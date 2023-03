»Wenn Menschen jetzt trotz Impfung nicht krank werden möchte [sic], wie schützen sie sich am besten?«

Kaum jemand wäre bes­ser geeig­net, die­se von tages​schau​.de am 9.3.23 gestell­te Fra­ge zu beant­wor­ten, als der Gene­ral­se­kre­tär der Deut­schen Gesell­schaft für Immu­no­lo­gie, Cars­ten Watzl. Der lag im letz­ten Jahr trotz "Drei­fach-Imp­fung" "zwei Tage mit Fie­ber im Bett". Ihn hat­te "Coro­na erwischt". Damals erklär­te er dem "Focus": "Eine fünf­te Imp­fung sei immu­no­lo­gisch kein Pro­blem, wenn man den emp­foh­le­nen Abstand von drei Mona­ten ein­hal­te" (Nähe­res hier). Nun also ein Inter­view unter der Über­schrift "Ist die nächs­te Infek­ti­ons­wel­le da?". Weni­ger wegen Coro­na, sagt der üppig von der Phar­ma­in­dus­trie Ver­sorg­te (s.u.). Da schätzt er die Dun­kel­zif­fer der "Inzi­denz" auf 550. Sondern:

»Wir [haben] aktu­ell eine Rate von aku­ten Atem­weg­in­fek­tio­nen von rund acht bis neun Pro­zent. Wür­de man das in eine Inzi­denz über­set­zen, wür­de das bedeu­ten, wir lie­gen bei einer Inzi­denz von 8000 bis 9000 für die all­ge­mei­nen Erkältungsviren.«

Lock­down? Schul­schlie­ßun­gen? Panik? Kei­ne Spur, denn es ster­ben alte Men­schen mit Vor­er­kran­kun­gen, was anschei­nend in der "Pan­de­mie" völ­lig anders war.

»Auch jetzt ster­ben noch Men­schen an Coro­na. Wenn man sich das alles auf­ge­schlüs­selt anguckt, betrifft das aber über­wie­gend die wirk­lich Hoch­be­tag­ten. Bei den über 80-jäh­ri­gen ist die Rate am höchs­ten und das sind auch Leu­te, die sehr vie­le Vor­er­kran­kun­gen haben, deren Immun­sys­tem nicht mehr so gut funktioniert…

Vie­le Men­schen infi­zie­ren sich noch mit Coro­na, aber die wenigs­ten wer­den schwer krank. Das sind über­wie­gend Men­schen mit Vorerkrankungen…«

Eigent­lich erwar­tet man auf die fol­gen­de Fra­ge der "Tages­schau" gemäß den Polit­jar­gon-Regeln, daß irgend­et­was "nicht dar­stell­bar" sei (so wie Gehalts­er­hö­hun­gen im Öffent­li­chen Dienst):

»tages​schau​.de: Wie ist denn das Immun­sys­tem der Men­schen nach die­sen drei Jah­ren Pan­de­mie und den Hygie­ne­maß­nah­men wie Mas­ket­ra­gen aufgestellt?«

Die Erwar­tung wird ent­täuscht, es kommt auch nicht direkt das "mega!" aus ande­ren Sprach­krei­sen, sondern:

»… 98 Pro­zent der Men­schen haben wirk­lich eine gewis­se Immu­ni­tät gegen die­ses Virus…

Die Wel­le die wir jetzt sehen ist eigent­lich ver­gleich­bar mit den Wel­len von vor Coro­na. Die­se acht bis neun Pro­zent Atem­wegs­in­fek­tio­nen, die wir haben, sind typisch für die­se Jah­res­zeit. Die haben wir auch 2018 und 2019 schon gesehen.«

Herr Watzl ist vom Fach. Des­halb kann es sich hier nicht bloß um einen Irr­tum hal­ten. Die aktu­el­len Zah­len der Arbeits­ge­mein­schaft Influ­en­za beim RKI zei­gen näm­lich, daß die Rate aku­ter Atem­wegs­er­kran­kun­gen (ARE) auf dem Niveau der schlims­ten Grip­pe­wel­le von 2017/18 liegt, nach­dem sie zum Ende des letz­ten Jah­res deut­lich höhe­re Wer­te erreichte:

» Impfempfehlung für Ältere und Vorerkrankte

tages​schau​.de: Wenn man als gesun­der Mensch drei Mal geimpft ist und viel­leicht auch schon ein­mal infi­ziert war- soll­te man sich dann jetzt noch­mals imp­fen lassen?

