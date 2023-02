Weiter gewylt. »Die Impfstoffe seien weniger sicher und wirksam als angenommen«, ist ein Missverständnis

Ob sich Ema­nu­el Wyler, der "#mdc­Ber­lin-For­scher" mit "star­ken Argu­men­ten" einen Gefal­len getan hat mit sei­ner "Gegen­re­de" in der Ber­li­ner Zei­tung (sie­he Erst de‑, jetzt repu­bli­ziert)? Denn nun hef­ten sich Men­schen an sei­ne Fer­sen und recher­chie­ren, was er alles so publi­ziert hat. So wird in einem Kom­men­tar auf sei­nen Gast­bei­trag vom 26.9.22 auf tages​spie​gel​.de ver­wie­sen, in dem es unter der Üer­schrift "Viel Wir­bel um nichts: War­um Zwei­fel an den Impf­stof­fen geschürt wer­den" heißt:

»In man­chen Medi­en­be­rich­ten wird behaup­tet, die Impf­stof­fe sei­en weni­ger sicher und wirk­sam als ange­nom­men. Dabei han­delt es sich um ein Miss­ver­ständ­nis dar­über, wie Wis­sen­schaft funk­tio­niert. Ein Gast­bei­trag von Ema­nu­el Wyler…

Imp­fun­gen sind The­ma von Talk­shows, Grund für Fami­li­en­krachs, Front­ver­lauf in poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen. Neue Stu­di­en­ergeb­nis­se kön­nen es in die Schlag­zei­len schaf­fen, immer wie­der säen ein­zel­ne Bei­trä­ge Miss­trau­en gegen die Corona-Impfstoffe.

Zu die­sen Impf­stof­fen exis­tiert aller­dings bereits eine gro­ße Men­ge wis­sen­schaft­li­cher Unter­su­chun­gen, die über­haupt die Basis für ihre Anwen­dung sind. War­um dann immer wie­der die Quer­schüs­se? Der Grund liegt in einem fun­da­men­ta­len Unter­schied zwi­schen öffent­li­cher und wis­sen­schaft­li­cher Debatte…

Die Imp­fung zu einem Schlüs­sel­the­ma in der gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung. Ver­wun­der­lich ist das nicht: Das Virus hat­te über Jah­re mas­si­ven Ein­fluss auf unser Leben. Und der indi­vi­du­el­le Impf­sta­tus konn­te zeit­wei­se dar­über ent­schei­den, ob man ein Restau­rant, einen Kon­zert­saal oder das Büro betre­ten durf­te…«

Für drei Viertel galt der "Impfstoff" als nicht ausreichend erprobt

»Immer mehr wur­de Imp­fen zu einem hoch­po­li­ti­schen und auch pola­ri­sie­ren­den The­ma. Eine For­sa-Umfra­ge im Okto­ber 2021 – damals lagen schon zahl­rei­che Stu­di­en zu Sicher­heit und Wirk­sam­keit vor und die ers­te Impf­wel­le war im Wesent­li­chen abge­schlos­sen – frag­te Bürger*innen nach mög­li­chen Grün­den gegen die Imp­fung. Eine nicht aus­rei­chen­de Erpro­bung war für drei Vier­tel der Befrag­ten ein – durch­aus nach­voll­zieh­ba­rer – Grund.

Zwei Drit­tel mein­ten aber auch, der Druck sei zu groß, und sie woll­ten nach eige­nem Ermes­sen han­deln – und: die Bun­des­re­gie­rung spre­che nicht ehr­lich über Coro­na. Aus Sicht der Wis­sen­schaft hin­ge­gen war mit der Risi­ko­ab­wä­gung das Pro­blem im Wesent­li­chen erle­digt. „Ver­trau­en“ spielt dabei kei­ne Rol­le.«

Eine bemer­kens­wer­te Fest­stel­lung. Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Bevöl­ke­rung stand nach­voll­zieh­bar den "Imp­fun­gen" skep­tisch gegen­über. Dage­gen wur­de "die" Wis­sen­schaft in Stel­lung gebracht, wobei Wyler ein­ge­ste­hen muß, daß die­ses Bild nicht zutrifft:

» Ein Bruch in der Wissenschaft

Gleich­zei­tig ent­wi­ckel­te sich inner­halb der Wis­sen­schaft ein eigen­tüm­li­cher Bruch zwi­schen einem weit­ge­hen­den Kon­sens über Wir­kun­gen und Neben­wir­kun­gen der Coro­na-Impf­stof­fe und eini­gen weni­gen Außenseitern…

Ein Bei­spiel: Im Janu­ar 2021 ver­öf­fent­lich­te Peter Doshi, Pro­fes­sor an der Uni­ver­si­tät Mary­land in den USA, eine wegen mas­si­ver metho­di­scher Män­gel umstrit­te­ne Ana­ly­se. Dar­in behaup­te­te er, dass die Effi­zi­enz der Pfi­zer/­Bi­ontech-Imp­fung nur 29% statt über 90% sei. Auf den über­ra­schen­den Wert kam er, indem er schlicht alle Stu­di­en­teil­neh­men­den, die Hus­ten, Schnup­fen und Ähn­li­ches hat­ten, aber einen nega­ti­ven PCR-Test auf Sars-CoV‑2 (und das waren eini­ge Tau­send), als posi­ti­ve Sars-CoV-2-Fäl­le mit ein­be­zog. Unge­ach­tet die­ser hane­bü­che­nen Rech­nung erhielt die Stu­die welt­weit rie­si­ges Echo – bis hin zu einer schrift­li­chen Anfra­ge im baye­ri­schen Landtag.«

