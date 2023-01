Weimarer Richter nach Masken-Entscheidung des Amtes enthoben

So "unab­hän­gig" und "neu­tral" berich­tet mdr​.de am 25.1.23:

»Nach einem umstrit­te­nen Urteil zur Mas­ken­pflicht darf ein Rich­ter am Amts­ge­richt Wei­mar vor­erst nicht wei­ter in die­ser Funk­ti­on arbei­ten. Das bestä­tig­te das Rich­ter­dienst­ge­richt am Land­ge­richt Mei­nin­gen. Der Rich­ter kann nun Beschwer­de beim Dienst­ge­richts­hof für Rich­ter am Thü­rin­ger Ober­lan­des­ge­richt einlegen.

Der Amts­rich­ter hat­te im April 2021 eine umstrit­te­ne Ent­schei­dung gegen die Mas­ken­pflicht an zwei Schu­len gefällt. Er ent­schied damals, dass Kin­der an den Schu­len kei­ne Mas­ken tra­gen müss­ten. Die Ent­schei­dung war bun­des­weit dis­ku­tiert wor­den. Das Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um reich­te eine Beschwer­de ein. Schließ­lich hob das Ober­lan­des­ge­richt den Beschluss des Rich­ters wie­der auf.

Strafverfahren noch offen

Gleich­zei­tig ist ein Straf­ver­fah­ren am Land­ge­richt Erfurt anhän­gig. Weil er als Fami­li­en­rich­ter für so eine Ent­schei­dung nicht zustän­dig war, hat­te die Staats­an­walt­schaft Erfurt Ankla­ge wegen Rechts­beu­gung am Land­ge­richt erhoben.

Die Ankla­ge wur­de damit begrün­det, dass sich der Rich­ter bei der Ent­schei­dung bewusst und in schwer­wie­gen­der Wei­se von Recht und Gesetz ent­fernt habe. Ihm sei es dar­um gegan­gen, die angeb­li­che Unwirk­sam­keit und Schäd­lich­keit staat­li­cher Regeln zur Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie öffent­lich wirk­sam dazu­stel­len. Ein Ver­hand­lungs­ter­min steht noch nicht fest.«