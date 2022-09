Wo Oxfam irrt. Beziehungsweise Unwahrheiten verbreitet

Tatsächlich sind die Sterberaten "an und mit" in armen Ländern sehr viel nied­ri­ger als in reichen:

Nicht ganz auf dem neu­es­ten Stand ist Oxfam mit die­ser Beobachtung:

»Gleichzeitig begin­nen die wohl­ha­ben­den Länder gera­de mit der zwei­ten oder sogar drit­ten Booster-Impfung mit Impfstoffen der neu­en Generation, die schon jetzt größ­ten­teils von den wohl­ha­ben­den Ländern auf­ge­kauft wur­den, so Oxfam. Pfizer/Biontech und Moderna ver­zeich­nen erneut immense Gewinne und wei­gern sich wei­ter­hin, ihre Technologie mit der WHO zu tei­len, obwohl bei­de Konzerne öffent­li­che Förderungen erhal­ten haben.«

Richtig ist die Beobachtung der Riesengewinne der Konzerne. Ohne die auch von Oxfam betrie­be­nen "Impfkampagnen" gäbe es sie nicht. Die gezeig­ten Daten zei­gen dar­über­hin­aus, daß die Sterberaten mit/trotz/wegen "Impfung" deut­lich höher lie­gen. Warum das Spritzen also fortsetzen?

Die nächs­te Formulierung ist sinnfrei:

»Durch die gerin­ge Impfquote ist der Bedarf an COVID-19 Medikamenten und Tests in Ländern mit nied­ri­gem Einkommen deut­lich grö­ßer als in wohl­ha­ben­den Ländern.«

Was sozi­al­kri­tisch daher­kommt, ist in Wirklichkeit ein Teil der Propaganda der Konzerne, ver­se­hen mit einem links klin­gen­den, in Wirklichkeit aber patri­ar­cha­li­schen und kolo­nia­lis­ti­schen Schleifchen:

»Der glo­ba­le Pandemievertrag müs­se sicher­stel­len, dass lebens­ret­ten­de Impfstoffe, Tests und Medikamente als öffent­li­ches Gut ver­füg­bar sind, frei von Monopolen der Pharmakonzerne, for­dern Oxfam und die PVA. Der mRNA-Hub der WHO in Südafrika müs­se wei­ter unter­stützt wer­den. Um ihn zu schüt­zen, müs­se Moderna auf­ge­for­dert wer­den, sei­ne Patentanmeldungen in Südafrika zurückzuziehen.

"Wir müs­sen das bestehen­de System, in dem Pharmaprofite mehr zäh­len als Menschenleben, grund­le­gend umge­stal­ten", erklär­te Anna Marriott, Gesundheitsexpertin von Oxfam. "Wirtschaftlich benach­tei­lig­te Länder brau­chen einen gleich­be­rech­tig­ten Zugang zu Impfstoffen, Tests und Medikamenten. Die glei­che töd­li­che Ungleichheit, die wir bei COVID-19 fest­stel­len müs­sen, zeigt sich nun auch bei den Impfstoffen gegen Affenpocken. Die Regierungen müs­sen dem ein Ende set­zen."«