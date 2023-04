In der aktu­el­len Berliner Zeitung ist ein sehr lesens­wer­ter Artikel über ver­gan­ge­nes und gegen­wär­ti­ges Wirken von Karl Lauterbach erschie­nen. Ein Teil davon basiert auf den Recherchen zu des­sen Bewerbung für eine Professur in Tübingen, die Thomas Kubo in den letz­ten Monaten im Hintergrund und in Cicero ver­öf­fent­licht hat. Volker Rekittke, der Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen ist, hat vor Ort wei­ter recher­chiert und geht der Frage nach: „Lebenslauf und Impfnebenwirkungen: Wie hält es Karl Lauterbach mit der Wahrheit?“ Im fol­gen­den Ausschnitt geht es um die „Impfnebenwirkungen“.

„Alles eher läss­li­che Sünden, viel­leicht die Hochstapelei eines ehr­gei­zi­gen Senkrechtstarters vor vie­len Jahren? Eher nicht. Denn der rote Faden zieht sich bis heu­te durch. Auch beim Thema Corona, das den SPD-Gesundheitsexperten Ende 2021 ins Ministeramt beför­der­te, scheint es Karl Lauterbach mit der Wahrheit nicht immer so genau zu nehmen.

Von einer 'neben­wir­kungs­frei­en Impfung' hat­te Lauterbach am 14. August 2021 auf Twitter geschrie­ben. Im 'Heute Journal' räum­te er am 12. März 2023 ein, dies sei 'eine Übertreibung in einem miss­glück­ten Tweet' gewe­sen, er habe jedoch 'sehr sehr häu­fig zu den Nebenwirkungen der Impfung Stellung genom­men'. Das stimmt, doch wie sahen die­se Stellungnahmen aus? Noch am 13. Februar 2022 sag­te der Bundesgesundheitsminister bei 'Anne Will' (es ging dar­um, noch mehr Menschen von der Corona-Impfung zu über­zeu­gen): 'Die Impfungen sind halt mehr oder weni­ger neben­wir­kungs­frei. Das muss immer wie­der gesagt werden.'

Brandbrief von Boris Palmer

Dabei hat­te der am 8. Dezember 2021 als Minister ver­ei­dig­te Lauterbach bereits zwei Tage nach sei­ner Berufung deut­li­che Warnungen zum Thema Impfnebenwirkungen aus Tübingen erhal­ten. Am 10. Dezember 2021 schrie­ben die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle und Oberbürgermeister Boris Palmer gemein­sam einen Brandbrief an Lauterbach.

Darin gra­tu­lier­ten die bei­den auch bun­des­weit für den 'Tübinger Weg' in der Pandemie bekann­ten Gesichter dem Minister zu sei­nem neu­en Amt – und kon­fron­tier­ten ihn dann gleich ('Die Pandemie lässt uns allen kei­ne Ruhephase') mit 'einem Anliegen von gro­ßer Dringlichkeit': Obschon die Impfung 'ohne Zweifel der bes­te Weg aus der Pandemie' sei, hät­ten sich zuletzt kri­ti­sche Nachrichten zum Thema Corona-Impfungen gehäuft: 'Das sta­tis­ti­sche Bundesamt berich­tet seit KW 40 von einer auf­fäl­li­gen Übersterblichkeit auch jün­ge­rer Jahrgänge, die nicht durch die Todesfälle in Folge einer Erkrankung mit COVID 19 erklärt wer­den kann. Wir haben bei­de im engs­ten Familienkreis Fälle schwe­rer bis sehr schwe­rer Nebenwirkungen nach Impfungen erlebt, die nach Auffassung der behan­deln­den (neu­ro­lo­gi­schen) Ärzte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die kurz zuvor erfolg­te Impfung mit mRNA-Impfstoffen zurück­zu­füh­ren sind.'

Verdachtsfälle nicht als mög­li­che Impfnebenwirkungen gemeldet

Sie wüss­ten nicht, so Federle und Palmer wei­ter, ob das alles Zufall sei. 'Wir wis­sen aber, dass sol­che Fälle häu­fig nicht als mög­li­che Impfnebenwirkungen gemel­det wer­den.' Angesichts des bekann­ten Risikoprofils der Covid-19-Infektion (jun­ge Menschen sind nur gering gefähr­det) kön­ne es mög­li­cher­wei­se von Vorteil sein, 'dass die jüngs­ten Altersgruppen nicht mehr mit allen Impfstoffen behan­delt wer­den soll­ten, wie das ja bei Astra-Zeneca bereits der Fall ist'.

Vom Minister for­dern Palmer und Federle, dass 'die Bereitstellung aus­sa­ge­kräf­ti­ger Daten zur Beseitigung der Zweifel über die Nebenwirkungen der neu­ar­ti­gen Impfstoffe oder eben zur Identifikation bis­lang unter­schätz­ter Risiken mit Nachdruck vor­an­ge­trie­ben' wird: 'Dies gilt umso mehr, als die bereits inten­siv dis­ku­tier­te Impfpflicht die Verantwortung des Staates für die Sicherheit der ein­ge­setz­ten Impfstoffe noch­mals erheb­lich ausweitet.'

