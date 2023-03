Wer hat profitiert von 10.000 Dosen Midazolam bei der mechanischen Beatmung in Norditalien 2020?

»Am Mor­gen des 21. März 2020 traf ein Lie­fer­fahr­zeug aus Melsun­gen, Deutsch­land, im Lager in Miran­do­la ein. Es war ein Sams­tag, und nor­ma­ler­wei­se gab es an Wochen­en­den kei­ne Lie­fe­run­gen. Doch in die­sen Zei­ten war nichts nor­mal. Das Fahr­zeug hat­te 10.000 Dosen des Beru­hi­gungs­mit­tels Mid­azo­lam gela­den, das in Ita­li­en drin­gend für die mecha­ni­sche Beatmung von Tau­sen­den von COVID-19-Pati­en­ten benö­tigt wur­de, die Hil­fe beim Atmen brauch­ten. Gabrie­le Cerat­ti arbei­te­te mit dem ita­lie­ni­schen Team in Mai­land und Miran­do­la zusam­men, um die Lie­fe­rung in nur weni­gen Tagen zu ermöglichen.

Herr Cerat­ti, vor wel­chen Her­aus­for­de­run­gen stan­den Sie bei der Beschaf­fung des Beruhigungsmittels?

Auf­grund der äußerst kri­ti­schen Situa­ti­on benö­tig­ten die Kran­ken­häu­ser plötz­lich die drei- bis vier­fa­che Men­ge die­ses Medi­ka­ments. Wir wuss­ten, dass wir es aus einem ande­ren Land bezie­hen muss­ten, aber dafür brauch­ten wir zunächst eine Son­der­ge­neh­mi­gung – die Mid­azo­lam-Fläsch­chen aus Melsun­gen hat­ten Eti­ket­ten in Deutsch und Eng­lisch, aber hier sind nur Eti­ket­ten in Ita­lie­nisch erlaubt.

War­um haben Sie und Ihr Team beschlos­sen, die­se Ver­ant­wor­tung zu übernehmen?

In die­sen schreck­li­chen Tagen der ers­ten Wel­le haben wir gese­hen, wie ver­zwei­felt die Kran­ken­häu­ser waren, und wir wuss­ten sofort, dass wir reagie­ren muss­ten. Auch wenn wir den Stein ins Rol­len gebracht haben, hät­te es ohne die Regu­la­to­ry Affairs-Leu­te von B. Braun in Ita­li­en und Deutsch­land nie funk­tio­niert. Auch sie haben sofort Ver­ant­wor­tung über­nom­men und gehan­delt. Nor­ma­ler­wei­se dau­ert eine sol­che Geneh­mi­gung Wochen, aber wir beka­men sie in nur weni­gen Tagen. Das war eine außer­ge­wöhn­li­che Situation.

Wie haben Sie die­se schwie­ri­ge Zeit überstanden?

Das ist das Ergeb­nis eines groß­ar­ti­gen Teams bei B. Braun – sowohl hier als auch in Deutsch­land. Wir konn­ten die Unter­stüt­zung unse­rer deut­schen Kol­le­gen sehr stark spü­ren. Alle waren so freund­lich und ein­fühl­sam, sie ver­stan­den, dass es Zeit war, sofort zu reagie­ren, um Ita­li­en und allen Pati­en­ten in die­ser schreck­li­chen Situa­ti­on zu helfen.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Die Not­fall­be­schaf­fung von Mid­azo­lam war das ers­te Mal, aber sicher nicht das letz­te Mal in die­ser Kri­se, dass wir schnell hel­fen konn­ten. Ähn­li­ches konn­ten wir auch mit dem Beru­hi­gungs­mit­tel Pro­po­fol und Pum­pen für Kran­ken­haus­bet­ten errei­chen.«

Das berich­tet Gabrie­le Cerat­ti, Mar­ke­ting Mana­ger für Hos­pi­tal Care und OEM Mana­ger für die B. Braun Grup­pe, Mai­land, auf bbraun​.co​.uk (ohne Datum).

Die Firma

»… B. Braun mit Haupt­sitz in Melsun­gen, Deutsch­land, ist einer der welt­weit füh­ren­den Anbie­ter und Her­stel­ler von hoch­wer­ti­gen Pro­dukt­sys­te­men und Dienstleistungen.

