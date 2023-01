WHO: Affenpockenausbrüche untergetaucht. Die im Dunkeln sieht man nicht

Die von der WHO zur Pandemie erklär­ten Affenpocken (die gar nicht mehr so hei­ßen dür­fen, aber mpox klingt zu harm­los) hat welt­weit 75 Todesopfer gefor­dert. In drei Jahren kann es aber eine wahn­sin­nig böse Mutante geben. Wir brau­chen mehr PCR-Tests. Das alles ist nach­zu­le­sen am 4.1.23 auf t‑online.de:

»Trotz sin­ken­der Zahlen

WHO warnt vor neu­en Affenpocken-Varianten

Die Zahl der Affenpockennachweise ist welt­weit deut­lich geschrumpft, die 2022 in vie­len Ländern erst­mals auf­ge­tauch­ten Ausbrüche sind dort unter Kontrolle.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf warnt aber vor fal­scher Gelassenheit, weil vor allem in Afrika weder Tests noch genü­gend Impfstoffe zur Verfügung ste­hen. Das kön­ne eine Bedrohung für die gan­ze Welt wer­den: "Wir könn­ten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deut­lich weni­ger gut ein­zu­däm­men ist – das ist ein ech­tes Risiko", sag­te die WHO-Affenpockenexpertin Rosamund Lewis…

Vor allem müss­ten Schnelltests und mehr Impfstoffe ent­wi­ckelt wer­den, um neue Ausbrüche welt­weit schnells­tens zu ent­de­cken und ein­zu­däm­men. Bis Anfang Januar regis­trier­te die WHO welt­weit knapp 84.000 bestä­tig­te Fälle und 75 Todesfälle, wobei sie sicher ist, dass ein Vielfaches davon unge­mel­det blieb.



Die Zahl der wöchent­lich gemel­de­ten Neuinfektionen ist seit Juli 2022 um gut 90 Prozent gesun­ken. Auch in Deutschland wur­den zuletzt nur noch Einzelfälle gemeldet…

Wo das Virus unkon­trol­liert zir­ku­liert, kann es mutie­ren und deut­lich anste­cken­de­re Varianten hervorbringen.

Deshalb for­dert Lewis mehr Investitionen: um den Ursprung des Virus in der Tierwelt Afrikas zu fin­den, um die Übertragungswege auf den Menschen zu erfor­schen und um Schnelltests und mehr Impfstoffe zu ent­wi­ckeln. "Wir brau­chen effek­ti­ve Impfstoffe zu einem guten Preis, die über­all zur Verfügung ste­hen", sagt Lewis. "Wir müs­sen uns fra­gen: wol­len wir das jetzt ein für alle Mal unter Kontrolle brin­gen oder wol­len wir uns Jahrzehnte damit herumschlagen?"«

Frau Lewis muß um ihren Arbeitsplatz kämp­fen. Seit vier Jahren lei­tet sie das WHO-Sekretariat für Smallpox aka Pocken (ch​.lin​kedin​.com). Die Krankheit gilt seit 1980 als ausgerottet.

»Die Weltgesundheitsorganisation star­te­te 1967 einen ver­stärk­ten Plan zur Ausrottung der Pocken. Mehrere Jahre lang wur­den auf der gan­zen Welt umfang­rei­che Impfungen und Überwachungsmaßnahmen durch­ge­führt. Der letz­te bekann­te natür­li­che Fall ereig­ne­te sich 1977 in Somalia. 1980 erklär­te die WHO die Pocken für aus­ge­rot­tet – die ein­zi­ge Infektionskrankheit, die die­se Auszeichnung erhielt. Dies bleibt einer der bemer­kens­wer­tes­ten und tief­grei­fends­ten Erfolge in der Geschichte der öffent­li­chen Gesundheit.«

Allerdings ist sie nicht die ein­zi­ge Expertin, die anhal­tend zu Pocken arbeitet: