel­zell­typ nicht vor­han­den wäre". Um die­se Fra­ge drückt sich Wyler. Die Ant­wort kann nicht das juris­ti­sche Weg­de­fi­nie­ren von EU-Behör­den sein.

"Impfstoffe" sind Gentherapie

Erin­nert sei an die Wor­te des Bay­er-Vor­stands­mit­glieds Ste­fan Oel­rich auf dem Ber­li­ner World Health Sum­mit 2021:

»Ich sage immer ger­ne: Wenn wir vor zwei Jah­ren eine Umfra­ge in der Öffent­lich­keit gemacht hät­ten – "Wären Sie bereit, eine Gen- oder Zell­the­ra­pie in Ihren Kör­per zu inji­zie­ren?" – hät­ten wir wahr­schein­lich eine Ableh­nungs­quo­te von 95 % gehabt.«

Sie­he Nähe­res in "Impf­stof­fe" sind Gen­the­ra­pie, sagt Bay­er-Vor­stand und Charité-Aufsichtsratsmitglied

Wie die Indus­trie unmit­tel­bar in die Defi­ni­tio­nen ein­greift, wird geschil­dert in:

Herstellerfirma spricht von RNA-Gentherapeutika

Die Fir­ma Eche­lon Bio­sci­en­ces, die den u.a. für die Biontech-Pro­duk­te benö­tig­ten Hilfs­stoff Poly­ethy­len­gly­kol (PEG) her­stellt, ver­weist auf einen Arti­kel "Lipid Nano­par­tic­les for Deli­very of The­ra­peu­tic RNA Oli­go­nu­cleo­ti­des". Dar­in ist zu lesen:

»Zusam­men­fas­sung

Die Gen­the­ra­pie ist ein span­nen­des Gebiet, das das Poten­zi­al hat, neue wis­sen­schaft­li­che und the­ra­peu­ti­sche Auf­ga­ben zu lösen. Die Gen­the­ra­pie auf RNA-Basis hat in den letz­ten Jahr­zehn­ten bemer­kens­wer­te Fort­schrit­te gemacht. Den­noch ist eine effi­zi­en­te, ziel­ge­rich­te­te Ver­ab­rei­chung von RNA-The­ra­peu­ti­ka immer noch eine Vor­aus­set­zung für die kli­ni­sche Anwen­dung. In die­ser Über­sichts­ar­beit stel­len wir aktu­el­le Ver­ab­rei­chungs­me­tho­den für RNA-Gen­the­ra­peu­ti­ka auf der Basis von Lipid-Nano­par­ti­keln (LNPs) vor. Wir kon­zen­trie­ren uns auf die kli­ni­sche Attrak­ti­vi­tät der aktu­el­len RNA-NP und dis­ku­tie­ren die bestehen­den Her­aus­for­de­run­gen bei der Her­stel­lung und dem Scree­ning von LNP-Kan­di­da­ten für eine effek­ti­ve Umset­zung in Arz­nei­mit­tel für mensch­li­che Stoff­wech­sel­krank­hei­ten und Krebs.«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht in den Originalen.)