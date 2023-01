Wie viele Geldtransporter benötigt Biontech für diesen Deal?

»Biontech plant größ­te Übernahme in sei­ner Geschichte

Das Pharma­unternehmen Biontech will ein auf künst­li­che Intelligenz spe­zia­li­sier­tes bri­ti­sches Start-up über­neh­men. Mit einer geplan­ten Vorabzahlung von rund 362 Millionen Pfund (410 Millionen Euro) in bar und Biontech-Aktien wäre die Übernahme von InstaDeep die größ­te in der bis­he­ri­gen Firmengeschichte, wie das Mainzer Unternehmen mitteilte…«

Das ist zu lesen auf n‑tv.de am 10.1.23. Ich habe recher­chiert, wie sich 410 Millionen Euro in bar vor­stel­len lassen.

»Wie viel wiegt eine Million?

Die Antwort ist: Es hängt davon ab, wie sich die Summe zusam­men­setzt, denn alle Scheine und Münzen haben ja ein unter­schied­li­ches Gewicht.

Am leich­tes­ten sind eine Million Euro in 500 Euro-Scheinen. Diese Variante wiegt nur 2,2 kg. In 5‑Euro-Scheinen sind es bereits 140 kg…«

blitz​rech​ner​.de



Die Angeben decken sich mit denen aus ande­ren Quellen. Nehmen wir den güns­tigs­ten Fall und unter­stel­len, Uğur Şahin kön­ne an eine aus­rei­chen­de Menge nicht mehr auf­ge­leg­ter 500-Euro-Scheine gelan­gen. Dann sind wir bei mehr als 900 kg für die 410 Millionen.

Die die­ser Meldung fol­gen­de Nachricht auf n‑tv.de trägt die Überschrift "Hacker grei­fen Dänemarks Notenbank an"…