Wie Hubertus Heil "die Frau mit dem Impfschaden" abbügelte

In Berlin herrscht Wahlkampf. Damit es bei der Wiederholungswahl nicht wie­der zu pla­gi­ier­ten Stimmzetteln kommt, steht er unter Beobachtung der Medien. Weil es für Frau Giffey eng wer­den könn­te, hat sie sich für einen Besuch im Pflegeheim "Abendsonne" den Arbeitsminister zur Verstärkung geholt. Und da er noch als mög­li­cher "Verteidigungsminister" gehan­delt wur­de, war der Pressetroß, der die SeniorInnen bela­ger­te, noch ein­mal grö­ßer. Heil leis­tet sich gleich zwei Fauxpas, wie auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 16.1.23 zu lesen ist:

Nett zu sehen auf dem Bild ist, wer sou­ve­rän auf Masken verzichtet…

»… Hubertus Heil trägt Anzug, Hemd, Krawatte, Einstecktuch und lässt sich Zeit, setzt sich erst­mal mit Giffey in den Aufenthaltsraum, wo drei Rentner auf sie war­ten. Zwei Frauen, ein Mann. Die drei schwär­men von ihrem Heim, das gefällt den Politikern, die Stimmung ist gelöst. Heil fragt den Mann, ob er hier der Hahn im Korb sei. Giffey lobt die selbst­ge­hä­kel­te Strickjacke der älte­ren Frau. Dann sagt Heil, er habe ja auch mal in Lichtenberg gewohnt, „in der Rummelsburger Bucht“.

Es ist ein klei­ner Ausrutscher, denn jeder Lichtenberger weiß, dass die Rummelsburger Bucht mit sei­nen Townhouses am Spreeufer zwar in Lichtenberg liegt, aber nicht zu ver­glei­chen ist mit dem DDR-Neubauviertel hier. Die Rentner lächeln höf­lich, sagen nichts. Heil redet wei­ter, fragt die jün­ge­re Frau, ob sie auch hier woh­ne. Eine harm­lo­se Frage. Die Antwort ist es nicht: Die Frau sagt, sie habe einen Impfschaden erlit­ten. Nach der zwei­ten Corona-Impfung sei sie halb blind gewor­den. Deshalb sei sie hier.

Die Frau mit dem Impfschaden

Der Minister nickt ver­ständ­nis­voll, stellt eine ande­re Frage, aber die Frau fängt wie­der mit ihrem Impfschaden an. Er wer­de nicht aner­kannt, sagt sie, weil sie sich frei­wil­lig habe imp­fen las­sen. Sie sieht den Minister an. Er soll ihr ant­wor­ten. Das Gesundheitsressort liegt schließ­lich auch in SPD-Hand.

Hubertus Heil holt ein biss­chen wei­ter aus, erzählt von sei­nem Schwiegervater, „einem alten Ostpreußen“, der unter einer Autoimmunerkrankung gelit­ten und sei­ne letz­ten Lebensjahre eben­falls in einem Heim ver­bracht habe. Sein Schwiegervater habe sich dort sehr wohl­ge­fühlt, teilt Hubertus Heil den Lichtenberger Rentnern mit. Und dann sagt er: „Er ist lei­der am letz­ten Freitag gestorben.“

Die Geschichte über den Schwiegervater soll wohl ein Beweis sein, dass so etwas pas­siert, in allen Familien, sogar in der des Ministers: Krankheit, Heim, Tod. Aber sie wirkt auch ein wenig unver­mit­telt und ist sicher nicht die Antwort, die die Frau mit dem Impfschaden erwar­tet hat. Einmal fängt sie noch damit an, Heil sagt nur noch: Das müs­se sein Parteikollege Lauterbach klä­ren. Dann geht es wei­ter, hoch in die ers­te Etage, die Kamerateams kom­men mit. Eine Pflegerin berich­tet über ihren Arbeitsalltag. Sie heißt Franziska Boffin. „Schöner Vorname“, sagt Franziska Giffey.

Hubertus Heil hält jetzt eine Flasche Rotbäckchen-Gesundheitssaft in der Hand, die ihm jemand aus dem Giffey-Wahlkampfteam in die Hand gedrückt haben muss, und klopft an eine Tür…«

2021 hat­te sogar die "taz" sich empört über das Vorgehen an Heils frü­he­rem Wohnsitz:

»Kleiner Rückblick auf Anfang Februar: Die käl­tes­te Woche des Winters steht bevor, die Temperaturen sin­ken weit in den Minusbereich und mas­si­ver Schneefall kün­digt sich an. In einer über­ra­schen­den Hauruckaktion beschließt der Bezirk Lichtenberg, das Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht zu eva­ku­ie­ren. Die nächt­li­che Evakuierung bedeu­te­te gleich­zei­tig das Ende des Camps, indem geschätzt hun­dert Menschen wohn­ten. Schon am nächs­ten Tag rück­ten die Bagger an, um das Camp dem Erdboden gleich­zu­ma­chen. Hat der Bezirk Lichtenberg auf Drängen der Eigentümerin Coral World, die auf dem Grundstück ein Aquarium errich­ten will, das Camp geräumt?…«