Watzl: Die meis­ten Men­schen haben ihre Grund­im­mu­ni­tät durch drei Imp­fun­gen bekom­men. Vie­le von denen haben sich auch zusätz­lich noch infi­ziert, das nennt man dann eine hybri­de Immu­ni­tät, also Immu­ni­tät aus Imp­fung und Infek­ti­on. Das gibt aktu­ell den bes­ten Schutz. Das heißt, wenn man schon drei­mal geimpft ist, auch wenn man noch nicht infi­ziert ist und kei­ne Vor­er­kran­kun­gen hat, braucht man sich kein vier­tes Mal imp­fen zu las­sen. Man wird sich irgend­wann infi­zie­ren, aber die Infek­ti­on wird eher mild ver­lau­fen. Man muss damit nicht ins Krankenhaus.

Es gibt immer noch die Impf­emp­feh­lung für Hoch­be­tag­te und Men­schen mit Vor­er­kran­kun­gen, sich ein vier­tes Mal imp­fen zu las­sen. Das haben aber die meis­ten auch schon gemacht. Da macht eine vier­te Imp­fung Sinn…«

Wie wir an den von ihm oben genann­ten Todes­fäl­len in die­ser Grup­pe sehen…

Frei fluktuierende Phantasie

»tages​schau​.de: Wie viel weiß die For­schung eigent­lich, was die Imp­fung in Bezug auf Long Covid bringt?

Watzl: Es gibt schon Stu­di­en dazu. Die zei­gen, dass wenn man sich nach einer Imp­fung infi­ziert, das Risi­ko für Long Covid gerin­ger ist, als wenn man sich als Unge­impf­ter infi­ziert. Man kann also sagen, dass man als Geimpf­ter ein gerin­ge­res Risi­ko hat, an Long Covid zu erkran­ken.«

Das ist nicht nur frei erfun­den, son­dern es fällt auch der Erzäh­lung in den Rücken, daß uns die größ­te Bedro­hung über Long Covid noch bevor­ste­he. Sie stellt übri­gens ihrer­seits einen der zahl­lo­sen Wider­sprü­che der Pro­pa­gan­da dar, denn schließ­lich dürf­te ein sehr hoher Anteil der "Long-Covid-Erkrank­ten" sich eine "Imp­fung" hat ver­ab­rei­chen las­sen.*

»tages​schau​.de: Wenn Men­schen jetzt trotz Imp­fung nicht krank wer­den möch­te, wie schüt­zen sie sich am besten?

Watzl: Wir haben in den letz­ten zwei, drei Jah­ren gese­hen, dass die Hygie­ne­maß­nah­men – gera­de das Mas­ke tra­gen – sehr gut wir­ken. Wenn ich mich jetzt abso­lut nicht infi­zie­ren möch­te und auch nicht leicht erkran­ken möch­te, weil ich gera­de zum Bei­spiel in den Urlaub möch­te oder einen ganz wich­ti­gen Ter­min habe, dann kann ich mich sel­ber natür­lich am bes­ten schüt­zen, wenn ich eine FFP2-Mas­ke tra­ge oder gro­ße Ansamm­lun­gen von Men­schen in Innen­räu­men mei­de. Und das hat in der Ver­gan­gen­heit sehr gut funk­tio­niert. Das funk­tio­niert jetzt immer noch gut. Man muss ein biss­chen mehr auf­pas­sen, weil natür­lich die ande­ren Men­schen jetzt auch kei­ne Mas­ke mehr tra­gen. Das heißt, man muss sich selbst bes­ser schüt­zen: des­halb, die FFP2 ‑Mas­ke wirkt auch jetzt noch.«

Der letz­te Absatz steht unter der Zwi­schen­über­schrift "Mas­ken – noch immer eine gute Wahl".

Neben vie­len ande­ren Bei­trä­gen zu Watzls haar­sträu­ben­den Aus­sa­gen in den letz­ten drei Jah­ren (s. hier) wird Erhel­len­des zu sei­ner "Deut­schen Gesell­schaft für Immu­no­lo­gie e.V." und deren über­aus enge Ver­qui­ckung mit der Indus­trie in die­sem Bei­trag gezeigt:

* Update: Die ursprüng­lich hier ste­hen­de For­mu­lie­rung »sind von "Long Covid" nahe­zu aus­schließ­lich "Geimpf­te" betrof­fen"«, hal­te ich zwar für wahr­schein­lich, kann sie aber nicht bele­gen. Dan­ke für den Hinweis!