»Wegen fehlender Datenquellen kommt unser Simulator an seine Grenzen.«

Einen lau­ten Exper­ten zitiert spie​gel​.de, um – bei wem ver­fängt das eigent­lich noch? – wei­ter Angst zu ver­brei­ten. Über den Fach­mann ist unten eini­ges zu lesen. Am 25.3.23 erfah­ren wir:

" »Das Mel­de­we­sen von Coro­na ist vor­bei. Aber Coro­na selbst ist nicht vor­bei«, sag­te der Saar­brü­cker Phar­ma­zie­pro­fes­sor Thors­ten Lehr der Deut­schen Pres­se-Agen­tur. Er geht davon aus, dass die tat­säch­li­che Sie­ben-Tage-Inzi­denz in Deutsch­land der­zeit zwi­schen 1000 und 2000 liegt. Das Robert Koch-Insti­tut (RKI) wies die Zahl der gemel­de­ten Covid-19-Fäl­le bin­nen sie­ben Tagen pro 100.000 Ein­woh­ner zuletzt mit rund 40 aus.…

Lehr hat­te mit sei­nem For­scher­team einen »Covid-Simu­la­tor« ent­wi­ckelt, der in der Coro­na­pan­de­mie das Infek­ti­ons­ge­sche­hen in Deutsch­land berech­ne­te und Pro­gno­sen lie­fer­te. »Wegen feh­len­der Daten­quel­len kommt unser Simu­la­tor an sei­ne Gren­zen. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Monats erst mal pau­sie­ren müs­sen«, sag­te er…

So wis­se man nicht, was für Lang­zeit­fol­gen ein paar Jah­re nach einer Infek­ti­on auf­tre­ten könn­ten: Etwa ob Viren, die im Kör­per blie­ben, auch Auto­im­mun­krank­hei­ten aus­lö­sen könn­ten. »Ich glau­be, dass wir da wach­sam sein müs­sen. Fol­ge­er­kran­kun­gen, die da auf­tre­ten, wer­den auch nicht ein­fach zu dia­gnos­ti­zie­ren sein.« Zudem müs­se man sich beschäf­ti­gen mit dem Post-Vac-Syn­drom , den Impf­schä­den."

Immer­hin tau­chen sie auf, sogar mit einer kor­rek­ten Übersetzung.

Das Pau­sie­ren des Simu­la­tors hält bereits einen Monat an:

Mal sehen, wie die "Auf­he­bung Kon­takt­ver­bot" sich dem­nächst aus­wir­ken wird. In ihren letz­ten Bericht vom 24.2.23 las­sen Lehr und wei­te­re 17 Mit­strei­te­rIn­nen u.a. zu sol­che Erkennt­nis­se einfließen:

»Mitt­ler­wei­le wur­de mehr­fach fest­ge­stellt, dass die Infek­tio­si­tät von SARS-CoV‑2 im Lau­fe des Jah­res schwankt.… Die höchs­te Infek­tio­si­tät liegt dabei am 1. Janu­ar und die nied­rigs­te Infek­tio­si­tät am 1. Juli…

Infi­zier­te Per­so­nen © kön­nen ent­we­der ambu­lant gene­sen ®, ver­ster­ben (D) oder im Ver­lauf der Erkran­kung sta­tio­när auf­ge­nom­men wer­den (KH)…

Es hat sich gezeigt, dass die aus den oben beschrie­be­nen Ein­flüs­sen resul­tie­ren­den Raten die Kran­ken­haus­be­le­gung und Ster­be­fäl­le nicht aus­rei­chend gut beschrei­ben. Eini­ge SARS-CoV-2-Infek­tio­nen ver­lau­fen ohne spe­zi­fi­sche Sym­pto­me und wer­den daher nur bei inten­si­ver, flä­chen­de­cken­der Tes­tung ent­deckt. Dem­entspre­chend ist der Anteil an schwe­ren Ver­läu­fen abhän­gig von der Test­stra­te­gie…«

Es gibt 121 recht bun­te Bild­chen, die alle­samt sehr wenig aus­sa­gen. Farb­lich sehr anspre­chend fin­de ich dieses:

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Original.)

