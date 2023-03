Weil gerade Lebensläufe interessant sind

Karl Lau­ter­bach und Chris­ti­an Dros­ten haben wahr­lich mehr zu ver­ant­wor­ten, als pro­ble­ma­ti­sche Lebens­läu­fe ver­faßt zu haben. Aus ihnen geht aber her­vor, daß sie wahr­lich nicht die Licht­ge­stal­ten sind, als die sie uns jah­re­lang prä­sen­tiert wur­den. Und auch Al Capo­ne fiel nicht wegen sei­ner größ­ten Ver­bre­chen, son­dern einer ver­gleichs­wei­se lächer­li­chen Steu­er­hin­ter­zie­hung. Aus aktu­el­lem Anlaß hier noch ein­mal der Bei­trag vom 18.8.20:

Was stimmt eigentlich am akademischen Lebenslauf von C. Drosten?

Las­sen wir die offen­sicht­lich fal­schen Anga­ben außer Acht, die er in einem Lebens­lauf vor 2007 hat ver­öf­fent­li­chen las­sen: Pro­mo­ti­on im Jahr 2000 mit "expe­ri­men­tal the­sis in Trans­fu­si­on Viro­lo­gy (blood donor scree­ning)".

Neh­men wir statt des­sen einen 2017 auf einer Inter­net­sei­te der Bun­des­ärz­te­kam­mer publi­zier­ten Lebens­lauf (s. Abb.). Auch hier paßt eini­ges nicht zusammen.

Update: Die Doku­men­te gibt es inzwi­schen nur im Archiv hier und hier.

Arzt im Praktikum in Hamburg…

Danach nahm er im Jahr 2000 eine Tätig­keit als Arzt im Prak­ti­kum am Bern­hard Nocht Insti­tut für Tro­pen­me­di­zin (BNTM) in Ham­burg auf. 2002 erfolg­te sei­ne ärzt­li­che Appro­ba­ti­on. Nun ist auch davon die Rede, daß er bereits 2000 als Assis­tenz­arzt am BNTM tätig war. Laut Wiki­pe­dia ist dies aber "ein appro­bier­ter Arzt ohne lei­ten­de Funktion".

Zwi­schen 2000 und 2002 hat also die 18-mona­ti­ge Aus­bil­dung als "Arzt im Prak­ti­kum" in Ham­burg statt­ge­fun­den. Nach der damals gel­ten­den Approbations­ordnung für Ärzte soll es sich dabei um eine ganz­tä­gi­ge Tätig­keit handeln

im Kran­ken­haus, in der Pra­xis eines nie­der­ge­las­se­nen Arz­tes oder einer sons­ti­gen Ein­rich­tung der ambu­lan­ten ärztlichen Versorgung, in einem Sanitätszentrum oder einer ähnlichen Ein­rich­tung der Bun­des­wehr oder in einer Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt mit haupt­amt­li­chem Anstaltsarzt.



Es sei hier unter­stellt, daß die Abtei­lung für Viro­lo­gie am BNTM damals die­sen Kri­te­ri­en entsprach.

Update: Auch die­ses Doku­ment fin­det man inzwi­schen nur im Archiv.

… gleichzeitig Dissertation in Frankfurt

2001 hat Dros­ten eine Dis­ser­ta­ti­on an der Frank­fur­ter Goe­the-Uni­ver­si­tät ein­ge­reicht. Sie trägt den Ver­merk "Aus dem Insti­tut für Trans­fu­si­ons­me­di­zin und Immun­hä­ma­to­lo­gie, Blut­spen­de­dienst des DRK Hes­sen, Frank­furt am Main". Es mutet selt­sam an, wie D. neben der ganz­tä­gi­gen Tätig­keit in Ham­burg die "Eta­blie­rung von Hoch­durch­satz-PCR-Test­sys­te­men für HIV‑1 und HBV zur Blut­spen­der­tes­tung" in Frank­furt nicht nur durch­füh­ren, son­dern zu einer Dis­ser­ta­ti­on mit die­sem Titel hat ver­ar­bei­ten können.

