Wie war das noch… mit den ungeimpften Schweinehunden, Herr Biermann?

Gnädig, groß­her­zig und gelas­sen könn­te man Biermann womög­lich sein hohes Alter ent­schul­di­gend in Rechnung stel­len. Auch Knapp ist recht alt, und auch er hat einen Weg vom Verbalrevoluzzer der PL/PI (Proletarische Linke/Parteiinitiative) über die Grünen und als Funktionär der SPD zum kal­ten Krieger hin­ter sich. Sein Kommentar wider­spie­gelt aber die Hetze der "taz" gegen jeg­li­che Zweifel an der Corona-Politik der Regierung über die gan­ze Zeit der "Pandemie".

Knapp wei­ter:

»Die Impfgegner ver­brei­ten bewusst ent­stel­len­de Lügen über wis­sen­schaft­lich vali­de beleg­te Tatsachen zu Corona; sie orga­ni­sie­ren sys­te­ma­tisch das Verbreiten von haar­sträu­ben­den Verschwörungstheorien; sie bedro­hen in den sozia­len Medien Wissenschaftler und Politiker mit dem Tod, die die Tatsachen sach­lich erläutern…

Viele der Impfverweigerer leben seit Jahren unbe­hel­ligt und wohl­wol­lend tole­riert von der bür­ger­li­chen Öffentlichkeit in ihren alter­na­ti­ven, eso­te­ri­schen Parallelwelten. Diese Parallelwelten die­nen jetzt als tak­ti­sches Hinterland, als Basis einer tie­fen Vernetzung quer durch die Gesellschaft, sie sichern ihr ideo­lo­gi­sches Rückgrat…

Die Impfgegner und die Impfverweigerer sind, anders als fälsch­lich in der Öffentlichkeit kom­mu­ni­ziert, kei­ne im Grunde sym­pa­thi­schen, aber lei­der etwas ver­irr­ten Bürger, die nur falsch infor­miert und des­halb noch nicht über die wirk­li­chen Zusammenhänge der Pandemie auf­ge­klärt sind. Nein, sie sind, wie Biermann fest­stellt, „alte Schweinehunde“, sie sind Staatsfeinde, die in vol­ler Absicht an unse­li­ges deut­sches demo­kra­tie­feind­li­ches Denken und Handeln anknüpfen…

Biermanns Warnung ist ernst zu nehmen

Aber noch fata­ler ist es, dass die Impfgegner und ihre Verbündeten [das] chao­ti­sche Regierungshandeln als Bestätigung ihrer Haltung und als Erweiterung ihres Handlungsrahmens und ihrer Siegchancen begrei­fen kön­nen. Die rechts­frei­en Räume wach­sen, in denen der poli­tisch gewoll­te Schutz vor Corona nicht durch­ge­setzt wird. So ero­diert die gesell­schafts­bin­den­de Kraft des gesell­schaft­li­chen Wir, die Legitimität der demo­kra­ti­schen rechts­staat­li­chen Ordnung in der Republik und der bis­her unbe­strit­te­ne Verfassungskonsens.

Die Impfgegner stel­len die Machtfrage und die Regierenden zucken hilf­los mit den Achseln und faseln von Freiheit und Freiwilligkeit. Sie ver­sa­gen vor ihrer his­to­ri­schen Pflicht, die demo­kra­ti­sche Ordnung auch im Moment ihrer höchs­ten Bedrohung ent­schlos­sen zu sta­bi­li­sie­ren. Sie gefähr­den ohne Not die Zukunft des ver­fas­sungs­fes­ten demo­kra­ti­schen Miteinander in der Republik. Die Vorstellung beun­ru­higt, mit einer sol­chen poli­ti­schen Elite noch grö­ße­re Zumutungen als die Corona-Pandemie bewäl­ti­gen zu müssen.

Wolf Biermanns Warnung vor den Kanaillen, den alten Schweinehunden ist sehr ernst zu neh­men. Biermann hat den grö­ßen Teil sei­nes Lebens in zwei furcht­ba­ren deut­schen Diktaturen ver­bracht. In bei­den hat er gelit­ten, aber bei­de hat er mutig strei­tend und wider­ste­hend über­lebt. Sein Leben und sei­ne Lieder sind Verpflichtung.

UDO KNAPP ist Politologe und schreibt für taz FUTURZWEI regel­mä­ßig einen Kommentar.«

Etwa sol­che (taz​.de):

Ob der Justizminister (sehr spät) der­ar­ti­ge Kommentare im Sinn hat?