Heu­te wird B. Braun von Mana­gern der 6. Fami­li­en­ge­ne­ra­ti­on geführt und beschäf­tigt mehr als 64.000 Mit­ar­bei­ter in 64 Län­dern. Die­ses lang­fris­ti­ge Enga­ge­ment gewähr­leis­tet ein hohes Maß an Zuver­läs­sig­keit und Sicher­heit für unse­re Part­ner und Kunden.

Mit sei­nem ste­tig wach­sen­den Port­fo­lio an effek­ti­ven medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­lö­sun­gen leis­tet B. Braun einen wesent­li­chen Bei­trag zum Schutz und zur Ver­bes­se­rung der Gesund­heit der Menschen.

Ins­ge­samt umfasst das B. Braun-Sor­ti­ment 5.000 ver­schie­de­ne Pro­duk­te in 16 The­ra­pie­ge­bie­ten, von denen 95 Pro­zent selbst her­ge­stellt wer­den. Im Jahr 2020 betrug der Umsatz 7,4 Mrd. Euro…«

bbraun​.co​.uk



Der Umsatz wuchs 2021 auf 7,9 Mrd. Euro (bbraun​.com).

Die Geschichte

Das 1893 gegrün­de­te Fami­li­en­un­ter­neh­men ist stolz auf eine lan­ge Geschich­te ("In sechs Gene­ra­tio­nen ent­wi­ckelt sich das Unter­neh­men zu einem glo­ba­len Kon­zern, der auf allen Kon­ti­nen­ten ver­tre­ten ist."). Sei­ne Dar­stel­lung weist gro­ße Lücken auf, ins­be­son­de­re in einer nicht unwich­ti­gen Zeit des 20. Jahrhunderts:

Die fol­gen­den Dar­stel­lun­gen kom­men von Wiki­pe­dia, sind also mit Vor­sicht zu lesen, wenn die Quel­len auch seri­ös wir­ken. Daß das Unter­neh­men im Zwei­ten Welt­krieg Zwangs­ar­bei­ter aus einem nahe­ge­le­ge­nen KZ beschäf­tig­te, war nichts Außer­ge­wöhn­li­ches. Eben­so wenig, daß Bern­hard Braun, seit 1937 wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter der Fir­ma, gleich drei Bun­des­ver­dienst­kreu­ze erhielt (de​.wiki​pe​dia​.org). Sein Bru­der Otto, der das Unter­neh­men führ­te, war im glei­chen Jahr NSDAP-Mit­glied gewor­den, er brach­te es im Natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Kraft­fahr­korps (NSKK), einer para­mi­li­tä­ri­schen Unter­or­ga­ni­sa­ti­on der Par­tei, zum Rang eines Haupt­sturm­füh­rers. Nach dem Krieg mach­te er als FDP-Funk­tio­när Kar­rie­re in Kreis- und Land­tag, wur­de 1974 Prä­si­dent der Indus­trie- und Han­dels­kam­mer Kas­sel und erhielt eben­falls das Gro­ße Bun­des­ver­dienst­kreuz mit Stern und die Phil­ipps-Pla­ket­te der Phil­ipps-Uni­ver­si­tät Mar­burg (de​.wiki​pe​dia​.org).

Die Skandale

»In den 1990er Jah­ren wur­de bekannt, dass sich die Unter­neh­men Braun und Bio­dy­na­mics Hirn­häu­te aus Ber­li­ner Kran­ken­häu­sern für die Her­stel­lung von Arz­nei­pro­duk­ten lie­fern lie­ßen. Der Chef der Patho­lo­gie der Ber­li­ner Uni­ver­si­täts­kli­nik Rudolf Virch­ow erhob im Febru­ar 1996 den Vor­wurf, Braun Melsun­gen habe für die Her­stel­lung von Arz­nei­pro­duk­ten aus mensch­li­chen Hirn­häu­ten „HIV-infi­zier­tes Mate­ri­al erhal­ten“. Von 1989 bis 1994 waren ille­gal 3500 Hirn­häu­te aus acht Ber­li­ner Kran­ken­häu­sern an die Fir­ma Braun, 500 an die Fir­ma Bio­dy­na­mics in Erlan­gen gelie­fert. Braun hat­te für das Pro­dukt Lyo­du­ra Hirn­häu­te auch von Tuber­ku­lo­se-Kran­ken, von Hepa­ti­tis-Infi­zier­ten und Toten mit Meta­sta­sen im Hirn verarbeitet.

