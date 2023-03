Wir brauchen mehr Mariensäulen

Das meint Micha­el Wolff­sohn, lang­jäh­ri­ger Geschichts­pro­fes­sor an der Bun­des­wehr­hoch­schu­le, in einem Kom­men­tar auf welt​.de am 10.3.23. Hin­ter der Bezahl­schran­ke und unter der Über­schrift "Wie wir ver­lern­ten, dank­bar zu sein nach über­stan­de­ner Not" heißt es dort:

»Am Ende von Pan­de­mien jubel­ten, fei­er­ten, bete­ten und dank­ten die Men­schen einst. Meis­tens dem „lie­ben Gott“. In Wien oder Mün­chen ent­stan­den Mari­en­säu­len als Kunst­wer­ke, die noch heu­te bewun­dert werden…

Wie das See­li­sche bei uns – nicht nur in Deutsch­land – ver­küm­mert, zeigt der Umgang mit dem welt­weit heiß ersehn­ten Ende der Coro­na-Pan­de­mie. Zu Recht wur­de sie oft mit den zeit­lich weit zurück­lie­gen­den Pest­epi­de­mien ver­gli­chen. Auch die­se waren, recht bese­hen, welt­wei­te Gei­ßeln, also Pan­de­mien – und sie dau­er­ten viel, viel län­ger als die Corona-Pandemie.

Doch auch die Pest-Pan­de­mien ende­ten irgend­wann nach lan­ger Zeit. Anders als heu­te bei uns wur­de ihr Ende als Ein­schnitt gefeiert…

Und wir? Hier? Heu­te? Das Pan­de­mie-Ende wur­de behörd­lich pro­kla­miert. Anders als in der fer­nen Ver­gan­gen­heit ist jeder­mann auch bekannt, dass nicht der Gro­ße Unbe­kann­te, also nicht Gott, das Ende der Pan­de­mie ver­füg­te, son­dern es durch her­aus­ra­gen­de For­schung in Theo­rie und Pra­xis ermög­licht wurde…

War­um ist bis­lang weder in Deutsch­land noch in der Uno jemand auf die Idee gekom­men, des Pan­de­mie-Endes zu geden­ken und nicht zuletzt den Bezwin­gern der Pan­de­mie natio­nal und glo­bal wür­dig zu dan­ken? Wür­dig nicht nur im funk­tio­na­len Sin­ne erfolg­rei­cher For­schung, son­dern auch im see­li­schen Sinn.

Was etwa das For­scher­paar Özlem Türe­ci und Uğur Şahin sowie ande­re Coro­na-Über­win­der schu­fen und schaff­ten, ist eben weit mehr als der kurz­fris­ti­ge Höhen­flug der Biontech‑, Pfi­zer- und Moder­na-Akti­en. Es war und bleibt dau­er­haft Dienst am Men­schen im auf­op­fe­rungs­vol­len Forscheralltag…

See­len­los, fort­schritts- und for­schungs­feind­lich ist auch die über­bor­den­de deut­sche Büro­kra­tie. Des­halb ver­lässt Biontech Deutsch­land zumin­dest teil­wei­se nach Groß­bri­tan­ni­en und Israel…

Gehö­ren Wun­der, Wirk­lich­keit und Mensch­lich­keit viel­leicht doch irgend­wie zusam­men? Nicht im Sin­ne nai­ver Gott­gläu­big­keit, son­dern als Dank­bar­keit und Mensch­lich­keit? Mit oder ohne Gott, aber mit See­le? Dank­bar­keit übri­gens nicht nur gegen­über den For­schern, die Mil­lio­nen Men­schen das Leben geret­tet haben, son­dern auch der Bür­ger­mehr­heit, die sich, zumin­dest zeit­wei­lig, als Schick­sals­ge­mein­schaft fühl­te und ent­spre­chend han­del­te. Ihnen allen soll­te das Spit­zen­per­so­nal unse­res Staa­tes dan­ken.«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Original.)