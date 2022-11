Weißt Du noch? (IV)

Ich hat­te bereits auf mei­ne Berufskrankheit hin­ge­wie­sen, die mich immer wie­der den Blick zurück wer­fen läßt. Nur so wird man Lehren zie­hen kön­nen. Im Oktober 2021 war hier zu lesen:

"Wenn Du nicht geimpft bist, dann möchte ich auch nicht, dass Du mit meinen Kindern spielst"

So sehen doch kei­ne Nazis aus oder Sozialrassisten oder Apartheidsbefürworter. Wir sehen hier einen ganz nor­ma­len deut­schen Professor der Medizin, der am 28.10. auf ndr​.de die­sen und ähn­li­che Sprüche von sich gibt.

»… "Die Gesellschaft muss das jetzt selbst regeln: 'Wenn Du nicht geimpft bist, dann möch­te ich auch nicht, dass Du mit mei­nen Kindern spielst'", so Reisinger wei­ter. Auf Nachfrage beton­te der Mediziner, dass es ihm nicht um öffent­li­chen Druck gehe, son­dern um eine "gesell­schaft­li­che Notwendigkeit".«

Prof. Emil Reisinger ist Österreicher. Aus die­sem Land sind uns, his­to­risch gese­hen, nicht die bes­ten Menschen zuge­wach­sen. Was er hier äußert, hat nichts mit sei­ner Nationalität zu tun, aber eini­ges mit sei­nem Werdegang und sei­nen Funktionen. In sei­nem Lebenslauf fin­den sich u.a. die­se Stationen:

»2008

Zertifikat Universität St. Gallen, Institut für Betriebswirtschaft „Management für Führungskräfte im Gesundheitswesen“

2012-

Mitglied des Wehrmedizinischen Beirates der Bundesverteidigungsministerin

2016-

Vorsitzender des Wiss. Beirates und Mitglied des Kuratoriums des Bernhard-Nocht Institutes für Tropenmedizin in Hamburg«

Bernhard-Nocht Institut

Die bei­den ers­ten Daten spre­chen für sich. Zum letz­ten Punkt muß man etwas aus­ho­len. Einmal ist das Tropeninstitut (BNITM) der Ort, an dem 2003 die blitz­ar­ti­ge Karriere des Christian Drosten star­te­te (s. Denkwürdiges um die Entdeckung des SARS-Coronoavirus 2003 durch C. Drosten). Er soll auch, wie­wohl dort ganz­tags arbei­tend, gleich­zei­tig in Frankfurt für sei­ne Doktorarbeit geforscht haben.

Wesentlich inter­es­san­ter im heu­ti­gen Zusammenhang ist die Tatsache, daß das BNITM nicht nur über eine üble kolo­nia­lis­ti­sche und Nazi-Vergangenheit ver­fügt, son­dern offen­bar kaum Probleme damit hat. Völlig unkri­tisch prä­sen­tiert das Institut bei sei­nem Internetauftritt die glü­hen­den Nationalsozialisten, die sei­ne Direktoren waren, der letz­te amtier­te bis 1963 (s. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin: Weiter kein Problem mit Nazi-Vergangenheit und Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und sei­ne Nazi-Vergangenheit).

Fast noch gru­se­li­ger ist die Liste der Preisträger einer Medaille. Dazu mehr in Übelste Gestalten Träger der Bernhard-Nocht-Medaille (Teil 1), Übelste Gestalten Träger der Bernhard-Nocht-Medaille (Teil 2) und Übelste Gestalten Träger der Bernhard-Nocht-Medaille (Teil 3).

Reisinger als Spitzenfunktionär des Instituts trägt auch dafür eine Verantwortung.

Im Juni war von Herrn Reisinger zu lesen:

»7500 Fans im Stadion, 6000 auf dem Neuen Markt: Der Aufstieg von Hansa Rostock in die 2. Bundesliga ließ vie­le Fans die Coronamaßnahmen ver­ges­sen. Experten warn­ten vor einer Massen-Infektion.

… Der Rostocker Infektiologe Professor Emil Reisinger sag­te, dass „mit einer stei­gen­den Zahl von Neuinfektionen gerech­net wer­den” müs­se. Jetzt kann klar gesagt wer­den: Die Aufstiegsfeiern sorg­ten für kei­nen Anstieg.«

nord​ku​rier​.de (4.6.)

Auch bild​.de ent­larv­te damals das Geunke des Professors (s. Super Spreader oder Super Trouper?).

Vermutlich hat er einen gehö­ri­gen Anteil Schuld an der Abwanderung von Pflegepersonal: "Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger hat sich ange­sichts von Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen in MV für neue gesetz­li­che Impfregelungen für Mitarbeiter in „sen­si­blen Bereichen“ aus­ge­spro­chen." (mer​kur​.de 22.10.)

Zurück zum aktu­el­len NDR-Artikel:

» Reisinger: Bisher keine Spätfolgen der Impfung aufgetreten

Den von vie­len Befragten geäu­ßer­ten Sorgen vor Langzeitfolgen der Impfung will Reisinger mit Aufklärung begeg­nen. "Wir wis­sen, dass Nebenwirkungen bei Impfungen nach weni­gen Wochen auf­tre­ten, nicht mehr nach einem Jahr." Weltweit sei­en inzwi­schen rund fünf Milliarden Menschen mit dem Covid-Impfstoff geimpft – vie­le von ihnen bereits vor einem Jahr. Deshalb gebe es schon ent­spre­chend vie­le Erfahrungsdaten. "Wir kön­nen sagen, dass bis­her kei­ne Spätfolgen auf­ge­tre­ten sind und auch kei­ne Spätfolgen mehr zu erwar­ten sind", so Reisinger, der in der Corona-Pandemie auch die Landesregierung berät…

Reisinger meint außer­dem, dass die Impfbereitschaft stei­gen wird, wenn es eine Zulassung für Kinder-Impfstoffe gibt. Er geht davon aus, dass dies man­chen Erwachsenen die Angst vor der Impfung nehme…«

Update Das hat­te ich ver­ges­sen, erst ein Kommentar hat mich erinnert: