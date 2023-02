Wie war das noch… mit dem Juristen, der Zwangsimpfung und Haft für "Impfverweigerer" befürwortete?

Wenn es denn über­haupt in den Medi­en um Auf­ar­bei­tung der Coro­na­zeit geht, dann wer­den wir abge­speist mit Kita­schlie­ßun­gen, die, wenn auch nach dama­li­gem Wis­sen angeb­lich not­wen­dig waren, aber heu­te nicht mehr ganz so vehe­ment ver­tei­digt wer­den. Het­ze und Aus­gren­zung, die mit­un­ter faschis­to­ide Züge annah­men, wer­den in der Regel nicht the­ma­ti­siert. Des­halb sei hier an einen Bei­trag aus dem Novem­ber 2021 erinnert:

Kei­ne Sprin­ger­stie­fel, kein Braun­hemd. Rechts­ra­di­ka­le tra­gen heu­te T‑Shirts oder Anzug. Das Kli­schee stimmt ohne­hin nicht, man schaue in den Bun­des­tag, gar nicht ein­mal nur den aktu­el­len, und dar­auf, wie vie­le pro­mo­vier­te und habi­li­tier­te Mit­glie­der die NSDAP von Anfang an hat­te. "PD Dr. Alex­an­der Thie­le, Aka­de­mi­scher Rat a.Z." an der Uni­ver­si­tät Göt­tin­gen, wird auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 24.11.2021 unter genann­tem Titel so zitiert:

»Ber­lin – Der Göt­tin­ger Staats­recht­ler Alex­an­der Thie­le hält zur Umset­zung einer mög­li­chen all­ge­mei­nen Coro­na-Impf­pflicht auch einen Zwang zur Imp­fung für denk­bar. „Die Mög­lich­kei­ten gehen los bei einem Ord­nungs­geld, aber auch Frei­heits­stra­fen oder die Zwangs­imp­fung sind mög­lich“, sag­te Thie­le den Zei­tun­gen der Fun­ke Medi­en­grup­pe. Es sei nicht das Ziel einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht, dass rei­che Men­schen sich aus dem Zwang her­aus­kau­fen könn­ten. „Der Staat ist nicht so wehr­los wie es klingt.“…

„Eine Impf­pflicht kann ver­hin­dern, dass wir als Gesell­schaft jedes Jahr wie­der in die­sel­be Situa­ti­on gera­ten“, sag­te der Staats­recht­ler. „Davon ist das Recht Drit­ter auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit berührt, genau­so wie die all­ge­mei­ne Hand­lungs­frei­heit, die Berufs­frei­heit und ande­re Rechtsgüter.“

Der Staat habe auch die Ver­ant­wor­tung, dass das gesell­schaft­li­che Leben in Frei­heit durch­ge­führt wer­den kann. „Die Situa­ti­on trägt aus mei­ner Sicht eine all­ge­mei­ne Impfpflicht.“«

Zur Erin­ne­rung: Die Rede ist von bedingt zuge­las­se­nen "Impf­stof­fen" mit einer der­art hohen Zahl von gemel­de­ten Neben­wir­kun­gen, bei denen jedes Medi­ka­ment zurück­ge­zo­gen wür­de. Dar­über hin­aus ver­hin­dern die­se Stof­fe weder eine Anste­ckung ande­rer Men­schen noch eine Erkran­kung oder gar den Tod der "Geimpf­ten".

"PD" steht übri­gens für "Pri­vat­do­zent" und hat nichts mit einer ähn­lich klin­gen­den Abkür­zung zu tun.

Falls sich jemand mit Dr. Thie­le aus­tau­schen möch­te: Sei­ne Kon­takt­da­ten sind unter obi­gem Link der Uni zu finden.