Durch Hirn­haut­trans­plan­ta­te mit dem Pflas­ter­ma­te­ri­al Lyo­du­ra, das von B. Braun her­ge­stellt wur­de, kam es – größ­ten­teils in Japan – bis 2004 zu etwa 120 Infek­tio­nen mit der Creutz­feldt-Jakob-Krank­heit. Auf­grund man­geln­der Kon­trol­len der Hirn­haut­spen­der sowie des Her­stel­lungs­pro­zes­ses, bei dem Hirn­häu­te unge­nü­gend des­in­fi­ziert und in Sta­peln über­ein­an­der gela­gert wur­den, erfolg­te eine Kreuz­kon­ta­mi­na­ti­on gesun­der Hirn­häu­te mit Prio­nen. Lyo­du­ra wur­de als eine Art „Pflas­ter“ bei Ope­ra­tio­nen ver­wen­det, zumal es sich durch gerin­ge Absto­ßungs­re­ak­tio­nen aus­zeich­ne­te. Nach erfolg­lo­ser Ände­rung des Her­stel­lungs­pro­zes­ses been­de­te B. Braun die Pro­duk­ti­on 1996 in Deutsch­land. Ähn­li­che Pro­duk­te ande­rer Her­stel­ler wur­den in den USA und Kana­da 2002 vom Markt genom­men. Im sel­ben Jahr ver­ein­bar­te B. Braun Melsun­gen mit den japa­ni­schen Gesund­heits­be­hör­den die Zah­lung einer Ent­schä­di­gung an die Fami­li­en der Opfer in Höhe von jeweils über 600.000 US-Dollar.«

de​.wiki​pe​dia​.org



Der Lauterbach

»Im August 2012 gaben die Rhön-Kli­ni­ken bekannt, dass B. Braun Melsun­gen fünf Pro­zent der Akti­en erwor­ben hat.«

Damals war Karl Lau­ter­bach seit zwölf Jah­ren Mit­glied des Auf­sichts­rats der Rhön-Kli­ni­ken (s. Wer ist eigent­lich die­ser Karl Lau­ter­bach?).

Midazolam und Roche

Das alles sind "alte Geschich­ten", und sie haben kei­ne direk­te Ver­bin­dung zur ein­gangs geschil­der­ten Epi­so­de. Eine gewis­se Tra­di­ti­on, für den Gewinn über Lei­chen zu gehen, bleibt aller­dings unverkennbar.

Was hat es mit den 10.000 Dosen des Beru­hi­gungs­mit­tels Mid­azo­lam, das in Ita­li­en drin­gend für die mecha­ni­sche Beatmung von Tau­sen­den von COVID-19-Pati­en­ten benö­tigt wur­de, auf sich, die das Unter­neh­men 2020 nach Nord­ita­li­en lie­fer­te? Daß die­se Art der Beatmung unnö­tig war und tau­send­fa­ches Leid nach sich zog, ist inzwi­schen unum­strit­ten. Über das Medi­ka­ment ist auf fle​xi​kon​.doc​check​.com zu erfah­ren, daß es ein eta­blier­tes Hyp­no­ti­kum bzw. Seda­tiv­um ist. Nur war es offen­bar völ­lig unge­eig­net für die Zielgruppe:

Ein wei­te­rer Miß­brauch, gegen den sich schließ­lich sogar die Her­stel­ler zur Wehr setz­ten, wird von Wiki­pe­dia beschrieben:

Roche hat­te nicht nur indi­rekt an der unnö­ti­gen Beatmung ver­dient. Als einer der größ­ten Anbie­ter von Pri­mern, die zur Aus­wer­tung (nicht nur der Dros­ten­schen) PCR-Tests erfor­der­lich sind, ist die Fir­ma neben den "Impfstoff"-Herstellern einer der größ­ten Nutz­nie­ßer der Corona-Maßnahmen:

Doch nicht nur das:

Die­ser Bei­trag geht (wie­der ein­mal) zurück auf den Hin­weis in einem Kom­men­tar.