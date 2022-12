Wie schützen wir uns vor der chinesischen Biowaffe?

Dazu mei­ne neu­es­te Verschwörungstheorie. Wir wir wis­sen, hat die KPCh aus einem Labor in Wuhan ein Virus ent­wei­chen las­sen. Es soll­te die west­li­che Welt in Angst und Schrecken ver­set­zen. Fauci hat dabei mit­ge­macht, weil er schon zuvor die USA mit einem Impfstoff von Moderna ver­sorgt hat­te und hoff­te, das Virus wir­ke nur gegen den Rivalen EU. Drosten war auch dabei, hat aber auch hier die gan­ze Sache nicht durch­schaut. Drei Jahre lang hat China dann ZeroCovid gefah­ren, wäh­rend der woke Westen die­sen Schritt scheute.

Jetzt stellt Xi Jinping fest, daß die west­li­chen Impfstoffe annä­hernd so ver­hee­rend wir­ken wie das Virus als sol­ches und sie nie­mand mehr für noch so viel Bratwurst haben will . Was macht er also? Er ver­traut auf das nach der Öffnung flugs mutie­ren­de Virus und schickt es in die Welt hin­aus. "Schrittweise sol­len auch Chinesen wie­der mehr inter­na­tio­na­le Reisen unter­neh­men dür­fen." (msn​.com, 26.12.22) Wir wer­den also nicht nur Millionen tote Chinesen sehen, son­dern Milliarden an der neu­en chi­ne­si­schen Mutante ver­stor­be­ne Deutsche. Und Fauci reibt sich den vier­fach geimpf­ten Oberarm. So sieht es aus!