Selbständige Leistung? Die Rolle des Doktorvaters

Die sei­ner­zeit gel­ten­de Pro­mo­ti­ons­ord­nung schrieb vor:

Ȥ 6 Dissertation

(1) Die Dis­ser­ta­ti­on muß wis­sen­schaft­li­chen Ansprü­chen genü­gen und einen Bei­trag zum Fort­schritt der Wis­sen­schaft auf dem Gebiet der Medi­zin oder Zahn­me­di­zin lie­fern. Sie muß eine selb­stän­di­ge Leis­tung des/der Doktorand/in sein und bewei­sen, daß diese/ die­ser befä­higt ist, eine wis­sen­schaft­li­che Fra­ge­stel­lung mit ein­wand­frei­er Metho­dik unter wis­sen­schaft­li­cher Anlei­tung zu bear­bei­ten und unter Berück­sich­ti­gung des Schrift­tums ver­ständ­lich darzustellen.«

Auf einer Web­sei­te der Cha­ri­té teilt Dros­ten in einer eng­li­schen Ver­si­on mit, daß sein Dok­tor­va­ter Kurth Roth in Frank­furt war, in der aus­führ­li­che­ren deut­schen Ver­si­on fehlt die­ser Hinweis.

Über die­sen Prof. Roth war 2000 im Ärz­te­blatt zu lesen, daß im Jahr 2000 der For­schungs­preis "Sicher­heit von Blut­prä­pa­ra­ten durch PCR-Testung"

»…an die For­scher­grup­pe Prof. Dr. med. Wil­li Kurt Roth, Dr. rer. nat. Mari­jke Weber und Prof. Dr. med. Erhard Seif­ried, DRK-Blut­spen­de­dienst Hes­sen, Insti­tut für Trans­fu­si­ons­me­di­zin in Frank­furt am Main, in Aner­ken­nung ihrer Arbeit mit dem Titel "Fea­si­bi­li­ty and effi­ca­cy of rou­ti­ne PCR scree­ning of blood dona­ti­ons for hepa­ti­tis C virus, hepa­ti­tis B virus and HIV‑1 in a blood-bank set­ting". Die Göt­tin­ger Arbeits­grup­pe wur­de vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit mit ins­ge­samt 369 000 DM geför­dert. Die Frank­fur­ter Arbeit wur­de vom Blut­spen­de­dienst Hes­sen des Deut­schen Roten Kreu­zes geför­dert und in "The Lan­cet" ori­gi­nal publiziert.«

ver­lie­hen wur­de. Der Arti­kel in "The Lan­cet" kann hier ein­ge­se­hen wer­den. Die Arbeit wur­de auch in der Natio­nal Libra­ry of Medi­ci­ne ver­öf­fent­licht. Sucht man dort mit den Stich­wor­ten "Dros­ten" und "HIV‑1", fin­det man 9 Publi­ka­tio­nen. Die Dok­tor­ar­beit ist nicht dabei, auch nicht unter den 10 Wer­ken, die sich mit "HBV" beschäf­ti­gen. Update: Inzwi­schen (21.3.23) sind dort 10 bzw. 11 Wer­ke gelistet.

Bereits aus dem Jahr 2000 stam­men zwei Arbei­ten, zu deren Ver­fas­sern Dros­ten und Roth gehö­ren. Sie tra­gen die Titel

»Roth WK, Buhr S, Dros­ten C, Seif­ried E. NAT and viral safe­ty in blood transfusion.

Vox Sang 2000;78 Sup­pl 2(257–9.«

und

»Dros­ten C, Weber M, Seif­ried E, Roth WK. Eva­lua­ti­on of a new PCR assay with com­pe­ti­ti­ve inter­nal con­trol sequence for blood donor screening.

