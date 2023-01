Wieler: Schul-Schließungen waren NIE nötig!

Unter die­ser Über­schrift ist auf bild​.de auf 25.1.23 zu lesen, was im dort zitier­ten Inter­view auf zeit​.de (Bezahl­schran­ke) so klingt:

"Ver­mit­telt wur­de: Wer geimpft ist, ist safe. Das ist wis­sen­schaft­lich nicht halt­bar", das ist für mich einer der Kern­sät­ze daraus.

»DIE ZEIT: Herr Wie­ler, als Sie vor­ver­gan­ge­ne Woche bekannt gege­ben haben, dass Sie Ihren Pos­ten als Prä­si­dent des RKI vor­zei­tig auf­ge­ben wol­len, haben sich vie­le gefragt, ob Sie einem Raus­wurf zuvor­kom­men woll­ten. War das so?

Lothar Wie­ler: Nein. Sowohl der Schritt als auch der Zeit­punkt waren mei­ne per­sön­li­che Ent­schei­dung. Die Pan­de­mie ist offi­zi­ell nicht zu Ende – das kann nur die WHO ent­schei­den. Aber sie ist inzwi­schen beherrschbar…

ZEIT: … Die Poli­tik war auf die Wis­sen­schaft ange­wie­sen, und die Wis­sen­schaft wur­de enorm politisiert.

Wie­ler: Ja, und die­se Ver­mi­schung hal­te ich für falsch. Als Jens Spahn und ich zusam­men in der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz saßen, war das fol­ge­rich­tig – weil man bei­de Rol­len erken­nen und tren­nen konn­te. Mei­ne Auf­ga­be als Wis­sen­schaft­ler ist es, in Ruhe, unauf­ge­regt und sach­lich Emp­feh­lun­gen zu geben. Ent­schei­den muss die Poli­tik. In der Öffent­lich­keit wur­den die Rol­len von Wis­sen­schaft und Poli­tik manch­mal ver­mischt, oder mir und dem RKI wur­de eine Rol­le zuge­wie­sen, die wir nie hat­ten – und auch nicht wollten.«

Zur Legen­den­bil­dung gehört auch:

»Wie­ler: … Anfangs lau­te­te die Hypo­the­se, dass die­ses Virus nur durch kran­ke Men­schen über­tra­gen wird. Sie beruh­te auf den Erfah­run­gen mit dem ers­ten Sars-Coro­na­vi­rus, das wir aus der Pan­de­mie 2002/03 kann­ten. Aber dann stell­te sich her­aus, dass ein rele­van­ter Teil der Pati­en­ten das Virus schon vor Auf­tre­ten von Krank­heits­sym­pto­men aus­schei­det. Damit war jedem Fach­mann klar: Mist, wenn gesun­de Men­schen ande­re anste­cken, krie­gen wir das kaum noch in den Griff. Die Kon­se­quenz war: Es ist sinn­voll, dass in bestimm­ten Situa­tio­nen alle Mas­ke tragen…

ZEIT: Sie sind nicht nur Wis­sen­schaft­ler. Son­dern auch Ehe­mann, Vater, Bür­ger. Mit wel­chen Ent­schei­dun­gen hat­ten Sie – als Bür­ger – Schwierigkeiten?

Wie­ler: Die Maß­nah­men im ers­ten Coro­na-Win­ter 2020/21, etwa die phy­si­sche Distan­zie­rung, kamen mir zu spät. Das war sehr schwierig…

Wir haben immer Emp­feh­lun­gen abge­ge­ben, mit denen man den Betrieb in Schu­len und Kitas hät­te lau­fen las­sen kön­nen, wenn auch unter Anstren­gung. Es gab nie nur die Alter­na­ti­ve: Ent­we­der weni­ge Tote oder Schu­len offen hal­ten, son­dern es gab und gibt immer Alter­na­ti­ven. Der vor­han­de­ne Spiel­raum ist wäh­rend der gan­zen Pan­de­mie nicht aus­rei­chend mit der nöti­gen Sorg­falt, Ruhe und Sach­lich­keit betrach­tet worden…

ZEIT: Sie haben auch nicht emp­foh­len, die Schu­len und Kitas nicht zu schließen.

Wie­ler: Wir wuss­ten anfangs nicht, in wel­chem Maß Kin­der krank wer­den. Wir wuss­ten nicht, ob Kin­der Lang­zeit­schä­den haben wer­den. Wir muss­ten auch sie schüt­zen. Noch mal: Wie man Gesund­heits­schutz umsetzt, wie dras­tisch die Maß­nah­men sind, wel­che ande­ren Aspek­te – öko­no­mi­sche, sozia­le oder psy­cho­lo­gi­sche – noch zu berück­sich­ti­gen sind, das ist Auf­ga­be der Poli­tik und der Ver­ant­wort­li­chen vor Ort. Und es war immer klar, dass jede Maß­nah­me Neben­wir­kun­gen hat.

ZEIT: Muss es eine Auf­ar­bei­tung der Pan­de­mie geben?

Wie­ler: Unbe­dingt. Als Wis­sen­schaft­ler will ich wis­sen: Wel­che Maß­nah­men waren adäquat, wel­che Kos­ten-Nut­zen-Effek­te gab es? Aber das muss fun­diert gesche­hen, als sau­be­re Ana­ly­se, denn wir müs­sen ja dar­aus für die Zukunft lernen.

ZEIT: Haben wir dafür über­haupt aus­rei­chend Daten? Noch so ein Schwach­punkt, der immer wie­der kri­ti­siert wurde …

Wie­ler: Da habe ich eine ande­re Sicht­wei­se. Wir hat­ten schon früh genü­gend Daten, um Grund­sätz­li­ches zu wis­sen: Was tut das Virus, was tut es nicht? Wie wird es über­tra­gen? Wel­che Maß­nah­men hel­fen? Was mir in der öffent­li­chen Dis­kus­si­on oft zu kurz gekom­men ist, war etwa die Risi­ko­re­duk­ti­on durch Impf­stof­fe. Ver­mit­telt wur­de: Wer geimpft ist, ist safe. Das ist wis­sen­schaft­lich nicht halt­bar…«

Zwar gesteht er damit ein, Fake-News ver­brei­tet zu haben, fährt aber fort:

»ZEIT: Gibt es Feh­ler, die Ihnen jetzt schon klar sind?

Wie­ler: Was mich angeht: Ich hät­te mehr Gesprä­che füh­ren sol­len, um die­se kom­ple­xen Gescheh­nis­se bes­ser ein­zu­ord­nen. Das habe ich zu wenig getan.

ZEIT: Warum?

Wie­ler: Ganz ein­fach: aus Über­las­tung. Das war eine inten­si­ve Zeit. Dazu kam das Pro­blem der explo­die­ren­den Fake-News. Wis­sen­schafts­leug­ner gibt es immer schon, aber die­se Inten­si­tät, gera­de mit Blick auf die Impf­stof­fe, hat mich über­rascht. Gegen Fehl­in­for­ma­tio­nen muss man inten­si­ver vor­ge­hen, ihnen sou­ve­rän und sach­lich ent­ge­gen­tre­ten. Dafür fehl­ten in der Pan­de­mie aber schlicht­weg die Res­sour­cen…«

Dabei waren die "Coro­na-Leug­ner" doch der­ma­ßen schlicht:

»Wie­ler: Ich hat­te Begeg­nun­gen mit Coro­na-Leug­nern, die aber alle eher lus­tig waren. Ein­mal frag­te mich am Bahn­hof jemand ungläu­big: Sind Sie nicht der Typ vom RKI? Er war wohl über­rascht, dass es mich wirk­lich gibt! Ein ande­rer erklär­te mir, dass das Coro­na­vi­rus gar nicht exis­tie­re, er hat­te alle mög­li­chen Theo­rien. Es war eine unter­halt­sa­me Dis­kus­si­on, in der aber kei­ner den ande­ren über­zeu­gen konn­te. Zum Schluss sag­te er: Wis­sen Sie, wie ich mich gegen Coro­na schüt­ze? Mit Des­in­fek­ti­ons­mit­tel in homöo­pa­thi­schen Dosen. Dabei hat­te er doch gera­de erklärt, dass es Coro­na gar nicht gibt!…«

Menschen denken, Zahlen stünden für sehr konkrete Fakten

»Vie­le die­ser Dis­kus­sio­nen haben zu einer Ver­un­si­che­rung geführt. Wir haben aus mei­ner Sicht über Daten gestrit­ten, deren tat­säch­li­che Bedeu­tung nicht dem Aus­maß der Auf­re­gung ent­sprach. Neh­men wir die Impf­quo­te. Wir wis­sen nicht mal genau, wie vie­le Men­schen in Deutsch­land leben – wir ermit­teln die­se Zahl anhand eines Zen­sus, und ein­mal im Jahr ändert sich die­se Zahl! Ob zudem zwei Pro­zent mehr oder weni­ger geimpft sind, ist für die Gesamt­be­kämp­fung der Pan­de­mie letzt­lich nicht rele­vant. Auch der R‑Wert war und ist immer nur ein errech­ne­ter Schätz­wert. Men­schen den­ken, Zah­len stün­den für sehr kon­kre­te Fak­ten. Aber die Bedeu­tung ein­zel­ner Daten des Pan­de­mie­ge­sche­hens ergibt sich erst aus der Betrach­tung einer Sum­me von Faktoren…

ZEIT: Herr Wie­ler, ver­ra­ten Sie uns noch, was Sie nun künf­tig machen?

Wie­ler: Das erfah­ren Sie zu gege­be­ner Zeit.

ZEIT: Sind Sie im neu­en Job etwa schon wie­der weisungsgebunden?

Wie­ler: Nein. Ich wer­de wis­sen­schaft­lich frei arbei­ten kön­nen, wie bis­her auch. Aber außer­halb des Schein­wer­fer­lichts. Dar­auf freue ich mich.«