Auf der Covi­dis­mus-Unter­sei­te (https://​shi​ny​.covid​-simu​la​tor​.com/​c​o​v​i​d​s​im/) läßt sich schön mit Fak­to­ren wie "Boos­ter wil­li­gness [%]" [sic] spie­len. Er nimmt aller­dings nur Wer­te zwi­schen 60 und 100 Pro­zent an…

Im Juli 2021 war hier im Zusam­men­hang mit "Impf­wer­bung" für Kin­der zu lesen:

Der famose Professor Lehr

Einer der Expe­ri­men­ta­to­ren ist besag­ter Prof. Lehr. Er ver­brei­tet seit Mona­ten gro­tesk fal­sche Modell­rech­nun­gen, die von der Poli­tik ger­ne zu wei­te­ren Ver­schär­fun­gen her­an­ge­zo­gen wer­den. Auf welt​.de war am 17.5. zu lesen:

»Der „Covid-19-Simu­la­tor“ des Saar­brü­cker Phar­ma­zie­pro­fes­sors Thors­ten Lehr sag­te Ende März für den Fall, es wür­den kei­ne wei­te­ren Maß­nah­men ergrif­fen, eine Inzi­denz von 456 vor­aus. Der „Spie­gel“ berich­te­te dar­über, er schrieb „Kata­stro­phe vor­aus“ über sei­ne Gra­fik. Am 24. April, als die Bun­des­not­brem­se in Kraft trat, lag die Inzi­denz bei 164 – dem Modell nach hät­te sie bei 346 lie­gen müssen…«

Sie­he dazu auch Die Kata­stro­phe, die aus­fiel. Im Janu­ar war die "Welt" dem ver­meint­li­chen Exper­ten noch gläu­big. Damals wur­de dort unkri­tisch über sei­ne Vor­her­sa­gen zu stei­gen­den Inzi­den­zen berich­tet – in Wirk­lich­keit san­ken sie. Es muß­te die "Mutan­te aus Groß­bri­tan­ni­en" her­hal­ten, um wei­te­re Schul­schlie­ßun­gen zu begrün­den. (Sie­he In 90 Sekun­den zum Lock­down-Ende).

Im Novem­ber 2020 wur­de hier (Seher von Saar­brü­cken: Simu­la­tio­nen schwä­cheln) dar­über berich­tet, daß der von Lehr erfun­de­ne "COVID-19-Simu­la­tor" errech­net hat­te, wor­über auf bild​.de zu lesen war:

»Saar­brü­cken – Die simu­lier­te Kur­ve zeigt ein Hor­ror-Sze­na­rio fürs Saar­land: 60 000 Coro­na-Tote bis August!

Nur die rigo­ro­sen Maß­nah­men, das neu­ar­ti­ge Virus (Covid-19) ein­zu­däm­men, hät­ten das ver­hin­dert. Davon ist Pro­fes­sor Thors­ten Lehr vom Lehr­stuhl für Kli­ni­sche Phar­ma­zie über­zeugt. Er beruft sich dabei auf ein Simu­la­ti­ons­pro­gramm („Cosim“), das er mit einer Arbeits­grup­pe an der Saar-Uni ent­wi­ckelt hat.

„Hät­te man nach Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie über­haupt kei­ne Maß­nah­men ergrif­fen, hät­te man bereits im April 25 000 Inten­siv-Bet­ten mehr benö­tigt als vor­han­den“, sagt Lehr gegen­über BILD. „Allein im Saar­land hät­ten dann 17 000 Beatmungs­plät­ze gefehlt.“«

Lehr stattete 3.000 SchülerInnen mit Computerchips aus

Über wei­te­re wahn­wit­zi­ge Ideen des Herrn Pro­fes­sor war am 11.11.20 in Com­pu­ter­chips sol­len Kin­der über­wa­chen zu lesen am Bei­spiel eines Arti­kels in der Saar­brü­cker Zei­tung:

»Die For­scher­grup­pe aus Saar­brü­cken und Hom­burg um den Phar­ma­zie-Pro­fes­sor Thors­ten Lehr plant, bis zu 3000 Schü­ler mit spe­zi­el­len Com­pu­ter­chips aus­zu­stat­ten, die die Kin­der mit Warn­si­gna­len zum Abstand­hal­ten ani­mie­ren sol­len und die außer­dem auf­zeich­nen kön­nen, wer mit wem im Schul­ge­bäu­de und auf dem Pau­sen­hof in Kon­takt stand.

Die dabei ver­wen­de­ten Spe­zi­al­chips, wel­che die Daten anony­mi­siert erfas­sen, kön­nen ihre Posi­tio­nen auf dem Gelän­de auf 15 Zen­ti­me­ter genau bestimmen.

Die gesam­mel­ten Daten sind für Com­pu­ter­mo­del­le bestimmt, mit denen die Aus­brei­tung des Virus vor­her­ge­sagt wer­den kann. Die For­scher der Saar-Uni wol­len in Zusam­men­ar­beit mit dem Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um neue Schutz­kon­zep­te für Schu­len in der Coro­na-Pan­de­mie ent­wi­ckeln.«

Die­sem Herrn und sei­nen Mit­tä­tern wer­den für sei­ne wei­te­ren Model­lie­run­gen nun 30.000 Kin­der aus­ge­lie­fert. Wenn die Eltern dies zulassen.