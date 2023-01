Woran denken Sie beim Branchenverband BIO Deutschland?

Demeter, Alnatura, Rapunzel? Mein Groschen bei die­ser Meldung fiel erst beim vor letz­ten zitier­ten Absatz:

»Finanzierung der Biotech-Branche bricht nach Corona-Boom ein

BERLIN (dpa-AFX) – Nach einem Boom wäh­rend der Corona-Pandemie erlebt die deut­sche Biotechnologie-Branche wie­der schwie­ri­ge­re Zeiten. Nach zwei Jahren mit Finanzierungsrekorden floss 2022 weni­ger Geld in die Unternehmen, wäh­rend sich die Stimmung in der Branche ein­ge­trübt hat. Das teil­te der Branchenverband BIO Deutschland am Mittwoch in Berlin mit…

Im ver­gan­ge­nen Jahr hät­ten die Biotech-Unternehmen rund 920 Millionen Euro Eigenkapital ein­ge­wor­ben über Wagniskapitalgeber, Börsengänge und Kapitalerhöhungen an der Börse. Das sei weni­ger als ein Drittel des Rekords aus dem ers­ten Pandemiejahr 2020…

In der Pandemie hat­te die Biotech-Branche mit Leuchttürmen wie dem Mainzer Impfstoffhersteller Biontech US09075V1026 einen Schub erlebt. 2020 warb die Branche mit knapp 45 000 Beschäftigten in Deutschland rund 3,1 Milliarden Euro ein, 2021 rund 2,4 Milliarden Euro.

Biotech-Firmen tüf­teln an kom­ple­xen Wirkstoffen und Therapien und brin­gen auch Technologien in Chemie und Landwirtschaft ein. Das ist teu­er und lang­wie­rig, wes­halb Biotechfirmen auf viel Geld von Investoren ange­wie­sen sind, die meist in den USA sit­zen. Firmen wie Biontech zog es zum Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq.«

boer​se​-frank​furt​.de (18.1.23)