Trans­fu­si­on 2000;40(6):718–24.«

Im Jahr 2001 wur­de die­se gemein­sa­me Arbeit publiziert:

»Dros­ten C, Seif­ried E, Roth WK. Taq­Man 5'-nuclease human immu­n­ode­fi­ci­en­cy virus type 1 PCR assay with pha­ge-packa­ged com­pe­ti­ti­ve inter­nal con­trol for high-through­put blood donor screening.

J Clin Micro­bi­ol 2001;39(12):4302–8.«

Der eben­falls an den Arbei­ten und dem erwähn­ten For­schungs­preis betei­lig­te Seif­ried ist Ärzt­li­cher Direk­tor und Medi­zi­ni­scher Geschäfts­füh­rer des Insti­tuts für Trans­fu­si­ons­me­di­zin. (Er hat sich übri­gens 1989 habi­li­tiert.) Es steht zu ver­mu­ten, daß er neben Roth Gut­ach­ter im Pro­mo­ti­ons­ver­fah­ren von Dros­ten war.

Die­se drei Arbei­ten sind zufäl­lig die, wel­che die Goe­the-Uni­ver­si­tät in ihrer zwei­ten Inter­pre­ta­ti­on als Dis­ser­ta­ti­on von Herrn Dros­ten defi­niert. Kei­ne davon wird im übri­gen in der inzwi­schen vor­lie­gen­den Ver­öf­fent­li­chung benannt. Sie sind auch nicht im Kata­log der UB vorhanden.

Es bleibt die Fra­ge, ob ange­sichts die­ser Umstän­de, eine selb­stän­di­ge Leis­tung Dros­tens erkenn­bar ist.

Warum wird die "Dissertation" erstmals 2020 veröffentlicht?

Bis vor weni­gen Wochen erschien die ver­meint­li­che Dis­ser­ta­ti­on weder im Kata­log der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek noch bei der Deut­schen Natio­nal­bi­blio­thek, der sie 2003 zu mel­den gewe­sen wäre.

Doch auch dem DRK-Blut­spen­de­dienst, bei dem Roth, Seif­ried und Dros­ten tätig waren, war die Dros­ten-For­schung kei­ne Erwäh­nung wert. Dem "For­schungs­be­richt 2001/2002 " ist zu entnehmen:

»Der vor­lie­gen­de For­schungs­be­richt des DRK-Blut­spen­de­diens­tes Baden-Württemberg–Hessen umfasst die Kalen­der­jah­re 2001 und 2002. Er ist Teil des wis­sen­schaft­li­chen Berichtswesens.«

Offen­bar umfaßt er alle wis­sen­schaft­li­chen Pro­jek­te die­ser Jah­re. Es wer­den 3 Arbei­ten unter Mit­wir­kung von Dros­ten auf­ge­lis­tet, eine aus dem Jahr 2001, zwei für 2002. Auf den 174 Sei­ten kommt die For­schung zum The­ma der Dis­ser­ta­ti­on nicht vor.

Wenn also nir­gend­wo in der aka­de­mi­schen Welt die­ses Werk bekannt ist und es erst­mals 2020 nach Drän­gen der Öffent­lich­keit (in zwei gänz­lich unter­schied­li­chen Vari­an­ten und belas­tet mit zahl­rei­chen Wider­sprü­chen) publi­ziert wur­de, drängt sich die Fra­ge auf:

(Wann) wur­de die­se Dis­ser­ta­ti­on wirk­lich verfaßt?

Und wie konn­te jemand mit einer sol­chen Vor­ge­schich­te ohne Habi­li­ta­ti­on Pro­fes­sor wer­den? Viel­leicht hilft bei der Ant­wort die Beschäf­ti­gung mit der Kar­rie­re von Prof. Roth: Dok­tor­va­ter Roth "hat den deut­schen Markt aufgerollt".

(Her­vor­he­bun­gen nicht in den Originalen.)

In die­sem Arti­kel von 2020 fehlt die Pro­mo­ti­on gleich ganz:

Dazu hieß es hier am 19.3.21:

Alles nur Science-Fiction?

