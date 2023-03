Wie war das noch… mit dem »Warten auf die große Seuche«?

Im Janu­ar 2021 wur­de hier ein Bei­trag ver­öf­fent­licht, der eine noch immer bedroh­li­che Ten­denz auf­zeig­te. Es hieß damals:

RNA-Impfungen haben ein "Riesenpotenzial"

Am 30.4.2019 erschien auf zeit​.de der Arti­kel "War­ten auf die gro­ße Seu­che". Wir erfah­ren von einer Indus­trie, die RNA-Impf­bau­käs­ten bereit­stellt, die ein­ge­setzt wer­den wol­len, und von einer nicht näher erläu­ter­ten WHO-Expertengruppe:

»… Krankheit X, die große Unbekannte

Die WHO-Exper­ten­grup­pe hat des­halb auch eine Lis­te mit zehn Erre­gern vor­ge­legt, mit deren Aus­brü­chen die Mensch­heit rech­nen soll­te. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de sie über­ar­bei­tet – mit einer gro­ßen Über­ra­schung: Neben bereits bekann­ten Erre­gern, wie dem Las­sa- und dem Mers-Coro­na­vi­rus, fin­det sich auf der Lis­te auch eine mys­te­riö­se Krank­heit X. Krank­heit X, erklärt Jere­my Farr­ar, der auch der Vor­sit­zen­de der WHO-Exper­ten­grup­pe ist, sei eine Art Platz­hal­ter. Sie stün­de für eine Krank­heit, die ent­we­der noch unbe­kannt ist oder deren Erre­ger im Moment noch als eher unge­fähr­lich gel­ten, die aber frü­her oder spä­ter eine Pan­de­mie mit Tau­sen­den von Toten ver­ur­sa­chen könn­te.«

Deutsche Forscher gelten als Pioniere

Der Vor­sit­zen­de der WHO-Exper­ten­grup­pe erklärt:

»"Mit neu­er Tech­nik und neu­en wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen kön­nen wir aber auch auf Krank­hei­ten reagie­ren, die wir nicht kennen."

Eine die­ser stan­dar­di­sier­ten Metho­den für den Umgang mit den unter­schied­lichs­ten Erre­gern könn­ten soge­nann­te RNA-Imp­fun­gen sein. Die­se wer­den gera­de vie­ler­orts ent­wi­ckelt. Deut­sche For­scher gel­ten als Pio­nie­re. Anders als bei her­kömm­li­chen Imp­fun­gen ist hier der Grund­stoff RNA, Ribo­nu­kle­in­säu­re, also gene­ti­sches Mate­ri­al. RNA ent­hält Bau­plä­ne für Pro­te­ine, die Bau­stei­ne aller Kör­per­funk­tio­nen. Gelangt RNA, etwa durch eine Imp­fung, in eine Kör­per­zel­le, fängt die­se an, nach die­sem Bau­plan gewis­se Pro­te­ine her­zu­stel­len. Bei Imp­fun­gen sind das ein­zel­ne (für den Kör­per unge­fähr­li­che) Bau­stei­ne etwa des Ebola‑, des Las­sa- oder eines unbe­kann­ten Erre­gers. Die Zel­le inte­griert die­se Bau­stei­ne dann auf ihrer Ober­flä­che, wodurch Immun­zel­len ange­lockt wer­den. Die Immun­ant­wort gegen den Erre­ger beginnt.

So zumin­dest die Theo­rie, denn noch sind RNA-Imp­fun­gen eine Zukunfts­vi­si­on. Exper­ten wie Jörg Vogel, Grün­dungs­di­rek­tor des neu­en Helm­holtz-Insti­tu­tes für RNA-basier­te Infek­ti­ons­for­schung in Würz­burg, beschei­ni­gen ihnen aber ein "Rie­sen­po­ten­zi­al". Unter ande­rem des­halb, weil sie so varia­bel anwend­bar sind. Hat man das Erb­gut eines Erre­gers ent­schlüs­selt, was heu­te inner­halb von Stun­den bis Tagen mög­lich ist, müs­sen For­scher nur nach einer pas­sen­den Stel­le im gene­ti­schen Code suchen. Dann müs­sen sie die RNA im Labor bau­en und mit Sub­stan­zen ein­hül­len, die dafür sor­gen, dass sie in die mensch­li­chen Zel­len gelangt. Die Hoff­nung: Wenn die­ses Ver­fah­ren bei einem Erre­ger gut gelingt, lässt es sich mühe­los auf ande­re über­tra­gen. Indem man näm­lich das Stück­chen RNA, das den Bau­plan für ein Pro­te­in eines Erre­gers ent­hält, durch ein ande­res ersetzt. Und weil RNA nur aus vier ver­schie­de­nen mole­ku­la­ren Bau­stei­nen besteht, ist das sogar beson­ders ein­fach. So könn­te eine Art Bau­satz ent­ste­hen, der die Her­stel­lung neu­er Impf­stof­fe in Wochen mög­lich macht.«

