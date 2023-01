Weniger Corona-Regeln in Kraft = mehr Falschgeld im Umlauf

Die Falsch­gel­din­zi­denz in Deutsch­land ist auf 50 gestie­gen, die Behör­den arbei­ten am Limit. Es droht eine Über­las­tung des Straf­ver­fol­gungs­sys­tems. Die Stim­men wer­den lau­ter, die nach einer Mas­ken­pflicht für Bank­räu­ber rufen. Frau Strack-Zim­mer­mann kri­ti­siert die Füh­rungs­schwä­che des Kanz­lers und for­dert schwe­re Waf­fen für die Fahn­der. "Deutsch­land darf sich im Kampf gegen die Quer­fäl­scher nicht iso­lie­ren", beto­nen Janosch Lau­ter­bach und Karl Dah­men in einer gemein­sa­men Erklä­rung. Der Bun­des­jus­tiz­mi­nis­ter erklärt, der libe­ra­le Rechts­staat kön­ne nur durch Digi­ta­li­sie­rung des Zah­lungs­ver­kehrs wehr­haft bleiben.

Auf ndr​.de ist am 30.1.23 unter obi­ger Über­schrift zu lesen:

»Der Weg­fall vie­ler Coro­na-Schutz­maß­nah­men ist im ver­gan­ge­nen Jahr offen­bar auch Kri­mi­nel­len ganz gele­gen gekom­men: In Deutsch­land zogen Poli­zei, Han­del und Ban­ken 2022 fast 44.150 gefälsch­te Euro-Bank­no­ten aus dem Ver­kehr, wie die Bun­des­bank heu­te mit­teil­te. Das waren 5,2 Pro­zent mehr als im Jahr zuvor. Laut Burk­hard Balz aus dem Bun­des­bank-Vor­stand dürf­te das dar­an lie­gen, dass nach dem Auf­he­ben der Beschrän­kun­gen wie­der Volks­fes­te und Weih­nachts­märk­te statt­fan­den. Dort wer­de über­wie­gend mit Bar­geld bezahlt – und das nut­zen Kri­mi­nel­le aus, um Falsch­geld in Umlauf zu brin­gen. "Ins­ge­samt bleibt das Falsch­geld­auf­kom­men jedoch wei­ter sehr nied­rig: Rein rech­ne­risch ent­fie­len 2022 nur fünf fal­sche Bank­no­ten auf 10.000 Ein­woh­ner", sag­te Balz. Beson­ders beliebt bei Kri­mi­nel­len sind wei­ter 20- und 50-Euro-Schei­ne, auf die zusam­men 69 Pro­zent der gesam­ten in Deutsch­land ent­deck­ten Fal­sch­no­ten ent­fie­len. Der rech­ne­ri­sche Scha­den infol­ge von Falsch­geld stieg den Anga­ben zufol­ge von 1,9 Mil­lio­nen im Jahr 2021 auf nun 2,7 Mil­lio­nen Euro. Gerät man in Besitz von Falsch­geld, wird es nicht ersetzt.«

Der Scha­den, der den Bür­ge­rIn­nen über den Han­del mit "Impf­stof­fen", Mas­ken und Tests ent­stan­den ist, umfaßt hin­ge­gen Milliarden.