Weitere Milliarden für Corona-Tests? Heftiger Gegenwind für Lauterbach

Das mel­det welt​.de am 17.11.22 (Bezahlschranke):

»Der Bundesgesundheitsminister will die mil­li­ar­den­schwe­re Kostenübernahme des Bundes für Corona-Schnelltests bis in den April hin­ein ver­län­gern. Dabei setzt Karl Lauterbach (SPD) auf ein unge­wöhn­li­ches Vorgehen – mit dem er auch in der Ampel Irritationen auslöst…

Die aktu­el­le Testverordnung läuft Ende kom­men­der Woche aus…

„Es gibt kei­nen Grund mehr, anlass­lo­se Bürgertests durch den Bund zu finan­zie­ren. Der Bund hat die Länder und Kommunen hier­bei bereits mit Milliarden unter­stützt, ohne pri­mär zustän­dig zu sein. Damit muss jetzt aber Schluss sein“, sagt Karsten Klein, Obmann der FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss des Bundestags, WELT [sic]…

Vergangene Woche ist im Ausschuss zudem der Haushalt für das kom­men­de Jahr bereits beschlos­sen wor­den – ohne dass dabei Mittel für Schnelltests bereit­ge­stellt wur­den. Die end­gül­ti­ge Verabschiedung des Haushalts durch den Bundestag erfolgt kom­men­de Woche. „Es ist irri­tie­rend, dass in den Medien über einen Entwurf des Gesundheitsministeriums berich­tet wird, des­sen Umsetzung aktu­ell bereits am Geld schei­tern wür­de“, so Klein…

Die Grünen-Fraktion ver­tei­digt Lauterbachs Vorhaben. „Bürgertests sind rela­tiv nied­rig­schwel­lig und hel­fen uns, gut über den Winter zu kom­men. Deshalb machen sie Sinn“, so Vize-Fraktionschefin Maria Klein-Schmeink…

Kritik kommt indes aus der Opposition. „In einer Zeit höchst ange­spann­ter Staatsfinanzen darf auch ein Gesundheitsminister nicht mit Milliarden um sich wer­fen“, sagt Tino Sorge (CDU), gesund­heits­po­li­ti­scher Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag…

Unzufrieden zeigt sich auch der Präsident des Bundes der Steuerzahler… „Warum sol­len auch künf­tig noch Tests sub­ven­tio­niert wer­den, wenn die­se nur dazu die­nen, bei­spiels­wei­se Konzerte in Innenräumen besu­chen?“, so Holznagel.…«