Was uns alles erzählt wurde

Im Mai 2020 wur­de hier die damals schon höchst wech­sel­haf­te Geschichte der Begründungen für Lockdowns und Ähnliches dar­ge­stellt. Es begann mit der "Verdoppelungszeit". Es war zu lesen:

Diese Zahl galt sei­ner­zeit als Begründung für den Lockdown und alle ande­ren Einschränkungen des öffent­li­chen Lebens. Eben um die Überlastung des Gesundheitssystems zu ver­hin­dern. Eine Kennziffer von 10–14 wur­de damals angestrebt.

Seit lan­gem wird die­se Zahl dras­tisch über­bo­ten. Selbst unser an vie­len Stellen maro­des Gesundheitssystem kommt mit Corona nicht an sei­ne Grenzen. Was bleibt, sind weit­ge­hend geschlos­se­ne Kitas und Schulen. Und die in wei­ten Teilen des Landes erheb­li­che Einschränkung des Demonstrationsrechts. Auch hier wie­der ganz vor­ne dabei: Das rot-rot-grü­ne Berlin, in dem Demonstrationen mit über 50 Teilnehmenden wei­ter­hin ver­bo­ten sind.

n‑tv führt die Liste der Begründungen auf, die für alle Maßnahmen her­hal­ten mußten:

»Ende Februar/Anfang März: Fallzahl

… Die Infektionswelle ist von Beginn an in einer Phase des expo­nen­ti­el­len Wachstums und droht, auf abseh­ba­re Zeit das Gesundheitssystem zu über­for­dern. Ein Hashtag brei­tet sich im März fast so schnell aus wie der Erreger: #FlattentheCurve. Das Gesundheitsministerium twit­tert eine ani­mier­te Grafik: Die gefähr­li­che, stei­le und hohe Kurve wird zu einer fla­chen, dafür aber län­ge­ren Kurve. Die ers­te über­las­tet das Gesundheitssystem, die zwei­te nicht. Nach einer Weile spre­chen vie­le Bürger auch im pri­va­ten Umfeld davon, dass man die "Kurve flach hal­ten" müsse… März/April: Verdopplungzeit

…[Sie wird von] Bundeskanzlerin Angela Merkel offi­zi­ell als Richtmaß für den Kampf gegen die Pandemie ausgegeben.. Mitte April: Reproduktionszah l

…[Sie ver­liert] an Aussagekraft, denn sie lie­fert kei­ne gute Einschätzung mehr über die wei­te­re Entwicklung. Auch Merkel ver­än­dert daher den Fokus und rückt die Reproduktionszahl in den Mittelpunkt. Diese Kennziffer beschreibt, wie vie­le wei­te­re Menschen ein mit dem Coronavirus Infizierter im Schnitt ansteckt…

Mitte April: Zahl der akut Infizierten

… Hoffnung keimt auf: Könnte die Zahl der akut Infizierten viel­leicht auf null sin­ken? Damit wäre die Coronavirus-Pandemie in Deutschland fürs Erste beendet. Ende April: Neuinfektionen

…Auf "weni­ge Hundert pro Tag", müs­se die­se sin­ken, sagt RKI-Vizepräsident Lars Schaade, dann kön­ne über eine weit­ge­hen­de Lockerung der Maßnahmen nach­ge­dacht wer­den. Anfang der letz­ten Aprilwoche unter­schrei­tet die Zahl der Neuinfektionen erneut die Marke von 1000 pro Tag. Auch die Zahl der Toten unter­schrei­tet die 100er-Marke. Tendenz fallend.

Beide Kennziffern dürf­ten zunächst wie­der das Maß aller Dinge sein, um den wei­te­ren Verlauf der Pandemie zu bewer­ten. Fallen sie auf null? Oder stei­gen sie erneut rapi­de an? In letz­te­rem Fall dürf­te die obi­ge Abfolge der Kennziffern mög­li­cher­wei­se wie­der von vor­ne beginnen.«



Auch danach wech­sel­ten die Begründungen immer wie­der. Junge wur­den ein- und aus­ge­sperrt, um Alte zu ret­ten. Alte wur­den wur­den iso­liert und star­ben nicht sel­ten ein­sam oder beglei­tet von ver­mumm­tem Pflegepersonal. Man rede­te ihnen ein, sie müß­ten sich "imp­fen" las­sen, um den Jungen wie­der ein nor­ma­les Leben zu ermög­li­chen. Schließlich blie­ben stän­dig neu hoch­ge­pusch­te Varianten und Mutanten mit gefähr­lich klin­gen­den Namen und als aller­letz­tes Argument die Überlastung des Gesundheitswesens.

Wenigen fiel zunächst auf, daß es die glei­che Riege von PolitikerInnen und ExpertInnen war, die seit Jahren das Gesundheitssystem auf Profitkurs und wirt­schaft­li­che "Effizienz" getrimmt hat­te, die jetzt besorgt klin­gen­de Begründungen für wei­te­re Einschränkungen des gesell­schaft­li­chen Lebens bereit hielt. Nicht nur in drei Jahren "Pandemie", son­dern in den Jahrzehnten davor, hat­ten sie nichts unter­nom­men, um dem Personalnotstand ent­ge­gen­zu­wir­ken. Das hät­te auch ihrer Logik wider­spro­chen, denn Personal, gutes zumal, kos­tet Geld und schmä­lert die Erlöse. Noch immer dul­det etwa der Berliner Senat, daß die ihnen gehö­ren­den Unternehmen Charité und Vivantes gan­ze Abteilungen aus­glie­dern, um Tarifverträge zu unter­lau­fen. Ausbildung von PflegerInnen fand kaum statt, man ver­trau­te dar­auf, das Personal kos­ten­güns­tig aus armen Ländern ein­sam­meln zu kön­nen. Krankenhausschließungen gehen unge­bremst wei­ter, was Lauterbachs ver­meint­li­che Reformen (auch ein geka­per­ter Begriff wie Solidarität) und sei­ne Sprüche ent­larvt als Placebos, die ablen­ken sol­len von der eigent­li­chen Krankheit des Gesundheitssystems, der Auslieferung an den Markt.