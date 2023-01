Wie viele Tote braucht es, um ein Medikament / einen Impfstoff zurückzuziehen?

In dem Papier der Wis­sen­schaft­li­chen Diens­te des Bun­des­tags "Obduk­tio­nen nach impf­be­zo­ge­nen Todes­fäl­le" wird unter Beru­fung auf die US-Behör­de CDC fest­ge­stellt, daß in den USA 17.749 Todes­fäl­le gemel­det wurden.

»… Das PEI teilt im Sicherheitsbericht31 vom 7. Sep­tem­ber 2022 mit, dass in Deutsch­land bei 182.717.880 Imp­fun­gen 3.023 Todes­fäl­le (0,0016 Pro­zent) einen zeit­li­chen Zusam­men­hang zur Imp­fung hät­ten. In 120 Fäl­len wur­de ein ursäch­li­cher Zusam­men­hang fest­ge­stellt…«

Hat es jemals ein Medi­ka­ment gege­ben, daß jen­seits von Pro­zent­spie­le­rei­en nach der­ar­ti­gen Zah­len noch zuge­las­sen war? Die am 12.12.22 abge­schlos­se­ne Unter­su­chung zeigt auf, daß die Fäl­le erheb­lich unte­r­er­faßt sind:

»… Eine Metho­de, über die wich­ti­ge Erkennt­nis­se über das Coro­na-Virus und die Sicher­heit der Impf­stof­fe gewon­nen wer­den kön­nen, ist die Obduk­ti­on ver­stor­be­ner geimpf­ter Per­so­nen. Eine Rechts­grund­la­ge dafür bie­tet § 25 Abs. 4 IfSG, nach dem die Lei­chen­schau ange­ord­net wer­den kann, wenn das Gesund­heits­amt dies für erfor­der­lich hält.

Nach einem For­schungs­be­richt fehlt in Deutsch­land eine flä­chen­de­cken­de Doku­men­ta­ti­on der Obduk­ti­ons­quo­ten. Eine wis­sen­schaft­li­che Erhe­bung von 2017 ergab, dass die abso­lu­te Obduk­ti­ons­häu­fig­keit in Deutsch­land zwi­schen 2005 und 2014 um 30 Pro­zent zurück­ge­gan­gen war. Danach lag die Obduk­ti­ons­quo­te in uni­ver­si­tä­ren Insti­tu­ten zwi­schen 3,4 und 19,4 Pro­zent, in Kran­ken­haus­in­sti­tu­ten bei 1,1 bis 30,8 Pro­zent und pri­va­ten Insti­tu­ten bei 0,4 bis 5,2 Pro­zent. Aus­schlag­ge­bend für den Rück­gang sei­en unter ande­rem die feh­len­de Akzep­tanz von Aut­op­sien in der Öffent­lich­keit wie in der Ärz­te­schaft. Hin­zu kom­me der Wech­sel von der War­te­frist- oder Wider­spruchs­re­gel zur Ein­wil­li­gungs­lö­sung. Seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie wer­den jedoch wie­der ver­mehrt Obduk­tio­nen durch­ge­führt. Zahl­rei­che Medi­zi­ner schlos­sen sich in For­schungs­netz­wer­ken wie „DEFEAT PAN­DE­MIcs“ zusam­men, um ein deutsch­land­wei­tes Obduk­ti­ons­netz­werk auf­zu­bau­en und Daten zusammenzuführen…

Nach den der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen sind als mög­li­che Neben­wir­kun­gen Pneu­mo­nie, Ana­phy­la­xie , TTS und Myo­kar­di­tis auf­ge­tre­ten. Ob und wie­weit allein die COVID-19-Imp­fun­gen Todes­fäl­le ver­ur­sacht oder ob die Ver­bin­dung mit Vor­er­kran­kun­gen oder ande­re Erkran­kun­gen allein zum Tod geführt haben, ist welt­weit in zahl­rei­chen Obduk­tio­nen unter­sucht wor­den. Die­se Arbeit gibt einen Über­blick über Stu­di­en, die sol­che Obduk­ti­ons­er­geb­nis­se zusam­men­fas­sen…«

Im wei­te­ren Text werd­en­Er­geb­nis­se aus neun Län­dern dargestellt.

Fuß­no­ten des Ori­gi­nals wur­den hier weggelassen.