Unfrei­wil­lig illus­triert Wyle ein hane­bü­che­nes Wis­sen­schafts­ver­ständ­nis. Nicht etwa Sym­pto­me sol­len eine Erkran­kung beschrei­ben, son­dern ein PCR-Test, des­sen Sinn und Anwen­dung ohne­hin hoch umstrit­ten ist. War das Ver­spre­chen der "Imp­fung", einen posi­ti­ven PCR-Test zu verhindern?

"Schwere Nebenwirkungen"

So lau­tet eine Zwi­schen­über­schrift bei Wyler. Er leug­net dabei weder Herz­mus­kel­ent­zün­dun­gen noch Sinus­ve­nen­throm­bo­sen. Aller­dings bringt er sie nur in Ver­bin­dung mit den Pro­duk­ten von Moder­na und Astra­Ze­ne­ca ("die­ser Impf­stoff wur­de hier des­halb kaum mehr ange­wen­det"). Zudem behaup­tet er wahrheitswidrig:

»Aus der Erfah­rung mit frü­he­ren Impf­stof­fen weiß man, dass sel­te­ne­re Neben­wir­kun­gen erst nach den kon­trol­lier­ten Zulas­sungs­stu­di­en, bei einem mas­sen­haf­ten Ein­satz, iden­ti­fi­ziert wer­den können.«

Wie sich Wyler mit Argu­men­ten aus­ein­an­der­setzt, die sei­ner Les­art wider­spre­chen, erin­nert an das her­ab­las­sen­de Geba­ren von Chris­ti­an Drosten:

»In den ver­gan­ge­nen Wochen trat nun Peter Doshi wie­der auf den Plan. Mit einem Team hat er die Zulas­sungs­stu­di­en von 2020 neu ana­ly­siert und will bewie­sen haben, dass die RNA-Impf­stof­fe deut­lich weni­ger sicher sei­en, als es der wis­sen­schaft­li­che Kon­sens nahe­le­ge. Die Metho­dik ist dabei so angreif­bar wie die sei­nes vor­he­ri­gen Werks.

Die seltsame Rechnung des Peter Doshi

Für sei­ne Berech­nung hat Doshi aus den über 100 erho­be­nen poten­zi­el­len Neben­wir­kun­gen einen Teil her­aus­ge­zo­gen, um im Ver­gleich mit der Kon­troll­grup­pe bei den Geimpf­ten eine höhe­re Rate schwe­rer Neben­wir­kun­gen zu sehen. Mit enor­mer sta­tis­ti­scher Unsi­cher­heit ergab sich damit tat­säch­lich eine etwas höhe­re Rate schwe­rer Neben­wir­kun­gen durch die Impfung.

Von der Wis­sen­schaft wür­de ein sol­ches Werk im Nor­mal­fall ein­fach igno­riert, da die Anzahl Proband*innen zu klein war, die Metho­dik zwei­fel­haft, und die Sicher­heit der RNA-Impf­stof­fe längst in der gan­zen Brei­te und Tie­fe erör­tert wor­den ist..

Die eine Stu­die [wur­de] begie­rig von ver­schie­de­nen Journalist*innen auf­ge­nom­men. Was zählt, ist der angeb­li­che Knal­ler einer total auf­se­hen­er­re­gen­den „Anti-Mainstream“-Studie…«

Da aber "die Wis­sen­schaft" tap­fer dage­gen gehal­ten hat, kann sich der Autor fragen:

»Hat das nun funk­tio­niert in der Sars-CoV-2-Pan­de­mie? Grund­sätz­lich schon. Rund 90 Pro­zent der Erwach­se­nen in Deutsch­land haben sich imp­fen las­sen und sind damit dem wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­stand gefolgt. Aller­dings haben akti­vis­ti­sche Akteur*innen immer wie­der ver­sucht, wis­sen­schaft­lich nicht gerecht­fer­tig­ten Zwei­fel zu säen, und tun das wei­ter­hin. Man muss viel­leicht ein­räu­men: Zumin­dest im ver­gan­ge­nen Jahr gab es auch über­zo­ge­ne Anga­ben zur Wirk­sam­keit der Impf­stof­fe, oder irre­füh­ren­de Behaup­tun­gen zu qua­si nicht vor­han­de­nen Risiken.

Wer wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se kom­mu­ni­ziert, muss sich daher als Teil eines per­ma­nen­ten, poli­tisch-gesell­schaft­li­chen Rin­gens um die kor­rek­te Dar­stel­lung der Erkennt­nis­stan­des ver­ste­hen.«

Nach allem, das er hier von sich gibt, ist das ein hane­bü­che­nes Fazit.

Sie­he auch Lang-Wyler oder Pharmareferent?