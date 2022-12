Wichtige Studie über Monate 21 in Afrika: Wir übersehen eine Pandemie sogar in der Pandemie

Wie konn­te das pas­sie­ren? Olfert Landt und Drosten hat­ten doch schon im Februar 2020 Millionen Tests zum Testen nach Afrika geschickt! Siehe dazu aus­führ­lich PCR-Technologie zwi­schen Pharmaindustrie und Virologie und wei­te­re Beiträge unten.

Was steht da im "Spiegel"?

"Entstehung von Omikron wurde wohl schlicht übersehen

Seit rund einem Jahr domi­nie­ren Omikron-Subtypen welt­weit das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus. Einer neu­en Studie zufol­ge gab es Vorläufer der Variante aber schon deut­lich vor dem ers­ten Nachweis im November 2021. Die im Fachmagazin »Science« ver­öf­fent­lich­te Studie der Charité Berlin und afri­ka­ni­scher Kooperationspartner wider­spricht damit zwei ande­ren Hypothesen zum Ursprung: Den Erkenntnissen zufol­ge ent­stand Omikron schritt­wei­se über meh­re­re Monate in ver­schie­de­nen Ländern Afrikas. Diese Entwicklung sei man­gels Analysen schlicht­weg über­se­hen worden…

Omikron-Vorgänger gab es schon im August und September 2021

Für die »Science«-Studie unter­such­ten Charité-Wissenschaftler um Jan Felix Drexler zusam­men mit afri­ka­ni­schen Kooperationspartnern Coronaproben, die vor der Omikron-Entdeckung in Südafrika und danach gesam­melt wur­den. Mehr als 13.000 Proben aus 22 Ländern Afrikas wur­den einem spe­zi­el­len PCR-Test unter­zo­gen. Das Forschungsteam fand als frü­hes­ten Nachweis von BA.1‑Vorgängern Viren mit Omikron-spe­zi­fi­schen Mutationen bei 25 Menschen aus sechs Ländern (Mali, Benin, Kenia, Uganda, Ghana und Niger), die bereits im August und September 2021 an Covid-19 erkrankt waren – also Monate vor dem ers­ten Nachweis im November in Südafrika und Botswana…

Drexlers Fazit[:] »Dass wir von Omikron über­rascht wur­den, liegt statt­des­sen am dia­gnos­ti­schen blin­den Fleck in gro­ßen Teilen Afrikas, wo ver­mut­lich nur ein Bruchteil der Sars-CoV-2-Infektionen über­haupt regis­triert wird.«"

Ich bin geneigt zu fra­gen: Na und?

Warum ich mir die Studie nicht ansehe

Erstens wegen des obi­gen "Na und?". Zweitens, weil Drexler einer der­je­ni­gen war, die die ein­gangs erwähn­ten Massenlieferungen der PCR-Tests von Olfert Landt in arme Länder orga­ni­siert hat­ten, s. „Global Health“ à la ZIG, GIZ & TIB Molbiol und:

Und drit­tens, weil mir Jan Felix Drexler auch so auf­ge­fal­len ist: Im März 2021 über­rasch­te er die Öffentlichkeit mit dem Rat, Schnelltests "am bes­ten bei den Kartoffeln" lagert. Näheres in: