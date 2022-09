Wimmerlich

»Der 16-jäh­ri­ge Karlson hat einen ganz beson­de­ren Zugang zur Nachhaltigkeit. „Ich ver­wen­de ein Kondom mehr­mals – wasche es aus und trock­ne es auf der Heizung – wie oft kann ich das machen?“«

und

»Die 15-jäh­ri­ge Martha möch­te aber noch­mal auf Nummer sicher gehen. „Wenn ein Mann im Badewasser einen Samenerguss bekom­men hat und danach ein Mädchen in die­sem Wasser badet – kann es davon schwan­ger wer­den? Oder ist das nicht mög­lich?“«

miss​.at



Solche Fragen muß­te Dr. Sommer vor vie­len Jahrzehnten in der "Bravo" beant­wor­ten. Dr. Johannes Wimmer, bis vor weni­gen Tagen Fernseharzt des NDR mit "Nebentätigkeiten" für die Pharmaindustrie (s.u.) und die Truppe beschäf­tigt sich mit ähn­li­chen Fragen.

Seine Einkünfte dürf­ten erheb­lich höher liegen.

Auf der Seite der den Charmeur besol­den­den Krankenkasse TK liest man;

»Auch Hinweise für Familien, die sich nun zwei Jahre lang beson­ders ver­bie­gen muss­ten, fin­den sich in Dr. Wimmers lehr­rei­chen Videos. "Kinder tra­gen ja die dop­pel­te Last", erklärt er als Familienvater… Aber wenn man sich mal anschaut, wie toll die Kinder selbst sehr gewis­sen­haft Abstriche machen, und sich an die Regeln hal­ten, kön­nen wir Erwachsenen von ihnen noch eine Menge lernen."«

In die sehr lan­ge Liste mit Videos mischen sich auch merk­wür­di­ge Tips:

Andererseits ist der vier­te Film gar nicht so abwe­gig in die­ser Reihe. Denn Stabsarzt Dr. Johannes Wimmer hat auch sol­che Drehs auf Lager, hier ein Ausschnitt aus "Unter Belastung men­tal stark blei­ben":

Der "Maßnahmen-Propagandist" ließ sich auch nicht abhal­ten, als sei­ne Ende 2020 ver­stor­be­ne Tochter Monate spä­ter einen Brief der Bundesregierung mit einem Berechtigungsschein für FFP2-Masken erhielt (s. hier).

»…Ab Minute 27:30 bringt Inga Bergen Amazon ins Spiel, die nach dem Vorbild der Bundeswehr der­zeit in ver­schie­de­ne Bereiche des Gesundheitswesens vor­drin­gen. Aus Johannes Sicht ist dies auch hilf­reich, weil Medizinische Versorgung Durchgriff auf alle Daten und den gesam­ten Prozess hat, und somit inte­grier­te Versorgung anbie­ten kann. Johannes nennt die Vergütungsmöglichkeiten einen zen­tra­len Vorteil. WhatsApp ist bis heu­te der belieb­tes­te Messanger im Gesundheitswesen. Warum das so ist und wie die Hochschulambulanz so um 33% ent­las­tet wur­de, erklärt Johannes ab Minute 30.

Ab Minute 32 berich­tet Johannes Wimmer, dass er bereits vie­le Videos für Pharma-Hersteller ent­wi­ckelt hat. Zum Beispiel um Medikamente und ihre kor­rek­te Einnahme zu erklä­ren…«

»„Wir freu­en uns sehr, gemein­sam mit Dr. Johannes Wimmer unser Gesundheitsmedienhaus im Bereich Bewegtbild um das Joint Venture curemo­ti­on zu erwei­tern“, sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. „Das Beste aus zwei Welten kommt zusam­men: die Schlagkräftigkeit des füh­ren­den deut­schen Gesundheits-Publishers und das Digital-Know-how des erfolg­reichs­ten Medienmediziners made in Germany."…

„Wir wol­len Akteuren im Gesundheitswesen [sic] in die Lage ver­set­zen, medi­zi­ni­sches Wissen einem gro­ßen Publikum zu ver­mit­teln und ihre Botschaften ziel­ge­nau über Bewegtbild zu trans­por­tie­ren. Dazu bie­ten wir ihnen mit der geball­ten Kompetenz von Dr. Johannes Wimmer und der Verlagsgruppe hin­ter der Apotheken Umschau Expertise in Gesundheitskommunikation und Rentabilität als star­ker Partner für ihre Videoproduktionen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, ergänzt [Geschäftsführer] Gehrling.«

»Die Mitglieder des vfa reprä­sen­tie­ren mehr als zwei Drittel des gesam­ten deut­schen Arzneimittelmarktes und beschäf­ti­gen in Deutschland rund 80.000 Mitarbeiter.



Mehr als 18.000 ihrer Mitarbeiter sind in Deutschland für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln tätig. Allein in Deutschland inves­tie­ren die for­schen­den Pharma-Unternehmen jähr­lich mehr als 7 Mrd. Euro in die Arzneimittelforschung für neue und bes­se­re Medikamente. Dies ent­spricht rund 30 Millionen Euro pro Arbeitstag.«

Hier habe ich auf­ge­hört zu recherchieren…