Geld von Gates und aus Steuern "für die deutschen Impfpioniere"

»Eine Fir­ma, die an die­sem Ver­fah­ren arbei­tet, ist Cur­e­Vac aus Tübin­gen. Cur­e­Vac bekam erst Anfang März 30 Mil­lio­nen Euro von Cepi, einer öffent­lich-pri­va­ten Initia­ti­ve, die die Impf­stoff­for­schung stär­ken will und die ihrer­seits Gel­der von der Gates-Stif­tung, dem deut­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um und vie­len ande­ren erhält. Dafür soll Cur­e­Vac einen Impf­drucker ent­wi­ckeln. Den darf man sich nicht wie einen her­kömm­li­chen Dru­cker vor­stel­len, son­dern wie ein kom­pak­tes Gerät, das aus einem Stück Erb­ma­te­ri­al eines Erre­gers in drei Schrit­ten einen Impf­stoff gegen die­sen Erre­ger her­stellt. Erst wird anhand des Erb­ma­te­ri­als eine DNA-Vor­la­ge pro­du­ziert, dann wird die Impf­stoff-RNA her­ge­stellt und die­se wird in einem drit­ten Schritt in win­zi­ge Fett­par­ti­kel gehüllt, wel­che die RNA in die Kör­per­zel­len transportieren.«

Damals war noch nicht an das Viel­fa­che an Zuwen­dun­gen für die Fir­men zu den­ken. Das poli­ti­sche Umfeld muß­te durch Dros­ten et al. erst noch geschaf­fen wer­den. Des­halb war man auch nur ver­hal­ten optimistisch:

»RNA-Impf­stof­fe müs­sen, wenn sie rich­tig ver­ar­bei­tet wer­den, nicht gekühlt wer­den. Ganz anders also als her­kömm­li­che Impf­stof­fe, die meist von der Pro­duk­ti­ons­stät­te bis zum Ein­satz­ort durch­ge­hend gekühlt wer­den müssen…

Und Jörg Vogel vom Helm­holtz-Zen­trum, der eigent­lich an das Poten­zi­al der Imp­fun­gen glaubt, gibt zu beden­ken: "Trotz jah­re­lan­ger For­schung ist noch kei­ne RNA-Imp­fung auf dem Markt." Der Dru­cker wird also noch Jah­re auf sich war­ten lassen.«

Über den "Kauf von bis zu 405 Mil­lio­nen Dosen Coro­na-Impf­stoff", den die EU mit Cur­e­Vac ver­ein­bart hat, ist es still gewor­den (s. EU bestellt 405 Mil­lio­nen Dosen Impf­stoff bei Cur­e­vac). Ein Blick in den wie bei allen Her­stel­lern geheim­ge­hal­te­nen Ver­trag wäre sicher spannend.

Träume von gerechter Welt

»Zudem stellt sich die Fra­ge, wem RNA-Imp­fun­gen, wenn sie ihre Wir­kung bewie­sen haben, wirk­lich zugu­te­kom­men wer­den. Denn Her­stel­ler, die im Besitz der Paten­te sind, könn­ten die Impf­stof­fe extrem teu­er und damit uner­reich­bar machen für ärme­re Län­der, die oft beson­ders stark von Epi­de­mien betrof­fen sind. Davor warn­te etwa die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on Ärz­te ohne Gren­zen vor Kur­zem. In einem offe­nen Brief kri­ti­sier­te sie die Impf­al­li­anz Cepi. Die­se habe auf Druck der Indus­trie aus ihren Leit­li­ni­en "durch­setz­ba­re Ver­pflich­tun­gen in Bezug auf Prei­se" gestri­chen und damit ihre Grün­dungs­idea­le ver­ra­ten. Gemeint war damit vor allem, dass Cepi sich eigent­lich vor­ge­nom­men hat­te, allen Men­schen – unab­hän­gig von Ein­kom­men oder Ver­si­che­rungs­sta­tus – Impf­stof­fe zugäng­lich zu machen.

Wenn die Welt­ge­mein­schaft Epi­de­mien wie den aktu­el­len Ebo­la-Aus­bruch im Kon­go oder wie die einer zukünf­ti­gen Krank­heit X in den Griff bekom­men will, muss sie also vie­les tun. Neben Not­hil­fe und For­schung muss sie auch gewähr­leis­ten, dass alle, die es brau­chen, medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Egal, wie viel Geld sie haben.«

Gäbe es tat­säch­lich eine Pan­de­mie und wären die Impf­stof­fe wirk­lich hilf­reich, wären die­se Fra­gen noch dring­li­cher als sie jetzt schon sind.

Zu Cur­e­Vac sie­he u.a.:

Cur­e­Vac und das Geschäft mit dem mRNA-Impfstoff