Inter­es­san­ter als das Out­fit ist der abge­bil­de­te "Lebens­lauf".

Ent­we­der hat das Maga­zin hier sei­ne Pro­mo­ti­on ver­ges­sen, oder…

»[Er ist] ein belieb­ter – wenn auch nerdi­ger – Held. In einem weit ver­brei­te­ten Meme ist sein Gesicht mit einer Horn­bril­le neben drei Film­stills des Schau­spie­lers Jeff Gold­blum zu sehen, mit dem er eine gewis­se Ähn­lich­keit hat. "Er hat gegen Dino­sau­ri­er, Lei­chen­fled­de­rer und Außer­ir­di­sche gekämpft", heißt es in der Bild­un­ter­schrift, "also ver­traue ich ihm auch bei die­sem Virus." Dros­tens Kult­sta­tus erin­nert Hol­ger Wormer, Jour­na­lis­tik­pro­fes­sor an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Dort­mund, an den von Ste­phen Haw­king: "Vie­le Men­schen ver­ste­hen viel­leicht nicht alles, was er sagt. Aber es ist beru­hi­gend, jeman­dem zuzu­hö­ren, der erklärt, was vor sich geht."«

Doch, da kommt die Pro­mo­ti­on noch. "Als Dros­ten in Frank­furt war, um sei­ne Dok­tor­ar­beit zu ver­tei­di­gen", der Legen­de nach am 22.3.2003, wur­de ihm von einer Virus­kul­tur erzählt, die er in den nächs­ten Tagen als SARS iden­ti­fi­zie­ren soll­te. Wie geht man als Exper­te mit poten­ti­ell hoch­ge­fähr­li­chen Mate­ria­li­en um? So:

»Dros­ten hol­te eine Pro­be ab, fuhr dann die 5 Stun­den zurück nach Ham­burg in sei­nem alten Opel und ging direkt in sein Labor. Nach ein paar Tagen mit wenig Schlaf hat­te er einen klei­nen Teil des Genoms des neu­en Virus.«

Denn, so die Cha­ri­té auf Nach­fra­ge von Herrn Kühbacher:

»Es han­del­te sich um nicht infek­tiö­se Pro­ben, die kein Gefahr­gut dar­stell­ten. Die Pro­ben wur­den mit Was­ser­eis gekühlt und in einem für Pro­ben­trans­port übli­chen Behält­nis trans­por­tiert.«

Das ist nach­zu­le­sen, wie auch die tat­säch­lich übli­che Art, mit Pro­ben umzu­ge­hen, näm­lich nach der Vor­schrift UN 3373 der WHO, in Der gefähr­li­che Viren-Trans­port des Chris­ti­an Dros­ten.

Wie arbei­tet Dros­ten im Allgemeinen?

»Kein Bla Bla Bla

Dros­ten fühlt sich am wohls­ten, wenn er sich auf sei­ne For­schung kon­zen­triert. Die Viro­lo­gin Mari­on Koop­mans vom Eras­mus Medi­cal Cen­ter in den Nie­der­lan­den erin­nert sich, wie sie ihn wäh­rend eines tech­ni­schen Pla­nungs­tref­fens eines gro­ßen For­schungs­kon­sor­ti­ums sah, zusam­men­ge­kau­ert im hin­te­ren Teil des Raums mit zwei oder drei ande­ren. "Wahr­schein­lich schreibt er an einem Natu­re-Paper", sagt sie. "Er mag das Bla-bla-bla nicht."«

Der Aus­tausch mit Kol­le­gIn­nen gilt ihm als über­flüs­sig. Lie­ber bas­telt er wei­ter an sei­nem Cita­ti­on Index.

Über­setzt mit www​.DeepL​.com/​T​r​a​n​s​l​a​tor (kos­ten­lo­se Version)

Den gan­zen Kri­mi über die Dros­ten-Dis­ser­ta­ti­on gibt es zu lesen via https://​www​.coro​dok​.de/​t​a​g​/​d​i​s​s​e​r​t​a​t​i​on/.