Weil Arzneimittel auf Resistenzen stoßen: Impfen, impfen, impfen

Hier eine wei­te­re Geschäftsidee von "Pharma Fakten. Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland", dies­mal vom 2.9.22:

»Impfen gegen die nächs­te Pandemie

Auf die nächs­te glo­ba­le Gesundheitskrise – anti­mi­kro­biel­le Resistenzen gegen Arzneimittel – gibt es kei­ne ein­fa­che Antwort. Um zu ver­hin­dern, dass lebens­wich­ti­ge Medikamente unwirk­sam wer­den, muss an vie­len Stellschrauben gedreht wer­den. Die Impfrate ist eine davon.

Der Leitgedanke ist ein­fach: Jede Krankheit und jede Komplikation, die nicht sein muss, ist eine zu viel. Ein wich­ti­ger Strategiepfeiler gegen die Gefahr unwirk­sam wer­den­der Arzneimitteltherapien ist: die Krankheitslast verringern.

Weniger Kranke bedeu­tet weni­ger Arzneimittel, bedeu­tet weni­ger Resistenzrisiken. Das schenkt drin­gend benö­tig­te Zeit – zum Beispiel, um neue Antibiotika oder Impfstoffe gegen Krankheitserreger zu ent­wi­ckeln, gegen die kein Kraut (mehr) gewach­sen ist…

Die nächs­te Pandemie? Richtig gele­sen. Expert:innen welt­weit war­nen seit Jahren davor, dass medi­ka­men­tö­se Therapien ihre Wirksamkeit ver­lie­ren – das gilt für anti­vi­ra­le Medikamente genau­so wie für sol­che gegen Pilze, Parasiten oder Bakterien. Am bekann­tes­ten sind die Antibiotika-Resistenzen: Antibakteriell wir­ken­de Medikamente gel­ten neben den Impfstoffen als eine der bedeu­tends­ten Errungenschaften der moder­nen Medizin. Wirken sie nicht mehr, kann eine ein­fa­che Infektion – zum Beispiel in Folge einer Operation – fata­le Folgen haben.

Die Zahlen sind beängs­ti­gend: „Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2019 rund 4,95 Millionen Todesfälle auf anti­mi­kro­biel­le Infektionen zurück­zu­füh­ren sind“, schreibt die WHO in ihrem Bericht. Allein für Europa, USA und Australien lie­gen die Schätzungen für die Zeit zwi­schen 2015 und 2050 bei 2,4 Millionen: 2,4 Millionen Menschen wer­den dem­nach ihr Leben ver­lie­ren, weil Arzneimittel, auf deren Wirkung sie ver­traut haben, nicht mehr funktionieren…

Keine gute Entwicklung: Die Impfraten sind zu niedrig

Impfstoffe wir­ken nur, wenn sie ver­impft wer­den. Doch im Moment gehen die Impfraten eher zurück: Die Zahl der Standardimpfungen sinkt. Das Beratungsunternehmen IQVIA mel­de­te ver­gan­ge­nen Mai, dass in Arztpraxen weni­ger gegen Grippe, Masern und Mumps, gegen Meningokokken und Pneumokokken geimpft wird (Pharma Fakten berich­te­te). Angesichts der Erfahrungen, die die Menschen im aus­tra­li­schen Winter gemacht haben, wo eine „Super-Grippe“ zir­ku­lier­te, sind die Quoten für den Grippeschutz ernüch­ternd: Deutschland ver­fehlt das Impfziel – und zwar deutlich…

Apotheken dür­fen nicht nur gegen COVID-19 imp­fen, son­dern auch gegen die Grippe (Pharma Fakten berich­te­te). Es bleibt abzu­war­ten, wann die­ses nie­der­schwel­li­ge Angebot, die­ser „Impfschutz-to-Go“, für ande­re impf­prä­ven­ta­ble Krankheiten Standard wird. In ande­ren Ländern geht das bereits. Der Gedanke dahin­ter: Wenn die Menschen nicht zur Impfung gehen, muss die Impfung zu den Menschen kommen.

Impfstoffe: Forschung läuft auf Hochtouren

Währenddessen läuft die Forschung auf Hochtouren. Der WHO-Bericht hat 61 Impfstoffkandidaten iden­ti­fi­ziert, die sich in ver­schie­de­nen Stadien der kli­ni­schen Entwicklung befin­den und direkt auf die Vermeidung von Infektionen mit resis­ten­ten Erregern hin ent­wi­ckelt wer­den. Weitere 94 Kandidaten sind in der Präklinik. Gegen 4 von der WHO als kri­tisch ein­ge­stuf­te Krankheitserreger gibt es zuge­las­se­ne Impfstoffe. Aber auch die WHO weiß: Die Impfraten sind zu nied­rig, um Resistenzen wirk­lich die Stirn bie­ten zu kön­nen. Nur: „Impfmuffeln“ ist gegen Krankheitserreger, die gegen Arzneimittel immun gewor­den sind, kei­ne wirk­sa­me Strategie.

