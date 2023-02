»Wir werden als Koalition an dem gemessen, was in Wahlkämpfen gesagt worden ist. Das ist unfair.«

Man muß ehr­lich blei­ben. Karl Lau­ter­bach hat nicht gesagt, es wer­de kei­ne 2.000 Euro Selbst­be­tei­li­gung bei der gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung geben. Er hat nur ver­mu­tet, ein sol­cher "Vor­schlag wird nicht kom­men". Was soll er machen, wenn er doch daher kommt? (Es gibt ja übri­gens schon meh­re­re.) Zur Erinnerung:

»„Mer­kel­steu­er, das wird teu­er.“ So trom­mel­ten die Sozi­al­de­mo­kra­ten im Wahl­kampf 2005. Denn CDU-Che­fin Mer­kel kün­dig­te eine Mehr­wert­steu­er­erhö­hung um zwei Pro­zent­punk­te an. Die SPD ver­sprach: So etwas gibt es mit uns nicht.

Dann gin­gen Uni­on und SPD eine Koali­ti­on ein – und sie­he da, die Mehr­wert­steu­er wur­de um drei Pro­zent­punk­te erhöht, sie stieg von 16 auf 19 Prozent.

Es hagel­te Kri­tik – und der SPD-Vize­kanz­ler und Minis­ter für Arbeit und Sozia­les Franz Mün­te­fe­ring beschwer­te sich im Sep­tem­ber 2006: „Wir wer­den als Koali­ti­on an dem gemes­sen, was in Wahl­kämp­fen gesagt wor­den ist. Das ist unfair.“ Schließ­lich kön­ne nie­mand in einem Bünd­nis sei­ne ursprüng­li­chen Zie­le „rein­ras­sig“ umsetzen.

War­um der Kom­pro­miss zwi­schen zwei Pro­zent­punk­ten und kei­ner Erhö­hung bei drei Pro­zent­punk­te lie­gen muss­te, konn­te er aller­dings nicht erklä­ren.«