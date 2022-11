Wie war das noch… mit dem Fremdschutz durch "Impfung", Herr Bourla?

"Niemand hat je gesagt…", erzäh­len uns die Faktenchecker. Mit dem Titel "Pfizer CEO Albert Bourla on vac­ci­ne hesi­tancy: 'Trust sci­ence'" ver­öf­fent­lich­te CNBC am 14.12.20 ein Interview, in dem Bourla erklär­te (Min 1:22):

»Ich wie­der­ho­le noch ein­mal: Die Entscheidung, sich nicht zu imp­fen, hat nicht nur Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Leben. Leider beein­flus­sen Sie das Leben ande­rer, wahr­schein­lich das Leben der Menschen, die Sie am meis­ten lie­ben, der Menschen, mit denen Sie nor­ma­ler­wei­se in Kontakt sind. Also, ich den­ke: Vertrauen Sie der Wissenschaft.«