Weiterführender Link: WHO: Bacterial vac­ci­nes in cli­ni­cal and pre­cli­ni­cal deve­lo­p­ment 2021, Juli 2022.«

Die Idee ist geni­al. Weil die Medikamente der Pharmaindustrie welt­weit Resistenzen her­vor­ru­fen, bie­tet sie uns nun – wenn es nach der WHO geht, mög­lichst ver­pflich­tend – Impfungen dage­gen an. Den umge­kehr­ten Fall erle­ben wir gera­de mit Paxlovid: Weil die Pfizer-"Impfung" nicht aus­rei­chend wirkt, stellt der Konzern ein Medikament zur Verfügung, das von Scholz, Lauterbach und Lindner bewor­ben wird.

Das ist Kapitalismus unli­mi­ted, wenn das Verfahren auch nichts mit "Marktwirtschaft" zu tun hat. Ohne staat­li­che und über­na­tio­na­le Zwänge wür­de es nicht funk­tio­nie­ren. Derartige Eingriffe sind dabei kei­nes­wegs unge­wöhn­lich. Ohne staat­li­che Subventionen, die nicht zuletzt öffent­lich finan­zier­te Autobahnen und deren Unterhaltung umfas­sen, wäh­rend der ÖPNV dra­ma­tisch unter­fi­nan­ziert ist, gäbe es die Automobilindustrie in die­ser Form nicht. Ohne sub­ven­tio­nier­tes Kerosin wäre das Fliegen kaum konkurrenzfähig.

Selbstverständlich gibt es Konkurrenz zwi­schen den Auto‑, Luftfahrt- und Pharmakonzernen, flan­kiert von Absprachen unter­ein­an­der, aber auf­recht­erhal­ten wird die­ses System nur durch staat­li­ches Handeln und ideo­lo­gi­sche Beeinflussung. Dieses Zusammenwachsen von Konzernen und Staat hat eine lan­ge Tradition und ist nicht von Bill Gates oder Klaus Schwab erfun­den wor­den. "Drehtüreffekte" zwi­schen Wirtschaft und Politik ken­nen wir seit Jahrzehnten eben­so wie die Formulierung von Gesetzen in den Rechtsabteilungen gro­ßer Unternehmen. »Scheuer: "Ich wür­de alles genau­so wie­der machen"«, lau­ten Überschriften heu­te zu den Maskendeals. Ich habe es nicht über­prüft, aber ich glau­be kaum, daß der Andi ein "Young Global Leader" des WEF war, selbst wenn dort so man­cher medio­kre Politiker auf der Liste steht.

Die Krisen unse­rer Zeit sind gewiß nicht auf einen Grund zurück­zu­füh­ren. Das maß­lo­se Gewinnstreben prägt sie aber alle­samt. Ein System, das auf per­ma­nen­te Expansion, auf Ausbeutung von Mensch und Natur setzt, stößt an sei­ne Grenzen. Es schlägt wild um sich, führt wirt­schaft­li­che wie mili­tä­ri­sche Kriege unter­ein­an­der, vor allem aber gegen die besitz- und ein­fluß­lo­se Mehrheit der Menschen. Dabei wer­den Akteure sicht­bar, die mäch­tig und ein­fluß­reich sind, aber doch letz­ten Endes nur aus­wech­sel­ba­re Ausführende von imma­nen­ten Zwängen einer Wirtschaftsordnung sind. Sie müs­sen noch nicht ein­mal grund­bö­se sein, wenn sie das tun, was zum Überleben eines aso­zia­len Systems erfor­der­lich scheint.

Dabei ist der Traum, zu einem ver­meint­lich kusche­li­gen rhei­ni­schen Kapitalismus zurück­zu­keh­ren, in dem ehr­li­che Unternehmer das Beste für sich und ihre Beschäftigten anstreb­ten, eben­so idyl­lisch wie rea­li­täts­fern. Auch die Hoffnung des ame­ri­ka­ni­schen Systems, in dem sich Erwartungen auf wech­seln­de Repräsentanten des Reichtums bezie­hen, die jetzt aber wirk­lich mal etwas ändern sol­len an den Ungerechtigkeiten, wird zer­stie­ben. Das trifft auch zu auf die Idee, man müs­se nur Parteien und Figuren wäh­len, die bis­her noch nicht an der Macht waren, wie sie sich in wei­ten Teilen der Welt abzeich­net. Denn ohne einen Bruch mit dem "Immer mehr Gewinne" für weni­ge, das ein "Immer weni­ger Lebensqualität" für vie­le bedingt, wird sich nichts ändern. Dummerweise läßt sich die­ser Bruch nicht dele­gie­ren an die guten AnwältInnen oder PolitikerInnen. Nicht nur den Kopf dar­über, was danach kom­men soll­te, son­dern auch die Schritte dahin, müs­sen die Menschen sel­ber machen.