Die Wochen gehen ins Land und die Booster-Kampagne erreicht ihren Höhepunkt. Am 29. Dezember schreibt Lisa Federle eine SMS an den 'lie­ben Karl' und fragt, ob der per Mail ver­schick­te Brief ange­kom­men sei: 'Wir wis­sen, dass du viel Stress hast, der Inhalt ist aber sehr wich­tig.' Die Tübinger Ärztin hat­te Lauterbach zuvor bei TV-Talkshows ken­nen­ge­lernt, die bei­den hat­ten ihre Handynummern ausgetauscht.

Als von Lauterbach kei­ne Antwort kommt, legt Federle im Januar mit zwei SMS nach: 'Weiterhin bekom­men wir hier in unse­rem Umfeld zuneh­mend mehr Nebenwirkungen nach Boostern mit. Umso wich­ti­ger ist es, dass wir eine Antwort bekom­men.' Und: 'Hier rumort es zuneh­mend.' Es ist die Zeit der gro­ßen Demos gegen die bun­des­weit dis­ku­tier­te all­ge­mei­ne Impfpflicht, in Tübingens Nachbarstadt Reutlingen gehen Woche für Woche Tausende auf die Straße. Am 16. Januar 2022 ant­wor­tet Karl Lauterbach schließ­lich: 'Liebe Lisa. Ich habe den Brief nicht gese­hen. Wahrscheinlich ist der bei mir im Büro hän­gen geblie­ben. Ich bekom­me im Moment sehr viel Post. Ich recherchiere.'

Pandemiebeauftragte warn­te früh vor Impfschäden

Im Schwäbischen Tagblatt (Tübingen) erscheint am 15. Januar 2022 der Bericht 'Über Nebenwirkungen reden'. Darin wird auch die Ärztin Lisa Federle zitiert: 'Es gibt deut­lich mehr Nebenwirkungen als bei vie­len ande­ren Impfungen.' Es wür­den mög­li­cher­wei­se 'throm­bo­em­bo­li­sche Ereignisse nach Drittimpfung gehäuft auf­tre­ten', so ihre Beobachtung – wie auch immu­no­lo­gi­sche und neu­ro­lo­gi­sche Auffälligkeiten.

Kurz dar­auf kommt end­lich ein Telefonat der Tübinger Pandemiebeauftragten mit dem Bundesgesundheitsminister zustan­de. Dabei habe sie mit Lauterbach auch über ihre Idee gespro­chen, bei den Krankenkassen nach­zu­fra­gen, sagt Federle danach ihrer Heimatzeitung. Schließlich wür­den die­se mit den Abrechnungen der nie­der­ge­las­se­nen Ärzte auch die Diagnoseschlüssel (ICD-Codes) bekom­men: 'Dann könn­ten wir immer­hin Hinweise bekom­men, ob in letz­ter Zeit ein merk­li­cher Anstieg von Thrombosen, neu­ro­lo­gi­schen oder Herzerkrankungen zu ver­zeich­nen ist.' Der Minister habe ihr am Telefon ver­spro­chen, dar­über mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu spre­chen. Doch es geschieht: nichts.

Eben weil nach wie vor unklar ist, wie stark das 'Underreporting' beim Meldesystem des PEI ist (Impfnebenwirkungen müs­sen dort von Ärzten oder Betroffenen aktiv gemel­det wer­den), lau­tet der gesetz­li­che Auftrag in Paragraf 13 (5) des Infektionsschutzgesetzes: Die Kassenärztlichen Vereinigungen und das Paul-Ehrlich-Institut müs­sen ihre Daten abglei­chen. Dann lie­ße sich ein even­tu­el­ler Anstieg etwa bei Myokarditis, immu­no­lo­gi­schen oder Krebserkrankungen mit Beginn der Impfkampagne zum Jahreswechsel 2020/21 bes­ser feststellen.

Bekannt ist: Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) waren 2021 ins­ge­samt knapp 2,5 Millionen Menschen mit Impfnebenwirkungen in ärzt­li­cher Behandlung. Das ent­sprach ziem­lich exakt einer Analyse im Datenbestand von 70 Betriebskrankenkassen mit 10,9 Millionen Versicherten. 'Heftiges Warnsignal bei codier­ten Impfnebenwirkungen nach Corona-Impfung', hat­te der (kurz dar­auf gefeu­er­te) Vorstand der Betriebskrankenkasse ProVita, Andreas Schöfbeck, am 21. Februar 2022 in einem Brief an den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Prof. Klaus Cichutek, geschrie­ben. Offen blieb, wie schwer und anhal­tend die­se Impfnebenwirkungen waren.

Der Autor die­ses Textes hat mehr­fach bei PEI und Gesundheitsministerium nach­ge­fragt, zuletzt im November 2022. Resultat: Eine angeb­lich bereits vor Beginn der Impfkampagne geplan­te Studie, der Abgleich mit den Kassendaten, wur­de auch nach zwei Jahren und 189,5 Millionen ver­ab­reich­ten Impfdosen nicht gestartet.

Also folg­te eine eige­ne Anfrage bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am 4. Januar 2023. Viele Wochen spä­ter dann die end­gül­ti­ge Absage von KBV-Pressesprecher Roland Stahl: 'Wir wer­den die Daten nicht raus­ge­ben.' Vom Bundesgesundheitsminister war zu dem Thema bis­lang nichts zu hören. Dabei ist das PEI kein unab­hän­gi­ges Institut, son­dern dem Minister unter­stellt – und letzt­lich weisungsgebunden.'“

